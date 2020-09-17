https://ria.ru/20200917/lisovskiy-1577416220.html

Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации

Один из богатейших сенаторов России, член генсовета "Единой России" Сергей Лисовский уйдет из Совета Федерации, поскольку ранее снялся с выборов в Курганскую... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T22:43

2020-09-17T22:43

2020-09-17T23:46

россия

сергей перминов

сергей лисовский

совет федерации рф

единая россия

политика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Один из богатейших сенаторов России, член генсовета "Единой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lisovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лисовский</a> уйдет из Совета Федерации, поскольку ранее снялся с выборов в Курганскую облдуму, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР <a href="http://ria.ru/person_sergey-perminov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Перминов</a>.Ранее Лисовский снялся с выборов в Курганскую областную думу. Как уточнил РИА Новости Перминов, только действующий депутат может быть делегирован в СФ, соответственно, Лисовский прекратит свои полномочия.Доход Лисовского за 2019 год составил 5,48 миллиона рублей, согласно данным декларации. В его пользовании находится квартира площадью 154,50 квадратных метра, гараж и нежилое помещение. Кроме того, он владеет автомобилем Mercedes-Benz V 250 D 4.В 2017 году, согласно декларации, сенатор заработал 71,42 миллиона рублей.

https://ria.ru/20200917/karelin-1577398638.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей перминов, сергей лисовский, совет федерации рф, единая россия, политика