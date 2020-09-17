https://ria.ru/20200917/lenty-1577377665.html

Депутат Рады предложил разрешить носить георгиевские ленты

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич зарегистрировал законопроект, отменяющий административную ответственность... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:19

2020-09-17T12:19

2020-09-17T12:19

ситуация на украине

нестор шуфрич

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Верховной рады <a href="https://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a> от "Оппозиционной платформы – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Nestor_SHufrich/" target="_blank" data-auto="true">Нестор Шуфрич</a> зарегистрировал законопроект, отменяющий административную ответственность за изготовление и демонстрацию георгиевских лент в стране, сообщается на официальном сайте парламента.Закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты вступил в силу на Украине в 2017 году. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен - от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом до 15 суток.В пояснительной записке к документу отмечается, что георгиевская лента и сейчас является уважаемым атрибутом победы, отваги, мужества, воинов-освободителей в странах европейского содружества.Проектом предлагается исключить из Кодекса административных правонарушений статью 173-3 "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты". На сайте Рады отмечается, что документ получен Верховной радой и передан на рассмотрение руководству парламента.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.

https://ria.ru/20200822/volontery-1576168455.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, нестор шуфрич, украина, в мире