https://ria.ru/20200917/otdykh-1577336265.html
Названы популярные направления для непляжного отдыха осенью
Специалисты сервиса составили рейтинг самых востребованных путешественниками направлений на осень, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:20
2020-09-17T11:20
2020-09-17T11:20
туризм
зеленоградск
туризм
новости - туризм
уфа
краснодар
минеральные воды
ростов-на-дону
санкт-петербург
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https://cdn22.img.ria.ru/images/156289/24/1562892432_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_1a082564c6b21b8f42c02585d9c2a0bc.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>Специалисты сервиса составили рейтинг самых востребованных путешественниками направлений на осень, сообщает Туту.ру.Лидер списка – Краснодар. Город и сам заслуживает внимания, и в нем часто останавливаются по пути в Адыгею и на черноморское побережье.Калининград – на втором месте по популярности. Помимо экскурсий по городу, гости ездят в прибрежные Светлогорск и Зеленоградск, на Куршскую косу, а после открытия границ – в польский Гданьск.Замыкают тройку – Минеральные Воды. Там туристы занимаются активным отдыхом или восстановлением здоровья в многочисленных санаториях.В десятку вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Самара.
https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html
зеленоградск
уфа
краснодар
минеральные воды
ростов-на-дону
санкт-петербург
калининград
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зеленоградск, туризм, новости - туризм, уфа, краснодар, минеральные воды, ростов-на-дону, санкт-петербург, калининград, казань
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Специалисты сервиса составили рейтинг самых востребованных путешественниками направлений на осень, сообщает Туту.ру.
Лидер списка – Краснодар. Город и сам заслуживает внимания, и в нем часто останавливаются по пути в Адыгею и на черноморское побережье.
Калининград – на втором месте по популярности. Помимо экскурсий по городу, гости ездят в прибрежные Светлогорск и Зеленоградск, на Куршскую косу, а после открытия границ – в польский Гданьск.
Замыкают тройку – Минеральные Воды. Там туристы занимаются активным отдыхом или восстановлением здоровья в многочисленных санаториях.
В десятку вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Самара.