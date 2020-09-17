https://ria.ru/20200917/proslushka-1577363143.html

Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать

При большом желании сегодня можно прослушать разговоры на любом телефоне. Однако разговоры абонентов мобильных сетей, использующих шифрование стандарта А5/3 и... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T03:18

2020-09-17T03:18

2020-09-17T11:10

россия

инфосистемы джет

мобильный телефон

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149469/04/1494690440_0:62:2273:1341_1400x0_80_0_0_be6fcbf7351a7ffd42a5f6781eaa309a.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>При большом желании сегодня можно прослушать разговоры на любом <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">телефоне</a>. Однако разговоры абонентов мобильных сетей, использующих шифрование стандарта А5/3 и технологии VoLTE, остаются самыми защищенными. Есть и аппараты, позволяющие снизить риск прослушки, рассказал агентству "<a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200917/832034466.html" target="_blank">Прайм</a>" эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "<a href="http://ria.ru/organization_infosistemy-dzhet/" target="_blank" data-auto="true">Инфосистемы Джет</a>" Дмитрий Курамин. Важно отметить, что телефонные разговоры могут прослушиваться на трех уровнях.

Игорь Земский Что за три уровня? Раскройте смысл последнего абзаца 10

6

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, инфосистемы джет, мобильный телефон, технологии