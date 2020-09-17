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https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577394916.html
МИД прокомментировал планы ЕС дать новым санкциям имя Навального
Идея Евросоюза назвать новые ограничения именем Алексея Навального — это неприкрытая попытка придать им заведомо антироссийскую направленность, считает... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:15
2020-09-17T17:26
жозеп боррель
мария захарова
москва
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
евросоюз
политика
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Идея <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> назвать новые ограничения именем <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> — это неприкрытая попытка придать им заведомо антироссийскую направленность, считает официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> заявил, что создаваемый в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени российского активиста.По ее словам, реальная цель раскручиваемой в Евросоюзе информационной кампании "сводится к тому, чтобы гарантировать необратимость взятой в ЕС деструктивной линии" в отношении России."Мы рассчитываем, что в Евросоюзе все же возобладает здравый смысл, наши партнеры откажутся от практики произвольного назначения виновных и впредь будут делать выводы только на основании реальных и подтвержденных фактов", — заключила дипломат.<a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
https://ria.ru/20200913/lavrov-1577186460.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/politika-1577267633.html
Следует ввести вечные санкции против ЕС имени США. Чтобы помнили своего хозяина....
110
Т.е. к самим санкциям у МИДа притензий нет, им название не нравится?
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москва
сша
РИА Новости
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жозеп боррель, мария захарова, москва, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, евросоюз, политика

МИД прокомментировал планы ЕС дать новым санкциям имя Навального

16:15 17.09.2020 (обновлено: 17:26 17.09.2020)
17398
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Идея Евросоюза назвать новые ограничения именем Алексея Навального — это неприкрытая попытка придать им заведомо антироссийскую направленность, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что создаваемый в Европе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени российского активиста.
"Характер звучащих из Брюсселя заявлений невольно наводит на мысль, что наши западные партнеры отнюдь не заинтересованы в установлении истины (в ситуации с Навальным. — Прим. ред.)", — прокомментировала Захарова.
По ее словам, реальная цель раскручиваемой в Евросоюзе информационной кампании "сводится к тому, чтобы гарантировать необратимость взятой в ЕС деструктивной линии" в отношении России.
"Мы рассчитываем, что в Евросоюзе все же возобладает здравый смысл, наши партнеры откажутся от практики произвольного назначения виновных и впредь будут делать выводы только на основании реальных и подтвержденных фактов", — заключила дипломат.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 23:04
Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать" Россию в угоду США
Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
15 сентября, 14:56
Назовут по аналогии? Имя Навального свяжут с "новым витком" санкций ЕС
3134136539
Обсудить 104
Жозеп БоррельМария ЗахароваМоскваСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйЕвросоюзПолитика
Популярные комментарии
Следует ввести вечные санкции против ЕС имени США. Чтобы помнили своего хозяина....
17 сентября, 16:19
Саша ЛогерСаша Логер
9370118
Т.е. к самим санкциям у МИДа притензий нет, им название не нравится?
17 сентября, 16:31
nnn uuunnn uuu
193300331
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