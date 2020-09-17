Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200917/otdykh-1577336265.html
Названы популярные направления для непляжного отдыха осенью
Специалисты сервиса составили рейтинг самых востребованных путешественниками направлений на осень, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:20
2020-09-17T11:20
туризм
зеленоградск
туризм
новости - туризм
уфа
краснодар
минеральные воды
ростов-на-дону
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156289/24/1562892432_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_1a082564c6b21b8f42c02585d9c2a0bc.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>Специалисты сервиса составили рейтинг самых востребованных путешественниками направлений на осень, сообщает Туту.ру.Лидер списка – Краснодар. Город и сам заслуживает внимания, и в нем часто останавливаются по пути в Адыгею и на черноморское побережье.Калининград – на втором месте по популярности. Помимо экскурсий по городу, гости ездят в прибрежные Светлогорск и Зеленоградск, на Куршскую косу, а после открытия границ – в польский Гданьск.Замыкают тройку – Минеральные Воды. Там туристы занимаются активным отдыхом или восстановлением здоровья в многочисленных санаториях.В десятку вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Самара.
https://ria.ru/20200916/osen-1576598861.html
зеленоградск
уфа
краснодар
минеральные воды
ростов-на-дону
санкт-петербург
калининград
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156289/24/1562892432_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_390bdac1c2b7363ed3cd1f82754ac978.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зеленоградск, туризм, новости - туризм, уфа, краснодар, минеральные воды, ростов-на-дону, санкт-петербург, калининград, казань

Названы популярные направления для непляжного отдыха осенью

11:20 17.09.2020
449
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСветовая иллюминация над стадионом "Краснодар" и парком Галицкого в Краснодаре
Световая иллюминация над стадионом Краснодар и парком Галицкого в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Специалисты сервиса составили рейтинг самых востребованных путешественниками направлений на осень, сообщает Туту.ру.
Лидер списка – Краснодар. Город и сам заслуживает внимания, и в нем часто останавливаются по пути в Адыгею и на черноморское побережье.
Калининград – на втором месте по популярности. Помимо экскурсий по городу, гости ездят в прибрежные Светлогорск и Зеленоградск, на Куршскую косу, а после открытия границ – в польский Гданьск.
Замыкают тройку – Минеральные Воды. Там туристы занимаются активным отдыхом или восстановлением здоровья в многочисленных санаториях.
В десятку вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Самара.
Золотая осень - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00Туризм
Не пропустите золотую осень! Где в России самый красивый бархатный сезон
820000
ТуризмЗеленоградскТуризмНовости - ТуризмУфаКраснодарМинеральные ВодыРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургКалининградКазань
Рекомендуем
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В Москве с карты топ-менеджера украли более 400 тысяч рублей
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
В ДР Конго хотят использовать российскую вакцину от коронавируса
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
Сколковский институт науки и технологий
В "Сколтехе" создали технологию для развития 6G
Алексей Навальный
Эксперт призвал проверить лаборатории отца соратницы Навального
Микроскоп
В России разработали тест для генетического исследования опухолей
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Познер рассказал о самой страшной вещи, которую видел в своей жизни
Суд Европейского Союза в Люксембурге.
Суд ЕС отклонил иск против санкций к компаниям группы "Роснефть"
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске
В Минске завели дело против бизнесменов, сдававших офис под штаб Бабарико
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов уточнил, кого коснется повышение НДФЛ
В результате дорожной аварии в ХМАО погибли дети
Суд Югры направил на пересмотр дело о ДТП, в котором погибли десять детей
Девушка в медицинской маске
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Афины
Россиянам рассказали о правилах въезда в Грецию
Организация питания в школах
В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с организацией питания в школах
Российские туристы во время посещения главной мечети в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
В Египте упростили для туристов условия предоставления ПЦР-теста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
Лента новостейМолния