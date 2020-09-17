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https://ria.ru/20200917/spravki-1577330010.html
Как корреспондент РИА Новости покупала справки об отсутствии COVID-19
"Оформим за 15 минут", "задним числом", "абсолютно официально с внесением в реестры" — так начинается большинство объявлений в Сети, предлагающих справки с... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T08:00
2020-09-17T08:02
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мошенничество
совет федерации рф
москва
справки
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Мария Семенова.</strong> "Оформим за 15 минут", "задним числом", "абсолютно официально с внесением в реестры" — так начинается большинство объявлений в Сети, предлагающих справки с отрицательным результатом тестирования на коронавирусную инфекцию. РИА Новости связалось с несколькими продавцами, чтобы разобраться в деталях бизнеса, который, впрочем, не назвать новым — поддельными больничными листами торговали и до пандемии. "Если будут пробивать"По запросу "справка ковид купить" поисковик выдает россыпь ссылок: на десятках сайтов обещают доставить бумагу в день заказа. Звоню по одному из номеров. Мужчина на другом конце провода представляется Романом и разъясняет, что обычная справка стоит 1,3 тысячи рублей, но можно приобрести за 3,3 тысячи с подтверждением по телефону, приведенному в документе. На случай, "если будут звонить, пробивать".—<em> А что за печать у вас?</em>— Пироговская больница.—<em> Как заказать?</em>— Отправьте мне фамилию, имя, отчество, дату рождения и оформления документа. Напишите: "На ковид, отрицательно, ПЦР", я вам перезвоню.Пишу Роману сообщение с выдуманными данными: "Селиванова Елена Александровна, 25.09.1990, дата справки — 15.09". Через несколько минут он перезванивает: доставят завтра, но курьер работает только после 17 часов, стоимость — 500 рублей в пределах МКАД. Зато самовывоз возможен прямо с утра. Соглашаюсь приехать, Роман дает дальнейшие инструкции: "Сейчас пришлю еще один номер, напишите в WhatsApp. Оплата курьеру".Я забиваю этот номер в строку поиска и попадаю на сайт компании, занимающейся выкупом автомобилей. У нее два адреса — недалеко от метро "Серпуховская" и в бизнес-парке "Химки". Впрочем, в офис никто не приглашает: отправляют уже другие координаты — Днепропетровская, 5, корпус 4. Это обычный жилой дом недалеко от метро "Южная".Сверху приписка: "Опоздание более пяти минут расцениваем как неуважение к нашей работе и возьмем еще 500 рублей сверху, без обсуждений".Кодовое слово "Южная"На следующий день я подхожу к последнему, 16-му подъезду длинного дома, вытянувшегося под углом к Днепропетровской. Заранее звоню Роману, тот обещает, что через три-четыре минуты будет курьер. Вскоре из соседнего двора выходит высокий молодой человек с белым конвертом в руках.— Здрасьте, за справочкой, да? — он протягивает лист бумаги и ждет, пока я проверю данные. —<em> Скажите, у вас одна бумажка за 1,3 тысячи, а другая за 3,3. Как вы понимаете, кому подтверждать справку, а кому нет? </em>— Список ведется с 2008 года, вы просто значитесь у нас в графе без подтверждения. Если насчет вас позвонят, скажем: "Нет, такой не было".— <em>А что будет, если… </em>— Девушка, сами разбирайтесь, — перебивает он. — Вы не пряники покупаете, должны знать, на что идете. Наша задача — четко все делать, а думать над чужими жизненными ситуациями за тысячу триста мы не готовы. Платите еще 50 тысяч, мы вам любую проблему решим.—<em> Что это значит?</em>— Скажем, как действовать, каких юристов нанимать, если что-то пойдет не так. Варианты возможны, но бесплатно помогать не будем.—<em> Вы сами-то не боитесь так работать? Это же неправильно </em>—<em> делать справки. </em>— Неправильно — покупать их, — пожимает плечами молодой человек. —<em> Мне поэтому и страшно, а вам нет? </em>— А почему должно быть? Нас не накажут. —<em> Почему вы так уверены? </em>— Да какая вам разница, за себя переживайте. А мы работаем и работаем.—<em> Понятно, спасибо. </em>— Да не за что, обращайтесь, скидочку сделаем, курьер спросит кодовое слово, скажете: "Южная"."Не переживайте, все проверите перед оплатой"На другом сайте справку обещают оформить онлайн буквально за минуту. Стоимость — две тысячи рублей: "По QR-коду все пробивается, не переживайте, сможете проверить перед покупкой". Через 15 минут после отправки личных данных приходит документ в формате pdf. Навожу камеру на QR-код и попадаю на веб-страницу c подтверждением подлинности справки. Адрес сайта полностью совпадает с названием известной лаборатории, за исключением единственной детали: оригинальный ресурс размещен в доменной зоне .ru, а подделка — .com. Веб-страница, на которую ведет QR-код, оформлена в узнаваемом фирменном стиле, а при попытке перейти на главную происходит редирект на портал настоящей лаборатории. Все вместе создает должный эффект: на первый взгляд сомнений в подлинности не возникает. Впрочем, сертификаты двух сайтов не одинаковые — выданы разными центрами.Я обзваниваю еще несколько "медцентров", предлагающих быстрое и официальное оформление справок.В одном нехотя сообщают, что будет стоять печать "городского учреждения", и просят сначала заполнить заявку на сайте. Через полчаса вежливый голос в трубке говорит: "Здравствуйте, спасибо за заказ, передали вашу справочку в службу доставки, ожидайте звоночка". Узнать, какую печать поставят, так и не удается. Другая контора гарантирует документ из "настоящей Пироговки", который "пробивается по штрих-коду". Цены везде примерно одинаковы — от тысячи до двух. Условия доставки обсуждаются, возможен самовывоз. "Состава преступления нет"Основная проблема в том, что с точки зрения закона изготовление фальшивых медицинских документов — даже не уголовное преступление. Для юридических лиц предусмотрен лишь штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией "орудия совершения правонарушения". О мерах в отношении физических лиц в статье КоАП 19.23, регулирующей эту сферу, и вовсе ничего не сказано. Тем не менее во время эпидемии и сейчас, когда справки об отсутствии инфекции требуются для выхода на работу или выезда за границу, подпольный бизнес на поддельных документах обрел второе дыхание."Не накажут", — нагловато заявил молодой человек, с которым мы встретились на "Южной". И, по всей видимости, был абсолютно прав.
https://ria.ru/20190701/1555979096.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мошенничество, совет федерации рф, москва, справки, общество

