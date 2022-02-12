https://ria.ru/20220212/volte-1772467624.html
VoLTE: как включить и пользоваться на телефоне усилением голосовой связи
VoLTE: что это такое, значок, как отключить или включить в телефоне
VoLTE: как включить и пользоваться на телефоне усилением голосовой связи
Значок VoLTE на экране телефона - что означает эта надпись, как воспользоваться функцией, когда появилась эта технология, основные преимущества и недостатки - в РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:07
2022-02-12T16:07
2022-02-12T16:07
технологии
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Значок VoLTE на экране телефона - что означает эта надпись, как воспользоваться функцией, когда появилась эта технология, основные преимущества и недостатки - в материале РИА Новости.Технология VoLTEVoLTE (Voice over LTE) – это технология усиления голосовой связи, позволяющая при обычном телефонном звонке передавать голосовую информацию через LTE (Long Term Evolution - стандарт беспроводной передачи данных в сетях сотовой связи). При этом необязательно, чтобы телефон собеседника поддерживал такой тип связи.Использование сети LTE направлено на увеличение скорости беспроводной передачи данных для мобильных устройств при переходе от технологии 3G к 4G. Поэтому технологию LTE еще называют "долгосрочная эволюция" или "долговременное развитие"."Одним из недостатков применения технологии LTE стала необходимость переключения на сеть 2G или 3G при осуществлении телефонного звонка с мобильного устройства. В результате чего наблюдалась задержка в передаче сигнала, незаметная для пользователя, но оказывающая существенную нагрузку как на мобильное устройство, так и на сеть оператора. Для устранения этого недостатка и была разработана технология "передачи голоса" как потока данных, которая называется VoLTE. При ее использовании общение абонентов происходит с помощью высокоскоростного IP-канала", - комментирует Лидия Терехова, к.п.н., доцент кафедры информационного менеджмента и информационно-коммуникационных технологий имени В.В. Дика Университета “Синергия”.Впервые эта технология была представлена в 2014 г. в Сингапуре и постепенно стала распространяться во всем мире. В России VoLTE появилась в 2015 г. Первыми мобильными операторами, которые стали внедрять ее на территории РФ, стали Билайн и МТС. Появившись в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, технология VoLTE довольно быстро распространилась на территории крупных областных центров. Начиная с 2017 г. ее стали использовать Tele2, МегаФон и ряд других мобильных операторов.ПреимуществаПрименение технологии VoLTE имеет ряд преимуществ:НедостаткиОсновные недостатки технологии VoLTE:Какие устройства поддерживают VoLTE"На данный момент модели мобильных устройств, которые поддерживают технологию VoLTE, активно выпускаются как в дорогом, так и в бюджетном сегменте рынка. Это Samsung, Meizu, Apple, Huawei, Xiaomi, LG и ряд других. Поскольку производители совершенствуют модельный ряд устройств постоянно, то полный и актуальный перечень устройств, поддерживающих технологию VoLTE, можно узнать на сайте производителя, любого интернет-магазина по продаже гаджетов, в фирменных салонах и т.д.", - поясняет Лидия Терехова.В каких регионах работаетVoLTE поддерживается в России всей "большой четверкой" операторов – МТС, МегаФон, Билайн и Теле2."VoLTE работает там, где запущена в коммерческую эксплуатацию одновременно технология LTE-4G и платформа VoLTE. Зона действия VoLTE расширяется с каждым месяцем и предполагается, что вскоре будет работать везде, где есть LTE-4G", - добавляет Владимир Шапоров, архитектор решений центра компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации Т1 Интеграция.Как включить или отключить VoLTEВладельцы iPhone и техники платформы IOS смогут подключить VoLTE в разделе "Настройки", выбрав пункт "Сотовая связь", и далее – "Параметры данных", а затем – режим "Включить VoLTE".Чтобы проверить наличие или подключить VoLTE в смартфоне с ОС Android, необходимо зайти в раздел "Настройки" и далее выбрать "SIM-карты и мобильные сети", затем указать SIM-карту и выбрать режим "Включить VoLTE HD".На новых мобильных устройствах, поддерживающих технологию VoLTE, она подключается по умолчанию.Комментарии эксперта"Технология VoLTE де-факто становится неким стандартом для мобильных операторов. Сейчас наблюдается конфликт 3G и 4G, когда во время разговора в сети 4G абонент переключается на 3G-сеть. В ближайшие несколько лет будет повсеместно внедряться стандарт сети 5G. Очевидно, что в процессе голосовых вызовов часть сервисов 5G-сети может быть ограничена.Если говорить о новом качественном использовании LTE-сети, то стоит обратить внимание на технологию ViLTE (Video over LTE), с помощью которой можно передавать видеосигнал в высоком качестве. Эта технология может использоваться для передачи потокового видео при видеозвонках.Фактически голосовое общение становится уже неактуальным. В свете роста популярности видеоконтента на различных интернет-платформах в ближайшем будущем будут набирать популярность видеозвонки по технологии ViLTE", - комментирует Сергей Андронов, директор центра сетевых решений "Инфосистемы Джет".
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технологии, google android, apple iphone, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, сингапур (страна), билайн, мегафон, мтс, россия, huawei technologies, samsung, инфосистемы джет
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Значок VoLTE на экране телефона - что означает эта надпись, как воспользоваться функцией, когда появилась эта технология, основные преимущества и недостатки - в материале РИА Новости.
