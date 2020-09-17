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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577417342.html
Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
Европейский парламент, приняв резолюции по ситуации в Белоруссии и вокруг Алексея Навального, принял поспешное решение, направленное против России, говорится в... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T23:56
2020-09-17T23:56
госпитализация алексея навального
россия
европарламент
алексей навальный
евросоюз
германия
италия
в мире
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<strong>РИМ, 17 сен - РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Европейский парламент, приняв резолюции по ситуации в Белоруссии и вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, принял поспешное решение, направленное против России, говорится в заявлении оппозиционной итальянской партии "Лига".В четверг депутаты Европейского парламента призвали ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным. Голоса итальянских евродепутататов разделились, в частности представили "Лиги" проголосовали против данной резолюции."Европа, которая ведет дела с такими режимами, как Китай и Турция, захотела использовать такой серьезный факт, как отравление, … в качестве предлога для несбалансированной резолюции против России", - отмечается в коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости."Лига" считает, что европейские власти таким образом "продолжают тупую логику санкций, которые могут ударить и нанести урон и по итальянским компаниям". Вместе с тем, считает самая популярная в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> партия, инцидент с Навальным заслуживает осуждения и проведения всех расследований.Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> также отказались признать результаты президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, призвали ЕС ввести санкции против <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> и поддержали идею проведения новых белорусских выборов под международным наблюдением. Итальянские евродепутаты одобрили резолюцию, за исключением группы "Лиги", парламентарии которой при голосовании воздержались. В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в ответ на это заявили, что вместо принятия подобных документов "стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента"."Почему они не накладывают санкции на диктатора (Тайипа) Эрдогана, вместо того, чтобы продолжать финансировать его деньгами налогоплательщиков?" - заявили в "Лиге", говоря о резолюции ЕП с осуждением действий <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в исключительной экономической зоне <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипра</a>."Что касается Белоруссии, мы осуждаем все виды насилия и репрессий, но ситуация еще требует прояснения и расследования. Мы не считаем, что высказывание поспешных и часто контрпродуктивных суждений, как это делает ЕС, является идеальным решением для урегулирования проблем", - говорится в заявлении.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577414373.html
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577397818.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
https://ria.ru/20200916/izolyatsiya-1577330691.html
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госпитализация алексея навального, россия, европарламент, алексей навальный, евросоюз, германия, италия, в мире

Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением

23:56 17.09.2020
1578
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РИМ, 17 сен - РИА Новости, Александр Логунов. Европейский парламент, приняв резолюции по ситуации в Белоруссии и вокруг Алексея Навального, принял поспешное решение, направленное против России, говорится в заявлении оппозиционной итальянской партии "Лига".
В четверг депутаты Европейского парламента призвали ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным. Голоса итальянских евродепутататов разделились, в частности представили "Лиги" проголосовали против данной резолюции.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
"Европа, которая ведет дела с такими режимами, как Китай и Турция, захотела использовать такой серьезный факт, как отравление, … в качестве предлога для несбалансированной резолюции против России", - отмечается в коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Лига" считает, что европейские власти таким образом "продолжают тупую логику санкций, которые могут ударить и нанести урон и по итальянским компаниям". Вместе с тем, считает самая популярная в Италии партия, инцидент с Навальным заслуживает осуждения и проведения всех расследований.
Депутаты Европарламента также отказались признать результаты президентских выборов в Белоруссии, призвали ЕС ввести санкции против Лукашенко и поддержали идею проведения новых белорусских выборов под международным наблюдением. Итальянские евродепутаты одобрили резолюцию, за исключением группы "Лиги", парламентарии которой при голосовании воздержались. В Минске в ответ на это заявили, что вместо принятия подобных документов "стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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"Почему они не накладывают санкции на диктатора (Тайипа) Эрдогана, вместо того, чтобы продолжать финансировать его деньгами налогоплательщиков?" - заявили в "Лиге", говоря о резолюции ЕП с осуждением действий Турции в исключительной экономической зоне Греции и Кипра.
"Что касается Белоруссии, мы осуждаем все виды насилия и репрессий, но ситуация еще требует прояснения и расследования. Мы не считаем, что высказывание поспешных и часто контрпродуктивных суждений, как это делает ЕС, является идеальным решением для урегулирования проблем", - говорится в заявлении.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 16:28
В Европарламенте выступили за изоляцию России из-за ситуации с Навальным
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияЕвропарламентАлексей НавальныйЕвросоюзГерманияИталияВ мире
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