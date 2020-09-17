Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/senatory-1577404340.html
В Совфеде рассказали, сколько сенаторов может смениться в верхней палате
В Совет Федерации должны прийти около 20 новых сенаторов, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:16
2020-09-17T18:17
вячеслав тимченко
россия
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570203832_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d0143bf0ee35393dc4c4e6da7a302d13.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> должны прийти около 20 новых сенаторов, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a>.По словам Тимченко, сроки их прихода зависят от графика издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний, на которых сенаторы избираются из числа местных депутатов.
https://ria.ru/20200917/karelin-1577398638.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570203832_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_67ca0a938f2d5cc8348fb9b4900cc696.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав тимченко, россия, совет федерации рф, политика

В Совфеде рассказали, сколько сенаторов может смениться в верхней палате

18:16 17.09.2020 (обновлено: 18:17 17.09.2020)
542
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Совет Федерации должны прийти около 20 новых сенаторов, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Планируется, что около 20 новых сенаторов придут в Совет Федерации в ближайшее время", - сказал он.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 17:05
Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме
По словам Тимченко, сроки их прихода зависят от графика издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний, на которых сенаторы избираются из числа местных депутатов.
630011
Обсудить 2
Вячеслав ТимченкоРоссияСовет Федерации РФПолитика
Рекомендуем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Четыре сенатора написали заявление о досрочном сложении полномочий
Мужчина в городской поликлинике No 209 в Москве
Собянин объяснил рост случаев заболевания COVID-19 в Москве
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постпред России при ЕС назвал санкции нелегитимными по определению
Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов
Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
Участницы протестной акции женщин в Минске
Евросоюз назвал условие поддержки Белоруссии
На Москву обрушился ливень: кадры очевидцев
В Москве за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 2019 год
Последний министр из правительства Медведева нашел работу
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко
В ЛДПР прокомментировали отставку белгородского губернатора
Многоцелевой истребитель Су-27
Российский Су-27 перехватил два иностранных самолета над Черным морем
Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края заразился коронавирусом
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному
Избранный губернатор Белгородской области Евгений Савченко во время инаугурации в Белгороде. 21 сентября 2017
Белгородский губернатор Савченко сообщил об уходе с поста
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Польша намерена подключить третьи стороны к поиску российских диспетчеров
Гроза в Москве
В Подмосковье три человека пострадали из-за упавших деревьев
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках ПМЭФ-2019
Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Лента новостейМолния