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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577387293.html
Профессор американского вуза: Навального выдвинули на Нобелевскую премию
Блогера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом в своем Facebook сообщил профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:24
2020-09-17T14:27
фонд борьбы с коррупцией
нобелевская премия
алексей навальный
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом в своем <a href="https://www.facebook.com/erofeev" target="_blank">Facebook</a> сообщил профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.По его словам, это сделали "ряд профессоров признанных университетов, занимающихся Россией". Ерофеев считает, что эта идея "должна найти широкий отклик". При этом он не назвал имена ученых.Главу <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа. Он почувствовал себя плохо в самолете. В результате обследований омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. В крови и моче пациента не обнаружили следов ядов. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, власти которой заявили, что Навального отравили боевым веществом "Новичок". Москва запросила более подробные сведения по результатам анализов из берлинской лаборатории, но не получила ответа.Россия прекратила разработки в области химоружия в соответствии с указом президента от 1992 года, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО. <em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/rink-1577374168.html
Все закономерно, если проанализировать кому ее давали, для русских это не показатель достойности, а показатель предательства, продажности и агрессивности.
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Нобелевка теперь как "бочка варенья и корзина печенья" для буржуинов. Верных псов награждают )))
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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фонд борьбы с коррупцией, нобелевская премия, алексей навальный

Профессор американского вуза: Навального выдвинули на Нобелевскую премию

14:24 17.09.2020 (обновлено: 14:27 17.09.2020)
30826
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Блогера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом в своем Facebook сообщил профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.
По его словам, это сделали "ряд профессоров признанных университетов, занимающихся Россией". Ерофеев считает, что эта идея "должна найти широкий отклик". При этом он не назвал имена ученых.
Главу ФБК* Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа. Он почувствовал себя плохо в самолете. В результате обследований омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. В крови и моче пациента не обнаружили следов ядов. Позже его перевезли в Германию, власти которой заявили, что Навального отравили боевым веществом "Новичок". Москва запросила более подробные сведения по результатам анализов из берлинской лаборатории, но не получила ответа.
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 11:35
Разработчик "Новичка": происхождение "бутылки Навального" неизвестно
Россия прекратила разработки в области химоружия в соответствии с указом президента от 1992 года, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
1142889224200
Обсудить 271
Фонд борьбы с коррупциейНобелевская премияАлексей Навальный
Популярные комментарии
Все закономерно, если проанализировать кому ее давали, для русских это не показатель достойности, а показатель предательства, продажности и агрессивности.
17 сентября, 14:27
Марина КофферМарина Коффер
255001034
Нобелевка теперь как "бочка варенья и корзина печенья" для буржуинов. Верных псов награждают )))
17 сентября, 14:28
МИМаша Имедведева
224610029
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