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https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577374387.html
Эксперт призвал проверить лаборатории отца соратницы Навального
Научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы Навального Марины Певчих, необходимо проверить, заявил РИА Новости один из разработчиков... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:39
2020-09-17T11:39
алексей навальный
германия
томск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> Марины Певчих, необходимо проверить, заявил РИА Новости один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.Так он прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что отец одной из соратниц Навального, которая сопровождала его в поездке в Томск, Константин Певчих, заведует двумя научными лабораториями. Сама Певчих после ситуации с Навальным, по данным МВД РФ, вылетела в Германию. Кабмин <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">ФРГ</a> не комментирует информацию о ее пребывании в стране.По его словам, в химических лабораториях и при необходимом персонале можно было создать отравляющее вещество. "Легко. Очень легко", - отметил Ринк.Ранее в четверг в официальном аккаунте Навального в <a href="https://www.instagram.com/navalny/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы отравили политика, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577371669.html
Проверить-то можно, да никому не нужно! Все всё давно решили. Что было,кто виноват, кого и как наказывать.
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германия
томск
РИА Новости
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алексей навальный, германия, томск, происшествия

Эксперт призвал проверить лаборатории отца соратницы Навального

11:39 17.09.2020
2648
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы Навального Марины Певчих, необходимо проверить, заявил РИА Новости один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.
Так он прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что отец одной из соратниц Навального, которая сопровождала его в поездке в Томск, Константин Певчих, заведует двумя научными лабораториями. Сама Певчих после ситуации с Навальным, по данным МВД РФ, вылетела в Германию. Кабмин ФРГ не комментирует информацию о ее пребывании в стране.

"Должна быть полная проверка его лаборатории, очень взыскательным взглядом инструментальным, чтобы все проверить", - сказал Ринк.

По его словам, в химических лабораториях и при необходимом персонале можно было создать отравляющее вещество. "Легко. Очень легко", - отметил Ринк.
Ранее в четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы отравили политика, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 10:57
Разработчик "Новичка" оценил появление бутылки с ядом в деле Навального
14061111
Обсудить 5
Алексей НавальныйГерманияТомскПроисшествия
Популярные комментарии
Проверить-то можно, да никому не нужно! Все всё давно решили. Что было,кто виноват, кого и как наказывать.
17 сентября, 11:42
Von StirlizVon Stirliz
700103
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