https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577397259.html

Европарламент принял резолюцию по инциденту с Навальным

Депутаты Европейского парламента утвердили резолюцию, касающуюся ситуации с Алексеем Навальным. В частности, они требуют провести "независимое международное... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:46

2020-09-17T16:46

2020-09-17T16:46

госпитализация алексея навального

европарламент

леонид слуцкий

набила массрали

северный поток — 2

совет ес

алексей навальный

еврокомиссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Депутаты Европейского парламента утвердили резолюцию, касающуюся ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>. В частности, они требуют провести "независимое международное расследование", усилить санкции против России и остановить строительство "Северного потока — 2".За резолюцию проголосовали 532 депутата, против — 84, воздержались — 72.Кроме того, европарламентарии призвали к "созданию такого механизма санкций, который позволил бы собирать информацию и замораживать европейские активы коррумпированных лиц" в соответствии с расследованиями <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией*</a>.В резолюции также говорится о необходимости незамедлительно приступить к международному расследованию ситуации с Навальным с участием ЕС, <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совета Европы</a> и ОЗХО и как можно скорее ввести санкции за нарушение прав человека. Помимо этого, <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламент</a> призывает все страны ЕС отказаться от завершения строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>". Решение Европарламента не имеет обязательной юридической силы.Санкции имени НавальногоВ <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> планируют создать общий режим санкций против нарушения прав человека и гуманитарного права. Об этом заявил на днях верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>.По его словам, этот режим должен быть аналогичен американскому "списку Магнитского", а назвать его предлагается именем Навального.Как заявила представитель пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Nabila_Massrali/" target="_blank" data-auto="true">Набила Массрали</a>, сейчас этот режим уже обсуждается в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropejjskogo_sojuza/" target="_blank" data-auto="true">Совете ЕС</a>, принять его планируется как можно скорее."Антироссийский спектакль"Резолюцию Европарламента прокомментировал глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>."Призывы к ужесточению санкций, проведению независимого расследования (притом что никто не собирается предоставлять России ответы на все заданные вопросы относительно Навального) направлены исключительно на усиление русофобии ради продвижения чьих-то корыстных интересов", — считает он.Депутат обратил внимание на то, что в документе между строк предлагается принять"стратегию демократизации" России с требованием отменить поправки в Конституцию. По его мнению, это прямое и грубое вмешательство во внутренние дела России.Этой резолюцией европарламентарии "по сути подтвердили провокационный характер всех событий вокруг пациента клиники Шарите", полагает Слуцкий.При этом он напомнил, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, и выразил надежду, что здравомыслящие политики, принимающие ключевые решения в государствах Евросоюза, "останутся в стороне от политизированных и явно не соответствующих действительности оценок евродепутатов".Ситуация с НавальнымАлексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.ри этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em>* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200914/navalnyy-1577237510.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/navalnyy-1577272779.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577279476.html

https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577107116.html

павел рябышев Как у них дружно и мгновенно всё получается. Прижали таки полосатые их к ногтю, даже себе в убыток. Но самое интересное "провести расследование" и тут же "усилить санкции и остановить Северный поток". Алле, а результаты "расследования" подождать не надо, чтоб выполнить остальные два пункта? Или кловуны уже всё решили))? 167

Вася Васильев Да быстрей бы они этот СП-2 заблокировали, надоела уже эта тягомотина. Может уже начнут власти в своей стране порядок наводить, без оглядки на запад. 61

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, европарламент, леонид слуцкий, набила массрали, северный поток — 2, совет ес, алексей навальный, еврокомиссия, в мире