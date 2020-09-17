https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577374387.html

Эксперт призвал проверить лаборатории отца соратницы Навального

Научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы Навального Марины Певчих, необходимо проверить, заявил РИА Новости один из разработчиков... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:39

2020-09-17T11:39

2020-09-17T11:39

алексей навальный

германия

томск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576677345_0:206:2947:1864_1400x0_80_0_0_6075838b9f78f2d712e67109c87d544a.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> Марины Певчих, необходимо проверить, заявил РИА Новости один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.Так он прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что отец одной из соратниц Навального, которая сопровождала его в поездке в Томск, Константин Певчих, заведует двумя научными лабораториями. Сама Певчих после ситуации с Навальным, по данным МВД РФ, вылетела в Германию. Кабмин <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">ФРГ</a> не комментирует информацию о ее пребывании в стране.По его словам, в химических лабораториях и при необходимом персонале можно было создать отравляющее вещество. "Легко. Очень легко", - отметил Ринк.Ранее в четверг в официальном аккаунте Навального в <a href="https://www.instagram.com/navalny/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы отравили политика, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577371669.html

Von Stirliz Проверить-то можно, да никому не нужно! Все всё давно решили. Что было,кто виноват, кого и как наказывать. 11

5

германия

томск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, германия, томск, происшествия