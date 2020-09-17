https://ria.ru/20200917/otdykh-1577336265.html

Названы популярные направления для непляжного отдыха осенью

Специалисты сервиса составили рейтинг самых востребованных путешественниками направлений на осень, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:20

2020-09-17T11:20

2020-09-17T11:20

туризм

зеленоградск

туризм

новости - туризм

уфа

краснодар

минеральные воды

ростов-на-дону

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>Специалисты сервиса составили рейтинг самых востребованных путешественниками направлений на осень, сообщает Туту.ру.Лидер списка – Краснодар. Город и сам заслуживает внимания, и в нем часто останавливаются по пути в Адыгею и на черноморское побережье.Калининград – на втором месте по популярности. Помимо экскурсий по городу, гости ездят в прибрежные Светлогорск и Зеленоградск, на Куршскую косу, а после открытия границ – в польский Гданьск.Замыкают тройку – Минеральные Воды. Там туристы занимаются активным отдыхом или восстановлением здоровья в многочисленных санаториях.В десятку вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Самара.

https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html

зеленоградск

уфа

краснодар

минеральные воды

ростов-на-дону

санкт-петербург

калининград

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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