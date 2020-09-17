https://ria.ru/20200917/reyting-1577382745.html

Россия вошла в десятку стран в сфере здоровья и образования

Россия вошла в десятку ведущих стран мира с точки зрения улучшения показателей в сфере здоровья и образования за последние десять лет, показал Индекс... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:35

2020-09-17T13:35

2020-09-17T17:18

социальный навигатор

сн_образование

рено селигманн

всемирный банк

южная корея

финляндия

япония

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_0:0:3094:1740_1400x0_80_0_0_df0ffd988768c9581243343c4d409f60.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Россия вошла в десятку ведущих стран мира с точки зрения улучшения показателей в сфере здоровья и образования за последние десять лет, показал Индекс человеческого капитала (ИЧК)-2020, подготовленный <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_bank/" target="_blank" data-auto="true">Всемирным банком</a>.ИЧК впервые был опубликован в 2018 году, он анализирует траекторию развития ребенка, – от рождения до достижения им 18-летнего возраста. Рассматриваются такие критически важные показатели, как вероятность достижения ребенком пятилетнего возраста, ожидаемая продолжительность обучения в начальной и средней школе с поправкой на качество образования, показатели отставания в росте, а также вероятность того, что лица в возрасте 15 лет доживут до 60 лет. В основе ИЧК-2020 лежат данные, полученные до марта текущего года, то есть до пандемии.Среди стран региона <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Centralnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Центральной Азии</a> Россия наряду с <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a>, <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албанией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногорией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> демонстрирует и самый значительный прирост ожидаемой продолжительности обучения. Главным образом, это объясняется более высокими показателями зачисления в среднюю школу и в систему дошкольного образования. Кроме того, в докладе подчеркивается, что в течение последних 10 лет в России отмечалось снижение смертности среди взрослого населения. "Вместе с тем, абсолютные значения этого показателя в стране по-прежнему высоки, а достигнутый прогресс оказался под угрозой из-за пандемии COVID-19", - отметили в ВБ.Как отмечается, в России наблюдается резкий контраст между показателями, отражающими уровень образования и состояние здоровья: результаты в сфере образования высоки, и лучше, чем во многих странах с более высоким уровнем доходов, а показатели в области здоровья хуже средних по миру, отметили в ВБ.Среди стран с наилучшими показателями ИЧК оказались <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапур</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южная Корея</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>, <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, а также специальные административные районы <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконг</a> и <a href="http://ria.ru/location_Macao/" target="_blank" data-auto="true">Макао</a>.

https://ria.ru/20200904/moskva-1576771633.html

https://ria.ru/20200811/1575615998.html

9

южная корея

финляндия

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, рено селигманн, всемирный банк, южная корея, финляндия, япония, общество