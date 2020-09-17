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Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
При большом желании сегодня можно прослушать разговоры на любом телефоне. Однако разговоры абонентов мобильных сетей, использующих шифрование стандарта А5/3 и... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T03:18
2020-09-17T11:10
россия
инфосистемы джет
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>При большом желании сегодня можно прослушать разговоры на любом <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефоне</a>. Однако разговоры абонентов мобильных сетей, использующих шифрование стандарта А5/3 и технологии VoLTE, остаются самыми защищенными. Есть и аппараты, позволяющие снизить риск прослушки, рассказал агентству "<a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200917/832034466.html" target="_blank">Прайм</a>" эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы Джет</a>" Дмитрий Курамин. Важно отметить, что телефонные разговоры могут прослушиваться на трех уровнях.
Что за три уровня? Раскройте смысл последнего абзаца
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россия
РИА Новости
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60
россия, инфосистемы джет, мобильный телефон, технологии

Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать

03:18 17.09.2020 (обновлено: 11:10 17.09.2020)
10827
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина говорит по телефону на улице Москвы.
Мужчина говорит по телефону на улице Москвы. - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. При большом желании сегодня можно прослушать разговоры на любом телефоне. Однако разговоры абонентов мобильных сетей, использующих шифрование стандарта А5/3 и технологии VoLTE, остаются самыми защищенными. Есть и аппараты, позволяющие снизить риск прослушки, рассказал агентству "Прайм" эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин.
"Большинство современных мобильных устройств до сих пор подвержены прослушке, в первую очередь, из-за различий в технических возможностях операторов связи. При наличии специализированного оборудования, которое при желании может приобрести любой, получение смыслового содержания разговора может происходить практически в режиме реального времени", — обращает внимание эксперт.
Важно отметить, что телефонные разговоры могут прослушиваться на трех уровнях.
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Обсудить 6
РоссияИнфосистемы ДжетМобильный телефонТехнологии
Популярные комментарии
Что за три уровня? Раскройте смысл последнего абзаца
17 сентября, 03:37
ИЗИгорь Земский
800002
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