Как корреспондент РИА Новости покупала справки об отсутствии COVID-19

08:00 17.09.2020 (обновлено: 08:02 17.09.2020)
2207
© РИА Новости / Мария СеменоваСправка и паспорт
Справка и паспорт - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Мария Семенова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Мария Семенова. "Оформим за 15 минут", "задним числом", "абсолютно официально с внесением в реестры" — так начинается большинство объявлений в Сети, предлагающих справки с отрицательным результатом тестирования на коронавирусную инфекцию. РИА Новости связалось с несколькими продавцами, чтобы разобраться в деталях бизнеса, который, впрочем, не назвать новым — поддельными больничными листами торговали и до пандемии.

"Если будут пробивать"

По запросу "справка ковид купить" поисковик выдает россыпь ссылок: на десятках сайтов обещают доставить бумагу в день заказа. Звоню по одному из номеров. Мужчина на другом конце провода представляется Романом и разъясняет, что обычная справка стоит 1,3 тысячи рублей, но можно приобрести за 3,3 тысячи с подтверждением по телефону, приведенному в документе. На случай, "если будут звонить, пробивать".
А что за печать у вас?
— Пироговская больница.
Как заказать?
— Отправьте мне фамилию, имя, отчество, дату рождения и оформления документа. Напишите: "На ковид, отрицательно, ПЦР", я вам перезвоню.
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Пишу Роману сообщение с выдуманными данными: "Селиванова Елена Александровна, 25.09.1990, дата справки — 15.09". Через несколько минут он перезванивает: доставят завтра, но курьер работает только после 17 часов, стоимость — 500 рублей в пределах МКАД. Зато самовывоз возможен прямо с утра. Соглашаюсь приехать, Роман дает дальнейшие инструкции: "Сейчас пришлю еще один номер, напишите в WhatsApp. Оплата курьеру".
Я забиваю этот номер в строку поиска и попадаю на сайт компании, занимающейся выкупом автомобилей. У нее два адреса — недалеко от метро "Серпуховская" и в бизнес-парке "Химки". Впрочем, в офис никто не приглашает: отправляют уже другие координаты — Днепропетровская, 5, корпус 4. Это обычный жилой дом недалеко от метро "Южная".
Сверху приписка: "Опоздание более пяти минут расцениваем как неуважение к нашей работе и возьмем еще 500 рублей сверху, без обсуждений".

