https://ria.ru/20220212/volte-1772467624.html

VoLTE: как включить и пользоваться на телефоне усилением голосовой связи

VoLTE: что это такое, значок, как отключить или включить в телефоне

VoLTE: как включить и пользоваться на телефоне усилением голосовой связи

Значок VoLTE на экране телефона - что означает эта надпись, как воспользоваться функцией, когда появилась эта технология, основные преимущества и недостатки - в РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T16:07

2022-02-12T16:07

2022-02-12T16:07

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Значок VoLTE на экране телефона - что означает эта надпись, как воспользоваться функцией, когда появилась эта технология, основные преимущества и недостатки - в материале РИА Новости.Технология VoLTEVoLTE (Voice over LTE) – это технология усиления голосовой связи, позволяющая при обычном телефонном звонке передавать голосовую информацию через LTE (​​Long Term Evolution - стандарт беспроводной передачи данных в сетях сотовой связи). При этом необязательно, чтобы телефон собеседника поддерживал такой тип связи.Использование сети LTE направлено на увеличение скорости беспроводной передачи данных для мобильных устройств при переходе от технологии 3G к 4G. Поэтому технологию LTE еще называют "долгосрочная эволюция" или "долговременное развитие"."Одним из недостатков применения технологии LTE стала необходимость переключения на сеть 2G или 3G при осуществлении телефонного звонка с мобильного устройства. В результате чего наблюдалась задержка в передаче сигнала, незаметная для пользователя, но оказывающая существенную нагрузку как на мобильное устройство, так и на сеть оператора. Для устранения этого недостатка и была разработана технология "передачи голоса" как потока данных, которая называется VoLTE. При ее использовании общение абонентов происходит с помощью высокоскоростного IP-канала", - комментирует Лидия Терехова, к.п.н., доцент кафедры информационного менеджмента и информационно-коммуникационных технологий имени В.В. Дика Университета “Синергия”.Впервые эта технология была представлена в 2014 г. в Сингапуре и постепенно стала распространяться во всем мире. В России VoLTE появилась в 2015 г. Первыми мобильными операторами, которые стали внедрять ее на территории РФ, стали Билайн и МТС. Появившись в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, технология VoLTE довольно быстро распространилась на территории крупных областных центров. Начиная с 2017 г. ее стали использовать Tele2, МегаФон и ряд других мобильных операторов.ПреимуществаПрименение технологии VoLTE имеет ряд преимуществ:НедостаткиОсновные недостатки технологии VoLTE:Какие устройства поддерживают VoLTE"На данный момент модели мобильных устройств, которые поддерживают технологию VoLTE, активно выпускаются как в дорогом, так и в бюджетном сегменте рынка. Это Samsung, Meizu, Apple, Huawei, Xiaomi, LG и ряд других. Поскольку производители совершенствуют модельный ряд устройств постоянно, то полный и актуальный перечень устройств, поддерживающих технологию VoLTE, можно узнать на сайте производителя, любого интернет-магазина по продаже гаджетов, в фирменных салонах и т.д.", - поясняет Лидия Терехова.В каких регионах работаетVoLTE поддерживается в России всей "большой четверкой" операторов – МТС, МегаФон, Билайн и Теле2."VoLTE работает там, где запущена в коммерческую эксплуатацию одновременно технология LTE-4G и платформа VoLTE. Зона действия VoLTE расширяется с каждым месяцем и предполагается, что вскоре будет работать везде, где есть LTE-4G", - добавляет Владимир Шапоров, архитектор решений центра компетенций промышленного инжиниринга и автоматизации Т1 Интеграция.Как включить или отключить VoLTEВладельцы iPhone и техники платформы IOS смогут подключить VoLTE в разделе "Настройки", выбрав пункт "Сотовая связь", и далее – "Параметры данных", а затем – режим "Включить VoLTE".Чтобы проверить наличие или подключить VoLTE в смартфоне с ОС Android, необходимо зайти в раздел "Настройки" и далее выбрать "SIM-карты и мобильные сети", затем указать SIM-карту и выбрать режим "Включить VoLTE HD".На новых мобильных устройствах, поддерживающих технологию VoLTE, она подключается по умолчанию.Комментарии эксперта"Технология VoLTE де-факто становится неким стандартом для мобильных операторов. Сейчас наблюдается конфликт 3G и 4G, когда во время разговора в сети 4G абонент переключается на 3G-сеть. В ближайшие несколько лет будет повсеместно внедряться стандарт сети 5G. Очевидно, что в процессе голосовых вызовов часть сервисов 5G-сети может быть ограничена.Если говорить о новом качественном использовании LTE-сети, то стоит обратить внимание на технологию ViLTE (Video over LTE), с помощью которой можно передавать видеосигнал в высоком качестве. Эта технология может использоваться для передачи потокового видео при видеозвонках.Фактически голосовое общение становится уже неактуальным. В свете роста популярности видеоконтента на различных интернет-платформах в ближайшем будущем будут набирать популярность видеозвонки по технологии ViLTE", - комментирует Сергей Андронов, директор центра сетевых решений "Инфосистемы Джет".

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https://ria.ru/20220131/elektronika-1770023113.html

https://ria.ru/20220130/internet-1770089568.html

https://ria.ru/20220203/ekran-1770771713.html

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