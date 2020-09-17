Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
22:34 17.09.2020 (обновлено: 23:03 17.09.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможный ответ России на санкции со стороны запада на фоне событий в Белоруссии и ситуации вокруг Алексея Навального.
"Мы действуем всегда зеркально. Мы пытаемся все-таки быть не кровожадными, а справедливыми, поэтому наши действия симметричные, зеркальные, они точечно действуют в том же русле, в котором мы получаем удар - и соответственно, наносим ответ, потому что без ответа в дипломатии дела не делаются", - сказала Захарова в программе ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьёва в YouTube.
"Мы на это будем реагировать - как на все санкции, как на все стоп-листы, как на все попытки вычеркнуть наши СМИ из информационного пространства, не пустить наших журналистов, общественных деятелей. Вы прекрасно знаете, что мы и можем, и умеем - к сожалению, уже научились делать это достаточно хорошо", - отметила Захарова.
"К сожалению - потому что мы очень хорошо умеем сотрудничать, мы умеем взаимодействовать, мы доказали, что мы можем протягивать руку помощи даже тем, кто никогда не являлся нашими ближайшими союзниками. Мы в трудную минуту приходим на помощь. Почему мы вынуждены оттачивать искусство ответных мер и контрсанкций - это большой вопрос", - добавила она.
Депутаты Европейского парламента призывают ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным, говорится в одобренном по итогам пленарной сессии тексте соответствующей резолюции.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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