Кодовое слово "Южная"

На следующий день я подхожу к последнему, 16-му подъезду длинного дома, вытянувшегося под углом к Днепропетровской. Заранее звоню Роману, тот обещает, что через три-четыре минуты будет курьер. Вскоре из соседнего двора выходит высокий молодой человек с белым конвертом в руках.
© РИА Новости / Мария СеменоваСправка
Справка - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Мария Семенова
Справка
— Здрасьте, за справочкой, да? — он протягивает лист бумаги и ждет, пока я проверю данные.
Скажите, у вас одна бумажка за 1,3 тысячи, а другая за 3,3. Как вы понимаете, кому подтверждать справку, а кому нет?
— Список ведется с 2008 года, вы просто значитесь у нас в графе без подтверждения. Если насчет вас позвонят, скажем: "Нет, такой не было".
А что будет, если…
— Девушка, сами разбирайтесь, — перебивает он. — Вы не пряники покупаете, должны знать, на что идете. Наша задача — четко все делать, а думать над чужими жизненными ситуациями за тысячу триста мы не готовы. Платите еще 50 тысяч, мы вам любую проблему решим.
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Что это значит?
— Скажем, как действовать, каких юристов нанимать, если что-то пойдет не так. Варианты возможны, но бесплатно помогать не будем.
Вы сами-то не боитесь так работать? Это же неправильно делать справки.
— Неправильно — покупать их, — пожимает плечами молодой человек.
Мне поэтому и страшно, а вам нет?
— А почему должно быть? Нас не накажут.
Почему вы так уверены?
— Да какая вам разница, за себя переживайте. А мы работаем и работаем.
Понятно, спасибо.
— Да не за что, обращайтесь, скидочку сделаем, курьер спросит кодовое слово, скажете: "Южная".

"Не переживайте, все проверите перед оплатой"

На другом сайте справку обещают оформить онлайн буквально за минуту. Стоимость — две тысячи рублей: "По QR-коду все пробивается, не переживайте, сможете проверить перед покупкой".
Справка об отсутствии коронавируса
Справка об отсутсвии коронавируса - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Справка об отсутствии коронавируса
Через 15 минут после отправки личных данных приходит документ в формате pdf. Навожу камеру на QR-код и попадаю на веб-страницу c подтверждением подлинности справки. Адрес сайта полностью совпадает с названием известной лаборатории, за исключением единственной детали: оригинальный ресурс размещен в доменной зоне .ru, а подделка — .com. Веб-страница, на которую ведет QR-код, оформлена в узнаваемом фирменном стиле, а при попытке перейти на главную происходит редирект на портал настоящей лаборатории. Все вместе создает должный эффект: на первый взгляд сомнений в подлинности не возникает. Впрочем, сертификаты двух сайтов не одинаковые — выданы разными центрами.
Проверка справки
Проверка справки - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Проверка справки
Я обзваниваю еще несколько "медцентров", предлагающих быстрое и официальное оформление справок.
В одном нехотя сообщают, что будет стоять печать "городского учреждения", и просят сначала заполнить заявку на сайте. Через полчаса вежливый голос в трубке говорит: "Здравствуйте, спасибо за заказ, передали вашу справочку в службу доставки, ожидайте звоночка". Узнать, какую печать поставят, так и не удается.
Другая контора гарантирует документ из "настоящей Пироговки", который "пробивается по штрих-коду". Цены везде примерно одинаковы — от тысячи до двух. Условия доставки обсуждаются, возможен самовывоз.

"Состава преступления нет"

Основная проблема в том, что с точки зрения закона изготовление фальшивых медицинских документов — даже не уголовное преступление. Для юридических лиц предусмотрен лишь штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией "орудия совершения правонарушения". О мерах в отношении физических лиц в статье КоАП 19.23, регулирующей эту сферу, и вовсе ничего не сказано.

"Есть статья 327-я Уголовного кодекса об изготовлении и использовании поддельных документов — но она касается только официальных бумаг, выданных государственным органом, которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, — объясняет адвокат Евгений Корчаго, член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации. — Медицинская справка в эту категорию не попадает. Другой вопрос, что, воспользовавшись подделкой, человек ставит под угрозу жизнь и здоровье других граждан. В этом случае за заражение коронавирусом может последовать уголовная ответственность".

Тем не менее во время эпидемии и сейчас, когда справки об отсутствии инфекции требуются для выхода на работу или выезда за границу, подпольный бизнес на поддельных документах обрел второе дыхание.
"Не накажут", — нагловато заявил молодой человек, с которым мы встретились на "Южной". И, по всей видимости, был абсолютно прав.
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