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Депутат Рады предложил разрешить носить георгиевские ленты
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич зарегистрировал законопроект, отменяющий административную ответственность... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:19
2020-09-17T12:19
ситуация на украине
нестор шуфрич
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Верховной рады <a href="https://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a> от "Оппозиционной платформы – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Nestor_SHufrich/" target="_blank" data-auto="true">Нестор Шуфрич</a> зарегистрировал законопроект, отменяющий административную ответственность за изготовление и демонстрацию георгиевских лент в стране, сообщается на официальном сайте парламента.Закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты вступил в силу на Украине в 2017 году. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен - от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом до 15 суток.В пояснительной записке к документу отмечается, что георгиевская лента и сейчас является уважаемым атрибутом победы, отваги, мужества, воинов-освободителей в странах европейского содружества.Проектом предлагается исключить из Кодекса административных правонарушений статью 173-3 "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты". На сайте Рады отмечается, что документ получен Верховной радой и передан на рассмотрение руководству парламента.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.
https://ria.ru/20200822/volontery-1576168455.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ситуация на украине, нестор шуфрич, украина, в мире

Депутат Рады предложил разрешить носить георгиевские ленты

12:19 17.09.2020
691
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич зарегистрировал законопроект, отменяющий административную ответственность за изготовление и демонстрацию георгиевских лент в стране, сообщается на официальном сайте парламента.
Закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты вступил в силу на Украине в 2017 году. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен - от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом до 15 суток.
В пояснительной записке к документу отмечается, что георгиевская лента и сейчас является уважаемым атрибутом победы, отваги, мужества, воинов-освободителей в странах европейского содружества.
"Восстановление георгиевской ленты - это восстановление справедливого отношения ко всем тем, кто преодолел нацизм и принес долгожданную победу. В наше время появилась традиция повязывать ленту на одежду в знак уважения, памяти и солидарности с героическими солдатами, которые отстояли свободу", - говорится в документе.
Проектом предлагается исключить из Кодекса административных правонарушений статью 173-3 "Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты". На сайте Рады отмечается, что документ получен Верховной радой и передан на рассмотрение руководству парламента.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.
Самая большая в мире Георгиевская лента, развернутая у Ржевского мемориала - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа, 18:43
У Ржевского мемориала развернули самую большую в мире георгиевскую ленту
6981002
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Ситуация на УкраинеНестор ШуфричУкраинаВ мире
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