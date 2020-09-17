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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577389734.html
В Совфеде назвали выдвижение Навального на Нобелевскую премию "пакостью"
Западные оппоненты России могут настаивать на вручении Нобелевской премии мира Алексею Навальному, пытаясь устроить стране "публичную пакость" всеми возможными... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:06
2020-09-17T15:06
россия
олег морозов
алексей навальный
нобелевская премия мира
швеция
политика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Западные оппоненты России могут настаивать на вручении Нобелевской премии мира <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>, пытаясь устроить стране "публичную пакость" всеми возможными способами, сказал РИА Новости в четверг сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.Навального номинировали на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщил "Открытым медиа" профессор американского Ратгерского университета Сергей Ерофеев. Кроме того, в четверг депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> приняли резолюцию, в которой призывают ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным.По его словам, помимо ситуации с "превращением в помойку самой премии, тут важно еще понять, что уже не осталось такой публичной пакости, на которую не пошли бы наши зарубежные оппоненты во имя своих подрывных задач".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
Господа, это не власть, а мы - российское общество своей толерантностью позволили навальным разгуливать по стране, пакостить ей денно и нощно, сотрудничать с зарубежными спецслужбами и готовить с их поддержкой возвращение в Россию на белом коне или в бронированном вагоне.
64
Такое ощущение, что Нобелевская премия плавно превращается в Шнобелевскую и наоборот. У лауреатов Шнобелевской премии намного больше прав на обладание статусом обладания здравого смысла.
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россия
швеция
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россия, олег морозов, алексей навальный, нобелевская премия мира, швеция, политика

В Совфеде назвали выдвижение Навального на Нобелевскую премию "пакостью"

15:06 17.09.2020
4839
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Западные оппоненты России могут настаивать на вручении Нобелевской премии мира Алексею Навальному, пытаясь устроить стране "публичную пакость" всеми возможными способами, сказал РИА Новости в четверг сенатор Олег Морозов.
Навального номинировали на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщил "Открытым медиа" профессор американского Ратгерского университета Сергей Ерофеев. Кроме того, в четверг депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Навальным.

"Я не уверен, что он получит премию, хотя и не исключаю такого поворота. Но тут смешнее другое: уже несколько дней многие эксперты предсказывали такое развитие событий. То есть заранее просчитывали логику абсурда", - сказал российский парламентарий.

По его словам, помимо ситуации с "превращением в помойку самой премии, тут важно еще понять, что уже не осталось такой публичной пакости, на которую не пошли бы наши зарубежные оппоненты во имя своих подрывных задач".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
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Обсудить 19
РоссияОлег МорозовАлексей НавальныйНобелевская премия мираШвецияПолитика
Популярные комментарии
Господа, это не власть, а мы - российское общество своей толерантностью позволили навальным разгуливать по стране, пакостить ей денно и нощно, сотрудничать с зарубежными спецслужбами и готовить с их поддержкой возвращение в Россию на белом коне или в бронированном вагоне.
17 сентября, 15:32
vv.p.neznamov
46022014
Такое ощущение, что Нобелевская премия плавно превращается в Шнобелевскую и наоборот. У лауреатов Шнобелевской премии намного больше прав на обладание статусом обладания здравого смысла.
17 сентября, 15:19
Гоша РозовГоша Розов
5110105
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