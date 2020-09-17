https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577374387.html
Эксперт призвал проверить лаборатории отца соратницы Навального
Научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы Навального Марины Певчих, необходимо проверить, заявил РИА Новости один из разработчиков... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:39
2020-09-17T11:39
2020-09-17T11:39
алексей навальный
германия
томск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Научные учреждения, где, по данным СМИ, якобы работал отец соратницы <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> Марины Певчих, необходимо проверить, заявил РИА Новости один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.Так он прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что отец одной из соратниц Навального, которая сопровождала его в поездке в Томск, Константин Певчих, заведует двумя научными лабораториями. Сама Певчих после ситуации с Навальным, по данным МВД РФ, вылетела в Германию. Кабмин <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">ФРГ</a> не комментирует информацию о ее пребывании в стране.По его словам, в химических лабораториях и при необходимом персонале можно было создать отравляющее вещество. "Легко. Очень легко", - отметил Ринк.Ранее в четверг в официальном аккаунте Навального в <a href="https://www.instagram.com/navalny/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы отравили политика, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577371669.html
Von Stirliz
Проверить-то можно, да никому не нужно! Все всё давно решили. Что было,кто виноват, кого и как наказывать.
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германия
томск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, германия, томск, происшествия