https://ria.ru/20200917/khadid-1577406053.html
Супермодель Белла Хадид вызвала бурную реакцию фанатов снимками в бикини
Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила в Instagram фотографии со съемки рекламной кампании для бренда Versace. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:36
2020-09-17T18:36
2020-09-17T18:36
белла хадид
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила в Instagram фотографии со съемки рекламной кампании для бренда <a href="http://ria.ru/organization_Versace/" target="_blank" data-auto="true">Versace</a>. На серии снимков модель позирует в фирменных купальниках марки на берегу моря. Один из образов звезды состоит из синего платья с глубоким декольте и гладкой укладкой. На другом — она лежит на шезлонге в коротком топе и мини-юбке. Фотографии, которые показывают закулисье съемок модных рекламных кампаний, вызвали у поклонников бурю эмоций. "Богиня!" — написал фан-аккаунт модели bellahadidbrasil."Ты такая красивая", — отметил ganeevv_."Очень горячая", — выразил мнение hadidbbs."Ты идеальная", — добавила lasonrisadenaipes.Ранее в аккаунте Versace уже появлялись <a href="https://ria.ru/20200916/khadid-1577310452.html" target="_blank">кадры откровенной рекламы</a> с участием модели. На них девушка позирует у скал в провокационном наряде.
https://ria.ru/20191015/1559815671.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белла хадид, шоу-бизнес
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Белла Хадид
, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила в Instagram фотографии со съемки рекламной кампании для бренда Versace
.
На серии снимков модель позирует в фирменных купальниках марки на берегу моря. Один из образов звезды состоит из синего платья с глубоким декольте и гладкой укладкой. На другом — она лежит на шезлонге в коротком топе и мини-юбке.
Фотографии, которые показывают закулисье съемок модных рекламных кампаний, вызвали у поклонников бурю эмоций.
"Богиня!" — написал фан-аккаунт модели bellahadidbrasil.
"Ты такая красивая", — отметил ganeevv_.
"Очень горячая", — выразил мнение hadidbbs.
"Ты идеальная", — добавила lasonrisadenaipes.
Ранее в аккаунте Versace уже появлялись кадры откровенной рекламы
с участием модели. На них девушка позирует у скал в провокационном наряде.