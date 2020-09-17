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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577394940.html
МИД: Запад не заинтересован установить истину в ситуации с Навальным
Характер звучащих из Брюсселя заявлений наводит на мысль, что Запад не заинтересован в установлении истины в инциденте с Алексеем Навальным, заявила на брифинге РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:15
2020-09-17T16:46
госпитализация алексея навального
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Характер звучащих из <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселя</a> заявлений наводит на мысль, что Запад не заинтересован в установлении истины в инциденте с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.По ее словам, реальная цель раскручиваемой в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> информационной кампании "сводится к тому, чтобы гарантировать необратимость взятой в ЕС деструктивной линии" в отношении России."Наше предложение Берлину совместно разобраться в произошедшем продолжает просто "заматываться" под откровенно надуманными предлогами", - сказала Захарова.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200917/butylka-1577392702.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/navalnyy-1577390822.html
Россия не заинтересована. Иначе давно сотрудничали бы по линии ОЗХО, как предлагалось.
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госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, в мире

МИД: Запад не заинтересован установить истину в ситуации с Навальным

16:15 17.09.2020 (обновлено: 16:46 17.09.2020)
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© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Характер звучащих из Брюсселя заявлений наводит на мысль, что Запад не заинтересован в установлении истины в инциденте с Алексеем Навальным, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Характер звучащих из Брюсселя заявлений невольно наводит на мысль, что наши западные партнеры отнюдь не заинтересованы в установлении истины (в ситуации с Навальным)", - сказала она.
По ее словам, реальная цель раскручиваемой в Евросоюзе информационной кампании "сводится к тому, чтобы гарантировать необратимость взятой в ЕС деструктивной линии" в отношении России.
"Наше предложение Берлину совместно разобраться в произошедшем продолжает просто "заматываться" под откровенно надуманными предлогами", - сказала Захарова.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Бутылка с водой в номере отеля в Томске, где останавливался Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйВ мире
Популярные комментарии
Россия не заинтересована. Иначе давно сотрудничали бы по линии ОЗХО, как предлагалось.
17 сентября, 16:23
ммихаил
1000115
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