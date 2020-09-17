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Россия вошла в десятку стран в сфере здоровья и образования
Россия вошла в десятку ведущих стран мира с точки зрения улучшения показателей в сфере здоровья и образования за последние десять лет, показал Индекс... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:35
2020-09-17T17:18
социальный навигатор
сн_образование
рено селигманн
всемирный банк
южная корея
финляндия
япония
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Россия вошла в десятку ведущих стран мира с точки зрения улучшения показателей в сфере здоровья и образования за последние десять лет, показал Индекс человеческого капитала (ИЧК)-2020, подготовленный <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_bank/" target="_blank" data-auto="true">Всемирным банком</a>.ИЧК впервые был опубликован в 2018 году, он анализирует траекторию развития ребенка, – от рождения до достижения им 18-летнего возраста. Рассматриваются такие критически важные показатели, как вероятность достижения ребенком пятилетнего возраста, ожидаемая продолжительность обучения в начальной и средней школе с поправкой на качество образования, показатели отставания в росте, а также вероятность того, что лица в возрасте 15 лет доживут до 60 лет. В основе ИЧК-2020 лежат данные, полученные до марта текущего года, то есть до пандемии.Среди стран региона <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азии</a> Россия наряду с <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a>, <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албанией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногорией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> демонстрирует и самый значительный прирост ожидаемой продолжительности обучения. Главным образом, это объясняется более высокими показателями зачисления в среднюю школу и в систему дошкольного образования. Кроме того, в докладе подчеркивается, что в течение последних 10 лет в России отмечалось снижение смертности среди взрослого населения. "Вместе с тем, абсолютные значения этого показателя в стране по-прежнему высоки, а достигнутый прогресс оказался под угрозой из-за пандемии COVID-19", - отметили в ВБ.Как отмечается, в России наблюдается резкий контраст между показателями, отражающими уровень образования и состояние здоровья: результаты в сфере образования высоки, и лучше, чем во многих странах с более высоким уровнем доходов, а показатели в области здоровья хуже средних по миру, отметили в ВБ.Среди стран с наилучшими показателями ИЧК оказались <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапур</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южная Корея</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, а также специальные административные районы <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконг</a> и <a href="http://ria.ru/location_Macao/" target="_blank" data-auto="true">Макао</a>.
https://ria.ru/20200904/moskva-1576771633.html
https://ria.ru/20200811/1575615998.html
9
южная корея
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социальный навигатор, сн_образование, рено селигманн, всемирный банк, южная корея, финляндия, япония, общество

Россия вошла в десятку стран в сфере здоровья и образования

13:35 17.09.2020 (обновлено: 17:18 17.09.2020)
3998
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия вошла в десятку ведущих стран мира с точки зрения улучшения показателей в сфере здоровья и образования за последние десять лет, показал Индекс человеческого капитала (ИЧК)-2020, подготовленный Всемирным банком.
ИЧК впервые был опубликован в 2018 году, он анализирует траекторию развития ребенка, – от рождения до достижения им 18-летнего возраста. Рассматриваются такие критически важные показатели, как вероятность достижения ребенком пятилетнего возраста, ожидаемая продолжительность обучения в начальной и средней школе с поправкой на качество образования, показатели отставания в росте, а также вероятность того, что лица в возрасте 15 лет доживут до 60 лет. В основе ИЧК-2020 лежат данные, полученные до марта текущего года, то есть до пандемии.
"Российская Федерация входит в десятку стран мира, достигших наилучших показателей в части развития человеческого капитала за последние десять лет… Улучшение в России главным образом касается показателей состояния здоровья, что выражается в более высокой доле детей, которые доживут до пятилетнего возраста, и лиц в возрасте 15 лет, которые доживут до 60 лет, а также в снижении показателя низкорослости", - отметили в институте развития.
Среди стран региона Европы и Центральной Азии Россия наряду с Азербайджаном, Албанией, Черногорией и Польшей демонстрирует и самый значительный прирост ожидаемой продолжительности обучения. Главным образом, это объясняется более высокими показателями зачисления в среднюю школу и в систему дошкольного образования. Кроме того, в докладе подчеркивается, что в течение последних 10 лет в России отмечалось снижение смертности среди взрослого населения. "Вместе с тем, абсолютные значения этого показателя в стране по-прежнему высоки, а достигнутый прогресс оказался под угрозой из-за пандемии COVID-19", - отметили в ВБ.
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Москва продолжит программы развития здравоохранения и образования
"Человеческий капитал вносит огромный вклад в повышение темпов экономического роста в каждой стране. Обеспечение инвестиций в знания и здоровье, которые люди накапливают в течение своей жизни, - чрезвычайно важная задача для правительств во всем мире. Российская Федерация – среди стран-лидеров в индексе с точки зрения улучшения своих результатов, однако при этом сохраняются нерешенные проблемы, и предстоит сделать еще очень многое, чтобы улучшить абсолютные значения показателей, входящих в ИЧК", – подчеркнул директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.
Как отмечается, в России наблюдается резкий контраст между показателями, отражающими уровень образования и состояние здоровья: результаты в сфере образования высоки, и лучше, чем во многих странах с более высоким уровнем доходов, а показатели в области здоровья хуже средних по миру, отметили в ВБ.
Среди стран с наилучшими показателями ИЧК оказались Сингапур, Япония, Южная Корея, Канада, Финляндия, Швеция, а также специальные административные районы Китая Гонконг и Макао.
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