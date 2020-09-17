https://ria.ru/20200917/lenoblast-1577392280.html

Власти Ленобласти сохранят соцнаправленность бюджета на 2021-2023 годы

Правительство Ленинградской области области завершило работу по формированию проекта бюджета региона на трехлетний период, сообщил заседании областного... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:42

2020-09-17T15:42

2020-09-17T15:42

ленинградская область

правительство ленинградской области

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<strong>С.- ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_Leningradskojj_oblasti" target="_blank">Правительство Ленинградской области</a> области завершило работу по формированию проекта бюджета региона на трехлетний период, сообщил заседании областного правительства врио первого заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета финансов Роман Марков. По прогнозам областного комитета финансов, доходы консолидированного бюджета Ленинградской области в 2021 году составят 181,7 миллиардов рублей, расходы ─ 196,3 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит консолидированного бюджета Ленинградской области в 2021 году составит 14,6 миллиарда рублей. К 2023 года этот показатель снизится до 5 миллиардов рублей.Как заявил Романов, среди первоочередных задач работы регионального правительства ─ исполнение национальных проектов. Приоритетный проект — "Демография" ─ на него в областном бюджете на 2021 год предусмотрены 2045,8 миллионов рублей, на проект "Жилье" ─ 2098,3 миллиона рублей, на проект "Дороги" ─ 1888,3 миллиона рублей. В 2021-2023 годах областной бюджет сохранит социальную направленность. На образование будут направлены 36,1 миллиарда рублей, на здравоохранение – 25,4 миллиарда рублей, на социальную поддержку граждан – 23 миллиарда рублей. В регионе продолжится строительство и ремонт объектов дорожного хозяйства. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 15,3 миллиарда рублей, что на 9,8% больше показателей текущего года. На программу капитального ремонта объектов социальной сферы в областном бюджете на будущий год планируется направить 2,9 миллиарда рублей — на реновацию школ, детских садов, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения и соцзащиты, домов культуры, мест отдыха детей, пожарных ДЭПО и центров занятости. Проект областного бюджета будет дорабатываться до 20 октября, после чего документ будет направлен в Законодательное собрание области.

https://ria.ru/20200916/gatchina-1577331452.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство ленинградской области