Технология VoLTE
VoLTE (Voice over LTE) – это технология усиления голосовой связи, позволяющая при обычном телефонном звонке передавать голосовую информацию через LTE (Long Term Evolution - стандарт беспроводной передачи данных в сетях сотовой связи). При этом необязательно, чтобы телефон собеседника поддерживал такой тип связи.
Использование сети LTE направлено на увеличение скорости беспроводной передачи данных для мобильных устройств при переходе от технологии 3G к 4G. Поэтому технологию LTE еще называют "долгосрочная эволюция" или "долговременное развитие".
"Одним из недостатков применения технологии LTE стала необходимость переключения на сеть 2G или 3G при осуществлении телефонного звонка с мобильного устройства. В результате чего наблюдалась задержка в передаче сигнала, незаметная для пользователя, но оказывающая существенную нагрузку как на мобильное устройство, так и на сеть оператора. Для устранения этого недостатка и была разработана технология "передачи голоса" как потока данных, которая называется VoLTE. При ее использовании общение абонентов происходит с помощью высокоскоростного IP-канала", - комментирует Лидия Терехова, к.п.н., доцент кафедры информационного менеджмента и информационно-коммуникационных технологий имени В.В. Дика Университета “Синергия”.
Впервые эта технология была представлена в 2014 г. в Сингапуре
и постепенно стала распространяться во всем мире. В России
VoLTE появилась в 2015 г. Первыми мобильными операторами, которые стали внедрять ее на территории РФ, стали Билайн
и МТС
. Появившись в Москве
, Московской области
и Санкт-Петербурге
, технология VoLTE довольно быстро распространилась на территории крупных областных центров. Начиная с 2017 г. ее стали использовать Tele2
, МегаФон
и ряд других мобильных операторов.
Преимущества
Применение технологии VoLTE имеет ряд преимуществ:
1Отсутствие задержек перед звонком. Переключение обычных телефонов с мобильного интернета на сеть GSM занимает около двух секунд. Технология VoLTE исключает такую паузу.
2Кристально чистый звук в сравнении со слышимостью во время звонка GSM/3G.
3Технология VoLTE позволяет одновременно говорить по телефону и пользоваться интернетом на высоких скоростях.
4Отсутствие задержек или прерывания связи во время разговора.
5Возможность одновременного осуществления телефонного разговора и интернет-соединения, при этом на разговор тратятся минуты, а не интернет-трафик.
6Можно разговаривать одновременно с несколькими абонентами.
Недостатки
Основные недостатки технологии VoLTE:
1Невозможность применения VoLTE на старых моделях сотовых телефонов.
2Качественный прием LTE сети доступен не всегда и не везде, из-за чего телефон автоматически переключается на протокол голосовой связи предыдущего поколения.
3Большая нагрузка на аккумулятор мобильного устройства.
4Поддержка технологии VoLTE только одной (основной) SIM-картой, даже если в мобильном устройстве их предусмотрено несколько.
5Несмотря на то, что качество звука улучшается при использовании VoLTE, наилучшего эффекта можно добиться только в том случае, когда она включена у обоих абонентов.
Какие устройства поддерживают VoLTE
"На данный момент модели мобильных устройств, которые поддерживают технологию VoLTE, активно выпускаются как в дорогом, так и в бюджетном сегменте рынка. Это Samsung
, Meizu, Apple
, Huawei
, Xiaomi, LG и ряд других. Поскольку производители совершенствуют модельный ряд устройств постоянно, то полный и актуальный перечень устройств, поддерживающих технологию VoLTE, можно узнать на сайте производителя, любого интернет-магазина по продаже гаджетов, в фирменных салонах и т.д.", - поясняет Лидия Терехова.
В каких регионах работает
VoLTE поддерживается в России всей "большой четверкой" операторов – МТС, МегаФон, Билайн и Теле2.
"VoLTE работает там, где запущена в коммерческую эксплуатацию одновременно технология LTE-4G и платформа VoLTE. Зона действия VoLTE расширяется с каждым месяцем и предполагается, что вскоре будет работать везде, где есть LTE-4G", - добавляет Владимир Шапоров, архитектор решений центра компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации Т1 Интеграция.
Как включить или отключить VoLTE
Владельцы iPhone
и техники платформы IOS смогут подключить VoLTE в разделе "Настройки", выбрав пункт "Сотовая связь", и далее – "Параметры данных", а затем – режим "Включить VoLTE".
Чтобы проверить наличие или подключить VoLTE в смартфоне с ОС Android
, необходимо зайти в раздел "Настройки" и далее выбрать "SIM-карты и мобильные сети", затем указать SIM-карту и выбрать режим "Включить VoLTE HD".
На новых мобильных устройствах, поддерживающих технологию VoLTE, она подключается по умолчанию.
Комментарии эксперта
"Технология VoLTE де-факто становится неким стандартом для мобильных операторов. Сейчас наблюдается конфликт 3G и 4G, когда во время разговора в сети 4G абонент переключается на 3G-сеть. В ближайшие несколько лет будет повсеместно внедряться стандарт сети 5G. Очевидно, что в процессе голосовых вызовов часть сервисов 5G-сети может быть ограничена.
Если говорить о новом качественном использовании LTE-сети, то стоит обратить внимание на технологию ViLTE (Video over LTE), с помощью которой можно передавать видеосигнал в высоком качестве. Эта технология может использоваться для передачи потокового видео при видеозвонках.
Фактически голосовое общение становится уже неактуальным. В свете роста популярности видеоконтента на различных интернет-платформах в ближайшем будущем будут набирать популярность видеозвонки по технологии ViLTE", - комментирует Сергей Андронов, директор центра сетевых решений "Инфосистемы Джет
".