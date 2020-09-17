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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577397259.html
Европарламент принял резолюцию по инциденту с Навальным
Депутаты Европейского парламента утвердили резолюцию, касающуюся ситуации с Алексеем Навальным. В частности, они требуют провести "независимое международное... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:46
2020-09-17T16:46
госпитализация алексея навального
европарламент
леонид слуцкий
набила массрали
северный поток — 2
совет ес
алексей навальный
еврокомиссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Депутаты Европейского парламента утвердили резолюцию, касающуюся ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. В частности, они требуют провести "независимое международное расследование", усилить санкции против России и остановить строительство "Северного потока — 2".За резолюцию проголосовали 532 депутата, против — 84, воздержались — 72.Кроме того, европарламентарии призвали к "созданию такого механизма санкций, который позволил бы собирать информацию и замораживать европейские активы коррумпированных лиц" в соответствии с расследованиями <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией*</a>.В резолюции также говорится о необходимости незамедлительно приступить к международному расследованию ситуации с Навальным с участием ЕС, <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совета Европы</a> и ОЗХО и как можно скорее ввести санкции за нарушение прав человека. Помимо этого, <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> призывает все страны ЕС отказаться от завершения строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>". Решение Европарламента не имеет обязательной юридической силы.Санкции имени НавальногоВ <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> планируют создать общий режим санкций против нарушения прав человека и гуманитарного права. Об этом заявил на днях верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>.По его словам, этот режим должен быть аналогичен американскому "списку Магнитского", а назвать его предлагается именем Навального.Как заявила представитель пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Nabila_Massrali/" target="_blank" data-auto="true">Набила Массрали</a>, сейчас этот режим уже обсуждается в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza/" target="_blank" data-auto="true">Совете ЕС</a>, принять его планируется как можно скорее."Антироссийский спектакль"Резолюцию Европарламента прокомментировал глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>."Призывы к ужесточению санкций, проведению независимого расследования (притом что никто не собирается предоставлять России ответы на все заданные вопросы относительно Навального) направлены исключительно на усиление русофобии ради продвижения чьих-то корыстных интересов", — считает он.Депутат обратил внимание на то, что в документе между строк предлагается принять"стратегию демократизации" России с требованием отменить поправки в Конституцию. По его мнению, это прямое и грубое вмешательство во внутренние дела России.Этой резолюцией европарламентарии "по сути подтвердили провокационный характер всех событий вокруг пациента клиники Шарите", полагает Слуцкий.При этом он напомнил, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, и выразил надежду, что здравомыслящие политики, принимающие ключевые решения в государствах Евросоюза, "останутся в стороне от политизированных и явно не соответствующих действительности оценок евродепутатов".Ситуация с НавальнымАлексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.ри этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em>* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577237510.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/navalnyy-1577272779.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577279476.html
https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577107116.html
Как у них дружно и мгновенно всё получается. Прижали таки полосатые их к ногтю, даже себе в убыток. Но самое интересное "провести расследование" и тут же "усилить санкции и остановить Северный поток". Алле, а результаты "расследования" подождать не надо, чтоб выполнить остальные два пункта? Или кловуны уже всё решили))?
167
Да быстрей бы они этот СП-2 заблокировали, надоела уже эта тягомотина. Может уже начнут власти в своей стране порядок наводить, без оглядки на запад.
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госпитализация алексея навального, европарламент, леонид слуцкий, набила массрали, северный поток — 2, совет ес, алексей навальный, еврокомиссия, в мире

Европарламент принял резолюцию по инциденту с Навальным

16:46 17.09.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза у здания Европарламента
Флаги стран Евросоюза у здания Европарламента - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги стран Евросоюза у здания Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента утвердили резолюцию, касающуюся ситуации с Алексеем Навальным. В частности, они требуют провести "независимое международное расследование", усилить санкции против России и остановить строительство "Северного потока — 2".
За резолюцию проголосовали 532 депутата, против — 84, воздержались — 72.
"Напоминаем, что крайне необходимо начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией, <…> предложить государствам-членам продолжить изоляцию России на международных форумах (таких как G7 и другие)", — говорится, в частности, в документе.
Кроме того, европарламентарии призвали к "созданию такого механизма санкций, который позволил бы собирать информацию и замораживать европейские активы коррумпированных лиц" в соответствии с расследованиями Фонда борьбы с коррупцией*.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 21:53
Лавров назвал ситуацию с Навальным предлогом для санкций Запада
В резолюции также говорится о необходимости незамедлительно приступить к международному расследованию ситуации с Навальным с участием ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО и как можно скорее ввести санкции за нарушение прав человека. Помимо этого, Европарламент призывает все страны ЕС отказаться от завершения строительства газопровода "Северный поток — 2".
Решение Европарламента не имеет обязательной юридической силы.

Санкции имени Навального

В Евросоюзе планируют создать общий режим санкций против нарушения прав человека и гуманитарного права. Об этом заявил на днях верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, этот режим должен быть аналогичен американскому "списку Магнитского", а назвать его предлагается именем Навального.
Как заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали, сейчас этот режим уже обсуждается в Совете ЕС, принять его планируется как можно скорее.
Автомобиль скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Политолог: "список Навального"? А почему не Сноудена или Ассанжа?В ЕС предложили назвать создаваемый режим санкций именем Алексея Навального – по аналогии со "списком Магнитского". В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов высказал мнение, что болезнь блогера оказалась для западных политиков разменной картой.

"Антироссийский спектакль"

Резолюцию Европарламента прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Призывы к ужесточению санкций, проведению независимого расследования (притом что никто не собирается предоставлять России ответы на все заданные вопросы относительно Навального) направлены исключительно на усиление русофобии ради продвижения чьих-то корыстных интересов", — считает он.
Депутат обратил внимание на то, что в документе между строк предлагается принять"стратегию демократизации" России с требованием отменить поправки в Конституцию. По его мнению, это прямое и грубое вмешательство во внутренние дела России.
Этой резолюцией европарламентарии "по сути подтвердили провокационный характер всех событий вокруг пациента клиники Шарите", полагает Слуцкий.
"Весь этот антироссийский спектакль развязан в целях дальнейшего сдерживания России, в первую очередь в экономической плоскости, а также очередных попыток влияния на внешнеполитический курс. Это не про защиту прав человека или демократии, все это для поддержания высокого градуса антироссийской истерии, в том числе в отношении проекта "Северный поток — 2", — заявил он.
При этом он напомнил, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, и выразил надежду, что здравомыслящие политики, принимающие ключевые решения в государствах Евросоюза, "останутся в стороне от политизированных и явно не соответствующих действительности оценок евродепутатов".
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Ситуация с Навальным

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
ри этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Госпитализация Алексея НавальногоЕвропарламентЛеонид СлуцкийНабила МассралиСеверный поток — 2Совет ЕСАлексей НавальныйЕврокомиссияВ мире
Популярные комментарии
Как у них дружно и мгновенно всё получается. Прижали таки полосатые их к ногтю, даже себе в убыток. Но самое интересное "провести расследование" и тут же "усилить санкции и остановить Северный поток". Алле, а результаты "расследования" подождать не надо, чтоб выполнить остальные два пункта? Или кловуны уже всё решили))?
17 сентября, 17:10
прпавел рябышев
135410126
Да быстрей бы они этот СП-2 заблокировали, надоела уже эта тягомотина. Может уже начнут власти в своей стране порядок наводить, без оглядки на запад.
17 сентября, 17:28
Вася ВасильевВася Васильев
50100010
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