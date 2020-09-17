https://ria.ru/20200917/senatory-1577404340.html

В Совфеде рассказали, сколько сенаторов может смениться в верхней палате

В Совет Федерации должны прийти около 20 новых сенаторов, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:16

2020-09-17T18:16

2020-09-17T18:17

вячеслав тимченко

россия

совет федерации рф

политика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> должны прийти около 20 новых сенаторов, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a>.По словам Тимченко, сроки их прихода зависят от графика издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний, на которых сенаторы избираются из числа местных депутатов.

https://ria.ru/20200917/karelin-1577398638.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав тимченко, россия, совет федерации рф, политика