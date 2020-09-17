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РИА Наука
https://ria.ru/20200917/rak-1577389269.html
Три распространенных лекарства предотвращают рак легких
Корейские ученые выяснили, что совместное применение трех весьма распространенных лекарств снижает риск заболеваемости и смертности от рака легких. Результаты... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:00
2020-09-17T17:28
риа наука
биология
рак
здоровье
южная корея
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Корейские ученые выяснили, что совместное применение трех весьма распространенных лекарств снижает риск заболеваемости и смертности от рака легких. Результаты опубликованы в журнале Международной ассоциации по изучению рака легких <a href="https://www.jto.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Journal of Thoracic Oncology</a>.Рак легких — один из самых часто встречающихся и трудно поддающихся лечению видов рака. Поэтому ученые-медики постоянно ищут пути профилактики этого онкологического заболевания. Исследователи из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> решили оценить риск развития рака легких у тех, кто регулярно принимает широко распространенные лекарства — метформин, статины и аспирин.Согласно данным медицинской статистики, более 120 миллионов человек в мире ежедневно принимают метформин для борьбы с диабетом, 35 миллионов — статины для контроля холестерина, еще от шести до десяти миллионов каждый день принимают аспирин. Все три вида препаратов отпускаются без рецепта.Авторы проанализировали базу Корейской национальной службы медицинского страхования (KNHIS), охватывающую все 50-миллионное население страны, и отобрали из нее результаты по 732199 корейцам, которые наблюдались у врачей в период с января 2004 года по декабрь 2013 года. Ученые разделили выборку на восемь групп, чтобы посмотреть влияние каждого из лекарств отдельно, а также оценить эффект их комбинированного действия.Заметный положительный эффект ученые отметили среди тех, кто принимал все три группы препаратов. Таких оказалось около 3,4 процента от всей когорты — 23163 человека. По сравнению с остальными уровень заболеваемости раком легких в этой группе был на 17 процентов ниже, и на столько же — уровень смертности. "Насколько нам известно, ни одно исследование ранее не оценивало совокупное влияние аспирина, статинов и метформина на заболеваемость и смертность от рака легких", — приводятся в пресс-релизе ассоциации слова ведущего автора исследования, доктора медицинских наук Дон Ук Шина (Dong Wook Shin) из Медицинской школе Университета Сонгюкван в <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеуле</a>.При этом чем дольше люди принимали лекарства, тем сильнее был эффект. Отсюда авторы делают вывод, что регулярный долгосрочный совместный прием аспирина, статинов и метформина можно считать доказанным фактором снижения риска развития рака легких."Эти результаты согласуются с данными других исследований, указывающих на то, что аспирин и метформин синергетически ингибируют пролиферация раковых клеток путем активации АМФ-активированной протеинкиназы, которая играет критически важную роль в регуляции липогенеза в раковых клетках", — говорит доктор Шин. Авторы считают, что совместное употребление аспирина, статинов и метформина одновременно подавляет несколько молекулярных путей роста и размножения раковых клеток легких, и с этим связано снижение рисков заболеваемости и смертности.
https://ria.ru/20200910/rak-1576955236.html
https://ria.ru/20200830/krasnoe-myaso-1576447866.html
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южная корея
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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биология, рак, здоровье, южная корея

Три распространенных лекарства предотвращают рак легких

16:00 17.09.2020 (обновлено: 17:28 17.09.2020)
18704
© Depositphotos / decade3dРак легких
Рак легких - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Depositphotos / decade3d
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Корейские ученые выяснили, что совместное применение трех весьма распространенных лекарств снижает риск заболеваемости и смертности от рака легких. Результаты опубликованы в журнале Международной ассоциации по изучению рака легких Journal of Thoracic Oncology.
Рак легких — один из самых часто встречающихся и трудно поддающихся лечению видов рака. Поэтому ученые-медики постоянно ищут пути профилактики этого онкологического заболевания.
Исследователи из Южной Кореи решили оценить риск развития рака легких у тех, кто регулярно принимает широко распространенные лекарства — метформин, статины и аспирин.
Согласно данным медицинской статистики, более 120 миллионов человек в мире ежедневно принимают метформин для борьбы с диабетом, 35 миллионов — статины для контроля холестерина, еще от шести до десяти миллионов каждый день принимают аспирин. Все три вида препаратов отпускаются без рецепта.
Авторы проанализировали базу Корейской национальной службы медицинского страхования (KNHIS), охватывающую все 50-миллионное население страны, и отобрали из нее результаты по 732199 корейцам, которые наблюдались у врачей в период с января 2004 года по декабрь 2013 года.
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Рискованное тело. Ученые выяснили, какие люди чаще болеют раком
Ученые разделили выборку на восемь групп, чтобы посмотреть влияние каждого из лекарств отдельно, а также оценить эффект их комбинированного действия.
Заметный положительный эффект ученые отметили среди тех, кто принимал все три группы препаратов. Таких оказалось около 3,4 процента от всей когорты — 23163 человека. По сравнению с остальными уровень заболеваемости раком легких в этой группе был на 17 процентов ниже, и на столько же — уровень смертности.
"Насколько нам известно, ни одно исследование ранее не оценивало совокупное влияние аспирина, статинов и метформина на заболеваемость и смертность от рака легких", — приводятся в пресс-релизе ассоциации слова ведущего автора исследования, доктора медицинских наук Дон Ук Шина (Dong Wook Shin) из Медицинской школе Университета Сонгюкван в Сеуле.
При этом чем дольше люди принимали лекарства, тем сильнее был эффект. Отсюда авторы делают вывод, что регулярный долгосрочный совместный прием аспирина, статинов и метформина можно считать доказанным фактором снижения риска развития рака легких.
"Эти результаты согласуются с данными других исследований, указывающих на то, что аспирин и метформин синергетически ингибируют пролиферация раковых клеток путем активации АМФ-активированной протеинкиназы, которая играет критически важную роль в регуляции липогенеза в раковых клетках", — говорит доктор Шин.
Авторы считают, что совместное употребление аспирина, статинов и метформина одновременно подавляет несколько молекулярных путей роста и размножения раковых клеток легких, и с этим связано снижение рисков заболеваемости и смертности.
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