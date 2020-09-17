https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577383793.html

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ситуации с Навальным

Европарламент потребовал ужесточения санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в резолюции, одобренной европарламентариями по РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:43

2020-09-17T13:43

2020-09-17T17:46

россия

евросоюз

политика

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> потребовал ужесточения санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в резолюции, одобренной европарламентариями по итогам пленарной сессии."Европейский парламент <…> настоятельно призывает к созданию такого механизма санкций, который позволил бы собирать информацию и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с результатами расследований Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального", — говорится, в частности, в <a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0280_EN.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">документе</a>. Кроме того, Европарламент призывает все страны ЕС отказаться от завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", а также настаивает на скорейшем введении адресных санкций за нарушения прав человека.В резолюции также говорится о необходимости начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией и о продолжении изоляции Москвы на международных форумах, таких как G7.Помимо этого, европарламентарии потребовали незамедлительно приступить к международному расследованию ситуации с Навальным с участием ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО.За резолюцию проголосовали 532 депутата, против — 84, воздержались — 72. Решение Европарламента не имеет обязательной юридической силы.<a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em>* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200913/lavrov-1577186460.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/politika-1577267633.html

Вячеслав Володько Я думаю пора нам их тоже наказывать жестко и пора называть их честно Враги 522

Егор Панкратов Хахаха...))) 312

339

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, политика