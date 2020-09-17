https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577387293.html

Профессор американского вуза: Навального выдвинули на Нобелевскую премию

Блогера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом в своем Facebook сообщил профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:24

2020-09-17T14:24

2020-09-17T14:27

фонд борьбы с коррупцией

нобелевская премия

алексей навальный

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом в своем <a href="https://www.facebook.com/erofeev" target="_blank">Facebook</a> сообщил профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев.По его словам, это сделали "ряд профессоров признанных университетов, занимающихся Россией". Ерофеев считает, что эта идея "должна найти широкий отклик". При этом он не назвал имена ученых.Главу <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа. Он почувствовал себя плохо в самолете. В результате обследований омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. В крови и моче пациента не обнаружили следов ядов. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, власти которой заявили, что Навального отравили боевым веществом "Новичок". Москва запросила более подробные сведения по результатам анализов из берлинской лаборатории, но не получила ответа.Россия прекратила разработки в области химоружия в соответствии с указом президента от 1992 года, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО. <em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/rink-1577374168.html

Марина Коффер Все закономерно, если проанализировать кому ее давали, для русских это не показатель достойности, а показатель предательства, продажности и агрессивности. 290

Маша Имедведева Нобелевка теперь как "бочка варенья и корзина печенья" для буржуинов. Верных псов награждают ))) 262

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, нобелевская премия, алексей навальный