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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577414373.html
МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального
Члены технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провели целую тайную "операцию" по забору дополнительного биоматериала... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T21:38
2020-09-17T22:47
госпитализация алексея навального
россия
организация по запрещению химического оружия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
берлин (город)
политика
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Члены технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провели целую тайную "операцию" по забору дополнительного биоматериала <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, говорится в заявлении МИД России.Как отмечается в сообщении, будет неудивительно, если последними окажутся уже отметившиеся в "деле Скрипалей" лаборатории в швейцарском Шпице и британском Портон-Дауне."С сожалением приходится констатировать, что страны Запада перешли все границы, превратив некогда авторитетную ОЗХО в грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов", — резюмировали в МИД России.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а российский МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> России от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577410644.html
Значит, "новичок" с английским акцентом...
95
Вот бессовестные - Россия платит членские взносы в ОЗХО, то есть в какой то мере осуществляет её деятельность направленную против самой себя. Почему РФ платит всем подобным международным организациям дань? Надо выйти из всех договоров и международных организаций, даже из ООН, опустить железный занавес, национализировать всё украденное у народа и строить коммунизм совместно с Ким Чен Ыном.
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23
россия
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, россия, организация по запрещению химического оружия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, берлин (город), политика

МИД сообщил о тайной операции ОЗХО по взятию анализов у Навального

21:38 17.09.2020 (обновлено: 22:47 17.09.2020)
20907
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Члены технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провели целую тайную "операцию" по забору дополнительного биоматериала Алексея Навального, говорится в заявлении МИД России.

"На протяжении всей прошлой недели на наши обращения в технический секретариат ОЗХО его ответственные лица просто пожимали плечами: мол, речи о каком-либо подключении ОЗХО ко всей этой истории с Навальным не идет. А в это же время доминирующая в руководстве техсекретариата франко-англосаксонская команда функционеров провела целую тайную "операцию" по забору дополнительного биоматериала Навального, который был передан на анализ еще в две назначенные лаборатории ОЗХО", — сообщили в министерстве.

Как отмечается в сообщении, будет неудивительно, если последними окажутся уже отметившиеся в "деле Скрипалей" лаборатории в швейцарском Шпице и британском Портон-Дауне.
"С сожалением приходится констатировать, что страны Запада перешли все границы, превратив некогда авторитетную ОЗХО в грязный инструмент реализации своих деструктивных замыслов", — резюмировали в МИД России.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а российский МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК России ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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Обсудить 23
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияОрганизация по запрещению химического оружияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйБерлин (город)Политика
Популярные комментарии
Значит, "новичок" с английским акцентом...
17 сентября, 21:50
СБСергей Борн
8360015
Вот бессовестные - Россия платит членские взносы в ОЗХО, то есть в какой то мере осуществляет её деятельность направленную против самой себя. Почему РФ платит всем подобным международным организациям дань? Надо выйти из всех договоров и международных организаций, даже из ООН, опустить железный занавес, национализировать всё украденное у народа и строить коммунизм совместно с Ким Чен Ыном.
17 сентября, 22:10
LeonidLeonid
431401021
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