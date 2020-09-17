Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577383793.html
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ситуации с Навальным
Европарламент потребовал ужесточения санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в резолюции, одобренной европарламентариями по РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:43
2020-09-17T17:46
россия
евросоюз
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/24/1551842493_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_dbf84763b25616afdbda170fccdd01d4.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> потребовал ужесточения санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в резолюции, одобренной европарламентариями по итогам пленарной сессии."Европейский парламент &lt;…&gt; настоятельно призывает к созданию такого механизма санкций, который позволил бы собирать информацию и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с результатами расследований Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального", — говорится, в частности, в <a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0280_EN.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">документе</a>. Кроме того, Европарламент призывает все страны ЕС отказаться от завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", а также настаивает на скорейшем введении адресных санкций за нарушения прав человека.В резолюции также говорится о необходимости начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией и о продолжении изоляции Москвы на международных форумах, таких как G7.Помимо этого, европарламентарии потребовали незамедлительно приступить к международному расследованию ситуации с Навальным с участием ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО.За резолюцию проголосовали 532 депутата, против — 84, воздержались — 72. Решение Европарламента не имеет обязательной юридической силы.<a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em>* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200913/lavrov-1577186460.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/politika-1577267633.html
Я думаю пора нам их тоже наказывать жестко и пора называть их честно Враги
522
Хахаха...)))
312
339
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/24/1551842493_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_d8f27d3d369b9f1112c3f49a582a1184.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросоюз, политика

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ситуации с Навальным

13:43 17.09.2020 (обновлено: 17:46 17.09.2020)
100996
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Европарламент потребовал ужесточения санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в резолюции, одобренной европарламентариями по итогам пленарной сессии.
"Европейский парламент <…> настоятельно призывает к созданию такого механизма санкций, который позволил бы собирать информацию и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с результатами расследований Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального", — говорится, в частности, в документе.
Кроме того, Европарламент призывает все страны ЕС отказаться от завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", а также настаивает на скорейшем введении адресных санкций за нарушения прав человека.
В резолюции также говорится о необходимости начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией и о продолжении изоляции Москвы на международных форумах, таких как G7.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 23:04
Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать" Россию в угоду США
Помимо этого, европарламентарии потребовали незамедлительно приступить к международному расследованию ситуации с Навальным с участием ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО.
За резолюцию проголосовали 532 депутата, против — 84, воздержались — 72. Решение Европарламента не имеет обязательной юридической силы.
Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 14:56
Назовут по аналогии? Имя Навального свяжут с "новым витком" санкций ЕС
2367391727135455
Обсудить 339
РоссияЕвросоюзПолитика
Популярные комментарии
Я думаю пора нам их тоже наказывать жестко и пора называть их честно Враги
17 сентября, 13:47
ВВВячеслав Володько
4411504042
Хахаха...)))
17 сентября, 13:44
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
407500021
Рекомендуем
Девушка в медицинской маске
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Мужчина в медицинской маске в аптеке в Новосибирске
Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19
Педагог дополнительного образования проводит дистанционное занятие с учениками у себя дома в Москве
Собянин рекомедовал сохранять дистанционный режим работы
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Кремль прокомментировал планы Польши арестовать российских диспетчеров
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Врач проверяет капельницу
Попова заявила, что переболевший COVID-19 может быть заразен до 90 дней
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Зал Верховной Рады Украины
Рост экономики Украины позволит круто увеличить расходы
Люди на площади Хельден перед дворцом Хофбург в Вене, Австрия
Австрийцы — это просто самостоятельные немцы
Алексей Навальный
МИД прокомментировал планы ЕС дать новым санкциям имя Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Лента новостейМолния