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https://ria.ru/20200917/shkolniki-1577380159.html
РДШ представило инновационные проекты для школьников
Российское движение школьников презентовало два проекта, актуальных для современных школьников: Кубок РДШ по киберспорту и экологическая акция "Экодежурный по... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:03
2020-09-17T14:08
социальный навигатор
сн_образование
вячеслав фетисов
сергей кравцов
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен</strong> <strong>– РИА Новости.</strong> Российское движение школьников презентовало два проекта, актуальных для современных школьников: Кубок РДШ по киберспорту и экологическая акция "Экодежурный по стране". В чемпионате смогут принять участие дети старше 14 лет, а к экологическому мероприятию присоединятся ребята любого возраста."Общество меняется, и первые, кого задевают изменения, – это молодежь, они всегда были пассионарны. И чем моложе, тем активнее. Энергии много, и эту энергию можно либо направить в мирное русло, либо она пойдет на разрушение. Мирное русло очень простое – это развитие экономики, наших городов, победа нашей страны, в том числе в таком направлении, как киберспорт", – заявила исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева на пресс-конференции в Москве.По ее словам, РДШ ведет переговоры с различными организациями и ведомствами, занятыми в киберспортивной деятельности, поэтому в ближайшее время будет создан оргкомитет для начала регистрации участников кубка. Вместе с кибератлетами планируется решить, в каких дисциплинах пройдут соревнования."Важно, чтобы игры и такая активность несли развитие и позитив. Мы поддержим и внимательно посмотрим инициативу РДШ <em>(о проведении Кубка. – Прим.ред.).</em> Важно, чтобы информационные технологии не заменили реальную жизнь", – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он добавил, что идею проведения чемпионата обсудят с педагогами и психологами.Вторая инициатива РДШ касается привлечения школьников к экологическому проекту "Экодежурный по стране", который проводится с 17 по 27 сентября. Кампания стала ответом на призыв премьер-министра РФ Михаила Мишустина провести генеральную уборку Дальнего Востока. Учащиеся начнут со школьных территорий, постепенно расширяя области уборки."Если наши дети поймут, что для них природа и экология – важнейшая составляющая их жизни, то и родители никуда не денутся. И все, что связано с вовлечением тех, кто отвечает за это: они возьмут лопаты и включат программные решения. Надеюсь, инициатива будет стремительно развиваться по всей стране", – заявил депутат Государственной Думы РФ, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Вячеслав Фетисов.По его словам, в будущем к проекту могут присоединиться и школьники из других стран, что изменит взгляд на проблему политических лидеров.К пресс-конференции подключились активисты РДШ из регионов. Ребята из Владивостока рассказали, что навели порядок вокруг школы и дали старт всероссийской акции. Уже в субботу они планируют выйти на побережье и убрать мусор, оставшийся после тайфуна, который прошел две недели назад. Фетисов заявил, что планирует прилететь во Владивосток, чтобы поучаствовать в акции. Кравцов сказал, что тоже прибудет в один из регионов для участия в акции. Школьники из Иркутска начали дежурить на озере Байкал и запустили сбор макулатуры, чтобы сберечь лесные ресурсы. В Астрахани ученики сделали баки для раздельного сбора мусора и запустили собственную акцию против использования одноразовых пакетов.
https://ria.ru/20200916/shkolnik-1577281360.html
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социальный навигатор, сн_образование, вячеслав фетисов, сергей кравцов, общество

РДШ представило инновационные проекты для школьников

13:03 17.09.2020 (обновлено: 14:08 17.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоШкольница в очках виртуальной реальности
Школьница в очках виртуальной реальности - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Российское движение школьников презентовало два проекта, актуальных для современных школьников: Кубок РДШ по киберспорту и экологическая акция "Экодежурный по стране". В чемпионате смогут принять участие дети старше 14 лет, а к экологическому мероприятию присоединятся ребята любого возраста.
"Общество меняется, и первые, кого задевают изменения, – это молодежь, они всегда были пассионарны. И чем моложе, тем активнее. Энергии много, и эту энергию можно либо направить в мирное русло, либо она пойдет на разрушение. Мирное русло очень простое – это развитие экономики, наших городов, победа нашей страны, в том числе в таком направлении, как киберспорт", – заявила исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева на пресс-конференции в Москве.
По ее словам, РДШ ведет переговоры с различными организациями и ведомствами, занятыми в киберспортивной деятельности, поэтому в ближайшее время будет создан оргкомитет для начала регистрации участников кубка. Вместе с кибератлетами планируется решить, в каких дисциплинах пройдут соревнования.
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"Важно, чтобы игры и такая активность несли развитие и позитив. Мы поддержим и внимательно посмотрим инициативу РДШ (о проведении Кубка. – Прим.ред.). Важно, чтобы информационные технологии не заменили реальную жизнь", – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он добавил, что идею проведения чемпионата обсудят с педагогами и психологами.
Вторая инициатива РДШ касается привлечения школьников к экологическому проекту "Экодежурный по стране", который проводится с 17 по 27 сентября. Кампания стала ответом на призыв премьер-министра РФ Михаила Мишустина провести генеральную уборку Дальнего Востока. Учащиеся начнут со школьных территорий, постепенно расширяя области уборки.
"Если наши дети поймут, что для них природа и экология – важнейшая составляющая их жизни, то и родители никуда не денутся. И все, что связано с вовлечением тех, кто отвечает за это: они возьмут лопаты и включат программные решения. Надеюсь, инициатива будет стремительно развиваться по всей стране", – заявил депутат Государственной Думы РФ, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Вячеслав Фетисов.
По его словам, в будущем к проекту могут присоединиться и школьники из других стран, что изменит взгляд на проблему политических лидеров.
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К пресс-конференции подключились активисты РДШ из регионов. Ребята из Владивостока рассказали, что навели порядок вокруг школы и дали старт всероссийской акции. Уже в субботу они планируют выйти на побережье и убрать мусор, оставшийся после тайфуна, который прошел две недели назад. Фетисов заявил, что планирует прилететь во Владивосток, чтобы поучаствовать в акции. Кравцов сказал, что тоже прибудет в один из регионов для участия в акции. Школьники из Иркутска начали дежурить на озере Байкал и запустили сбор макулатуры, чтобы сберечь лесные ресурсы. В Астрахани ученики сделали баки для раздельного сбора мусора и запустили собственную акцию против использования одноразовых пакетов.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеВячеслав ФетисовСергей КравцовОбщество
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