МИД прокомментировал планы ЕС дать новым санкциям имя Навального
16:15 17.09.2020 (обновлено: 17:26 17.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Идея Евросоюза назвать новые ограничения именем Алексея Навального — это неприкрытая попытка придать им заведомо антироссийскую направленность, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что создаваемый в Европе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени российского активиста.
"Характер звучащих из Брюсселя заявлений невольно наводит на мысль, что наши западные партнеры отнюдь не заинтересованы в установлении истины (в ситуации с Навальным. — Прим. ред.)", — прокомментировала Захарова.
По ее словам, реальная цель раскручиваемой в Евросоюзе информационной кампании "сводится к тому, чтобы гарантировать необратимость взятой в ЕС деструктивной линии" в отношении России.
"Мы рассчитываем, что в Евросоюзе все же возобладает здравый смысл, наши партнеры откажутся от практики произвольного назначения виновных и впредь будут делать выводы только на основании реальных и подтвержденных фактов", — заключила дипломат.
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Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
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