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Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
Один из богатейших сенаторов России, член генсовета "Единой России" Сергей Лисовский уйдет из Совета Федерации, поскольку ранее снялся с выборов в Курганскую... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T22:43
2020-09-17T23:46
россия
сергей перминов
сергей лисовский
совет федерации рф
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Один из богатейших сенаторов России, член генсовета "Единой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lisovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лисовский</a> уйдет из Совета Федерации, поскольку ранее снялся с выборов в Курганскую облдуму, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР <a href="http://ria.ru/person_sergey-perminov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Перминов</a>.Ранее Лисовский снялся с выборов в Курганскую областную думу. Как уточнил РИА Новости Перминов, только действующий депутат может быть делегирован в СФ, соответственно, Лисовский прекратит свои полномочия.Доход Лисовского за 2019 год составил 5,48 миллиона рублей, согласно данным декларации. В его пользовании находится квартира площадью 154,50 квадратных метра, гараж и нежилое помещение. Кроме того, он владеет автомобилем Mercedes-Benz V 250 D 4.В 2017 году, согласно декларации, сенатор заработал 71,42 миллиона рублей.
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россия, сергей перминов, сергей лисовский, совет федерации рф, единая россия, политика

Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации

22:43 17.09.2020 (обновлено: 23:46 17.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский на XVII Съезде политической партии "Единая Россия". 22 декабря 2017
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский на XVII Съезде политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Один из богатейших сенаторов России, член генсовета "Единой России" Сергей Лисовский уйдет из Совета Федерации, поскольку ранее снялся с выборов в Курганскую облдуму, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

"Лисовский не участвовал в выборах. Соответственно, в силу закона, он не может быть делегирован от Курганской области. Следовательно, он уходит (из Совфеда)", - сказал Перминов.

Ранее Лисовский снялся с выборов в Курганскую областную думу. Как уточнил РИА Новости Перминов, только действующий депутат может быть делегирован в СФ, соответственно, Лисовский прекратит свои полномочия.
Доход Лисовского за 2019 год составил 5,48 миллиона рублей, согласно данным декларации. В его пользовании находится квартира площадью 154,50 квадратных метра, гараж и нежилое помещение. Кроме того, он владеет автомобилем Mercedes-Benz V 250 D 4.
В 2017 году, согласно декларации, сенатор заработал 71,42 миллиона рублей.
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РоссияСергей ПерминовСергей ЛисовскийСовет Федерации РФЕдиная РоссияПолитика
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