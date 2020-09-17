https://ria.ru/20200917/shkoly-1577385922.html

В Госдуму внесли законопроект о запрете избирательных участков в школах

Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект, запрещающий включать в состав избирательных комиссий сотрудников общеобразовательных... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:06

2020-09-17T14:06

2020-09-17T14:06

справедливая россия

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект, запрещающий включать в состав избирательных комиссий сотрудников общеобразовательных учреждений и устраивать участки для голосования в школах, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".В пояснительной записке к документу отмечается, что при формировании участковых избирательных комиссий, как правило, их членами с правом решающего голоса назначаются педагогические работники и иные сотрудники общеобразовательного учреждения, в помещении которого будет расположена данная участковая избирательная комиссия."Педагогические работники и иные сотрудники школы оказываются под административным давлением, которое нередко вынуждает их осуществлять незаконные действия по искажению итогов выборов. Данные факты становятся публичными, и это роняет авторитет учителей и школы в целом в глазах учеников, что негативно сказывается на воспитательном процессе. Необходимо освободить учителей и других работников школ от административного давления", - считают депутаты.Также эсеры отмечают, что принятые в последнее время изменения избирательного законодательства о многодневном голосовании уже приводят к невозможности работы школ в штатном режиме, что негативно сказывается на учебном процессе, приводит к снижению качества образования."В связи с этим данный законопроект предлагает ввести запрет на включение в составы участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса сотрудников общеобразовательных учреждений. И запретить использование помещений школ для проведения голосования", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20200916/golosovanie-1577336979.html

https://ria.ru/20200914/vybory-1577212554.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справедливая россия, госдума рф, общество