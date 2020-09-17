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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200917/lenoblast-1577392280.html
Власти Ленобласти сохранят соцнаправленность бюджета на 2021-2023 годы
Правительство Ленинградской области области завершило работу по формированию проекта бюджета региона на трехлетний период, сообщил заседании областного... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:42
2020-09-17T15:42
ленинградская область
правительство ленинградской области
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<strong>С.- ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_Leningradskojj_oblasti" target="_blank">Правительство Ленинградской области</a> области завершило работу по формированию проекта бюджета региона на трехлетний период, сообщил заседании областного правительства врио первого заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета финансов Роман Марков. По прогнозам областного комитета финансов, доходы консолидированного бюджета Ленинградской области в 2021 году составят 181,7 миллиардов рублей, расходы ─ 196,3 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит консолидированного бюджета Ленинградской области в 2021 году составит 14,6 миллиарда рублей. К 2023 года этот показатель снизится до 5 миллиардов рублей.Как заявил Романов, среди первоочередных задач работы регионального правительства ─ исполнение национальных проектов. Приоритетный проект — "Демография" ─ на него в областном бюджете на 2021 год предусмотрены 2045,8 миллионов рублей, на проект "Жилье" ─ 2098,3 миллиона рублей, на проект "Дороги" ─ 1888,3 миллиона рублей. В 2021-2023 годах областной бюджет сохранит социальную направленность. На образование будут направлены 36,1 миллиарда рублей, на здравоохранение – 25,4 миллиарда рублей, на социальную поддержку граждан – 23 миллиарда рублей. В регионе продолжится строительство и ремонт объектов дорожного хозяйства. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 15,3 миллиарда рублей, что на 9,8% больше показателей текущего года. На программу капитального ремонта объектов социальной сферы в областном бюджете на будущий год планируется направить 2,9 миллиарда рублей — на реновацию школ, детских садов, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения и соцзащиты, домов культуры, мест отдыха детей, пожарных ДЭПО и центров занятости. Проект областного бюджета будет дорабатываться до 20 октября, после чего документ будет направлен в Законодательное собрание области.
https://ria.ru/20200916/gatchina-1577331452.html
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правительство ленинградской области

Власти Ленобласти сохранят соцнаправленность бюджета на 2021-2023 годы

15:42 17.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Правительство Ленинградской области области завершило работу по формированию проекта бюджета региона на трехлетний период, сообщил заседании областного правительства врио первого заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета финансов Роман Марков.
По прогнозам областного комитета финансов, доходы консолидированного бюджета Ленинградской области в 2021 году составят 181,7 миллиардов рублей, расходы ─ 196,3 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит консолидированного бюджета Ленинградской области в 2021 году составит 14,6 миллиарда рублей. К 2023 года этот показатель снизится до 5 миллиардов рублей.
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Как заявил Романов, среди первоочередных задач работы регионального правительства ─ исполнение национальных проектов. Приоритетный проект — "Демография" ─ на него в областном бюджете на 2021 год предусмотрены 2045,8 миллионов рублей, на проект "Жилье" ─ 2098,3 миллиона рублей, на проект "Дороги" ─ 1888,3 миллиона рублей.
В 2021-2023 годах областной бюджет сохранит социальную направленность. На образование будут направлены 36,1 миллиарда рублей, на здравоохранение – 25,4 миллиарда рублей, на социальную поддержку граждан – 23 миллиарда рублей.
В регионе продолжится строительство и ремонт объектов дорожного хозяйства. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 15,3 миллиарда рублей, что на 9,8% больше показателей текущего года. На программу капитального ремонта объектов социальной сферы в областном бюджете на будущий год планируется направить 2,9 миллиарда рублей — на реновацию школ, детских садов, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения и соцзащиты, домов культуры, мест отдыха детей, пожарных ДЭПО и центров занятости.
Проект областного бюджета будет дорабатываться до 20 октября, после чего документ будет направлен в Законодательное собрание области.
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Ленинградская областьПравительство Ленинградской области
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