https://ria.ru/20200917/shkoly-1577385922.html
В Госдуму внесли законопроект о запрете избирательных участков в школах
Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект, запрещающий включать в состав избирательных комиссий сотрудников общеобразовательных... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:06
2020-09-17T14:06
2020-09-17T14:06
справедливая россия
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" внесли в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект, запрещающий включать в состав избирательных комиссий сотрудников общеобразовательных учреждений и устраивать участки для голосования в школах, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".В пояснительной записке к документу отмечается, что при формировании участковых избирательных комиссий, как правило, их членами с правом решающего голоса назначаются педагогические работники и иные сотрудники общеобразовательного учреждения, в помещении которого будет расположена данная участковая избирательная комиссия."Педагогические работники и иные сотрудники школы оказываются под административным давлением, которое нередко вынуждает их осуществлять незаконные действия по искажению итогов выборов. Данные факты становятся публичными, и это роняет авторитет учителей и школы в целом в глазах учеников, что негативно сказывается на воспитательном процессе. Необходимо освободить учителей и других работников школ от административного давления", - считают депутаты.Также эсеры отмечают, что принятые в последнее время изменения избирательного законодательства о многодневном голосовании уже приводят к невозможности работы школ в штатном режиме, что негативно сказывается на учебном процессе, приводит к снижению качества образования."В связи с этим данный законопроект предлагает ввести запрет на включение в составы участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса сотрудников общеобразовательных учреждений. И запретить использование помещений школ для проведения голосования", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20200916/golosovanie-1577336979.html
https://ria.ru/20200914/vybory-1577212554.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справедливая россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Депутаты фракции "Справедливая Россия
" внесли в Госдуму
законопроект, запрещающий включать в состав избирательных комиссий сотрудников общеобразовательных учреждений и устраивать участки для голосования в школах, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
В пояснительной записке к документу отмечается, что при формировании участковых избирательных комиссий, как правило, их членами с правом решающего голоса назначаются педагогические работники и иные сотрудники общеобразовательного учреждения, в помещении которого будет расположена данная участковая избирательная комиссия.
"Педагогические работники и иные сотрудники школы оказываются под административным давлением, которое нередко вынуждает их осуществлять незаконные действия по искажению итогов выборов. Данные факты становятся публичными, и это роняет авторитет учителей и школы в целом в глазах учеников, что негативно сказывается на воспитательном процессе. Необходимо освободить учителей и других работников школ от административного давления", - считают депутаты.
Также эсеры отмечают, что принятые в последнее время изменения избирательного законодательства о многодневном голосовании уже приводят к невозможности работы школ в штатном режиме, что негативно сказывается на учебном процессе, приводит к снижению качества образования.
"В связи с этим данный законопроект предлагает ввести запрет на включение в составы участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса сотрудников общеобразовательных учреждений. И запретить использование помещений школ для проведения голосования", - говорится в пояснительной записке.