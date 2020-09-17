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https://ria.ru/20200917/rezolyutsiya-1577402187.html
Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному
В резолюции Европарламента об отношениях с Россией на фоне ситуации с Алексеем Навальным перепутали российские города, заявил постпред при Евросоюзе Владимир... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:53
2020-09-17T18:42
госпитализация алексея навального
европарламент
владимир чижов
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> В резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> об отношениях с Россией на фоне ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> перепутали российские города, заявил постпред при Евросоюзе <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_CHizhov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чижов</a>."Европарламент принял большинством голосов резолюцию, которая готовилась, по большому счету, в спешке и называется "О ситуации в России: отравление Алексея Навального". Само название предопределяет, что для них все ясно, для тех, кто голосовал за нее, что был факт отравления, что, судя по направленности резолюции, отвечают за это российские власти", — сказал он в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Он отметил, что в резолюции учли не все обстоятельства, "которые имели место вокруг всей этой истории"."То, что наспех они готовили, — они даже Омск и Томск перепутали", — обратил внимание дипломат.За резолюцию проголосовали 532 депутата, против — 84, воздержались — 72. В документе, в частности, говорится о необходимости усилить антироссийские санкции, "начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией", остановить строительство "Северного потока — 2", а также провести независимое международное расследование инцидента с Навальным.Алексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали порядка 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank">Чехия</a>. Россия же еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577399517.html
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577398821.html
Евро парламент - самая независимая структура в Мире, потому что от неё ничего в Мире не зависит))
211
Пошло поехало. Сейчас орфографию и пунктуацию подтянут. Главное - отравили, отравили новичком. Все остальное второстепенно.
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швеция
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госпитализация алексея навального, европарламент, владимир чижов, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному

17:53 17.09.2020 (обновлено: 18:42 17.09.2020)
26980
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В резолюции Европарламента об отношениях с Россией на фоне ситуации с Алексеем Навальным перепутали российские города, заявил постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Европарламент принял большинством голосов резолюцию, которая готовилась, по большому счету, в спешке и называется "О ситуации в России: отравление Алексея Навального". Само название предопределяет, что для них все ясно, для тех, кто голосовал за нее, что был факт отравления, что, судя по направленности резолюции, отвечают за это российские власти", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что в резолюции учли не все обстоятельства, "которые имели место вокруг всей этой истории".
"То, что наспех они готовили, — они даже Омск и Томск перепутали", — обратил внимание дипломат.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 17:14
Бутылки из номера Навального доставили в Берлин немецким бортом
За резолюцию проголосовали 532 депутата, против — 84, воздержались — 72. В документе, в частности, говорится о необходимости усилить антироссийские санкции, "начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией", остановить строительство "Северного потока — 2", а также провести независимое международное расследование инцидента с Навальным.
Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали порядка 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия же еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Госпитализация Алексея НавальногоЕвропарламентВладимир ЧижовАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Евро парламент - самая независимая структура в Мире, потому что от неё ничего в Мире не зависит))
17 сентября, 18:07
Vasya IvanovVasya Ivanov
151500114
Пошло поехало. Сейчас орфографию и пунктуацию подтянут. Главное - отравили, отравили новичком. Все остальное второстепенно.
17 сентября, 17:59
Алексей ВеселинАлексей Веселин
154118153
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