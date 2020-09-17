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https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577416032.html
Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможный ответ России на санкции со стороны запада на фоне событий в Белоруссии и ситуации... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T22:34
2020-09-17T23:03
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> прокомментировала возможный ответ России на санкции со стороны запада на фоне событий в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Мы действуем всегда зеркально. Мы пытаемся все-таки быть не кровожадными, а справедливыми, поэтому наши действия симметричные, зеркальные, они точечно действуют в том же русле, в котором мы получаем удар - и соответственно, наносим ответ, потому что без ответа в дипломатии дела не делаются", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> в программе ведущего телеканала "Россия-1" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Соловьёва</a> в <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQ4YOFsXjG9eXWZ6uLj2t2A?pbjreload=101" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>."Мы на это будем реагировать - как на все санкции, как на все стоп-листы, как на все попытки вычеркнуть наши СМИ из информационного пространства, не пустить наших журналистов, общественных деятелей. Вы прекрасно знаете, что мы и можем, и умеем - к сожалению, уже научились делать это достаточно хорошо", - отметила Захарова."К сожалению - потому что мы очень хорошо умеем сотрудничать, мы умеем взаимодействовать, мы доказали, что мы можем протягивать руку помощи даже тем, кто никогда не являлся нашими ближайшими союзниками. Мы в трудную минуту приходим на помощь. Почему мы вынуждены оттачивать искусство ответных мер и контрсанкций - это большой вопрос", - добавила она.Депутаты Европейского парламента призывают ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным, говорится в одобренном по итогам пленарной сессии тексте соответствующей резолюции.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577394916.html
https://ria.ru/20200915/sanktsii-1577272392.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200912/politika-1577137780.html
В этот раз мы зеркала ещё сфокусируем... ;)
33
Ты хоть раз ответила нормально,кроме как опускать последних друзей!???
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россия
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России

22:34 17.09.2020 (обновлено: 23:03 17.09.2020)
2867
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможный ответ России на санкции со стороны запада на фоне событий в Белоруссии и ситуации вокруг Алексея Навального.
"Мы действуем всегда зеркально. Мы пытаемся все-таки быть не кровожадными, а справедливыми, поэтому наши действия симметричные, зеркальные, они точечно действуют в том же русле, в котором мы получаем удар - и соответственно, наносим ответ, потому что без ответа в дипломатии дела не делаются", - сказала Захарова в программе ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьёва в YouTube.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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МИД прокомментировал планы ЕС дать новым санкциям имя Навального
"Мы на это будем реагировать - как на все санкции, как на все стоп-листы, как на все попытки вычеркнуть наши СМИ из информационного пространства, не пустить наших журналистов, общественных деятелей. Вы прекрасно знаете, что мы и можем, и умеем - к сожалению, уже научились делать это достаточно хорошо", - отметила Захарова.
"К сожалению - потому что мы очень хорошо умеем сотрудничать, мы умеем взаимодействовать, мы доказали, что мы можем протягивать руку помощи даже тем, кто никогда не являлся нашими ближайшими союзниками. Мы в трудную минуту приходим на помощь. Почему мы вынуждены оттачивать искусство ответных мер и контрсанкций - это большой вопрос", - добавила она.
Депутаты Европейского парламента призывают ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным, говорится в одобренном по итогам пленарной сессии тексте соответствующей резолюции.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позднее кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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Ответ последует. Лавров отреагировал на возможные санкции по Навальному
108302109
Обсудить 24
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
Популярные комментарии
В этот раз мы зеркала ещё сфокусируем... ;)
17 сентября, 22:48
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
2720022
Ты хоть раз ответила нормально,кроме как опускать последних друзей!???
17 сентября, 22:40
Андрей АдамовичАндрей Адамович
10102216
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