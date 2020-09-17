https://ria.ru/20200917/sanktsii-1577381322.html
Совет ЕС обсуждает санкционный режим, аналогичный "акту Магнитского"
Глобальный санкционный режим Евросоюза за нарушение прав человека, который считается аналогом американского акта Магнитского, в настоящее время уже находится в... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:22
2020-09-17T13:22
2020-09-17T13:58
европарламент
набила массрали
урсула фон дер ляйен
евросоюз
совет ес
еврокомиссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Глобальный санкционный режим <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> за нарушение прав человека, который считается аналогом американского акта Магнитского, в настоящее время уже находится в проработке, обсуждается странами в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza/" target="_blank" data-auto="true">Совете ЕС</a> и, как ожидается, должен быть принять как можно скорее, пояснила журналистам представитель пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Nabila_Massrali/" target="_blank" data-auto="true">Набила Массрали</a>.Накануне глава Еврокомиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> заявила в <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламенте</a>, что ЕК сделает предложение по санкционного режиму, подобному "акту Магнитского"."Как вы знаете, у нас есть предложение по поводу глобального санкционного режима ЕС по правам человека, который дискутируется в Совете, который будет принят как можно скорее. Это то, о чем говорила председатель (фон дер Ляйен - ред.)", - ответила Массрали на вопрос, почему глава ЕК вчера сообщила, что Еврокомиссия планирует сделать предложение по санкционному режиму - аналогу акта Магнитского, хотя такой уже обсуждается в Совете стран ЕС.
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577237510.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европарламент, набила массрали, урсула фон дер ляйен, евросоюз, совет ес, еврокомиссия, в мире