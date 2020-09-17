МИД: Запад не заинтересован установить истину в ситуации с Навальным
16:15 17.09.2020 (обновлено: 16:46 17.09.2020)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Характер звучащих из Брюсселя заявлений наводит на мысль, что Запад не заинтересован в установлении истины в инциденте с Алексеем Навальным, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Характер звучащих из Брюсселя заявлений невольно наводит на мысль, что наши западные партнеры отнюдь не заинтересованы в установлении истины (в ситуации с Навальным)", - сказала она.
По ее словам, реальная цель раскручиваемой в Евросоюзе информационной кампании "сводится к тому, чтобы гарантировать необратимость взятой в ЕС деструктивной линии" в отношении России.
"Наше предложение Берлину совместно разобраться в произошедшем продолжает просто "заматываться" под откровенно надуманными предлогами", - сказала Захарова.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Вчера, 15:23Сказано в эфиреПолитолог о выдвижении Навального: Нобель бы в гробу перевернулся…Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. В эфире радио Sputnik политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев прокомментировал инициативу.