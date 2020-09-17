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Супермодель Белла Хадид вызвала бурную реакцию фанатов снимками в бикини
Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила в Instagram фотографии со съемки рекламной кампании для бренда Versace. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:36
2020-09-17T18:36
белла хадид
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила в Instagram фотографии со съемки рекламной кампании для бренда <a href="http://ria.ru/organization_Versace/" target="_blank" data-auto="true">Versace</a>. На серии снимков модель позирует в фирменных купальниках марки на берегу моря. Один из образов звезды состоит из синего платья с глубоким декольте и гладкой укладкой. На другом — она лежит на шезлонге в коротком топе и мини-юбке. Фотографии, которые показывают закулисье съемок модных рекламных кампаний, вызвали у поклонников бурю эмоций. "Богиня!" — написал фан-аккаунт модели bellahadidbrasil."Ты такая красивая", — отметил ganeevv_."Очень горячая", — выразил мнение hadidbbs."Ты идеальная", — добавила lasonrisadenaipes.Ранее в аккаунте Versace уже появлялись <a href="https://ria.ru/20200916/khadid-1577310452.html" target="_blank">кадры откровенной рекламы</a> с участием модели. На них девушка позирует у скал в провокационном наряде.
https://ria.ru/20191015/1559815671.html
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белла хадид, шоу-бизнес

Супермодель Белла Хадид вызвала бурную реакцию фанатов снимками в бикини

18:36 17.09.2020
1073
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканская модель и актриса Белла Хадид на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Американская модель и актриса Белла Хадид на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила в Instagram фотографии со съемки рекламной кампании для бренда Versace.
На серии снимков модель позирует в фирменных купальниках марки на берегу моря. Один из образов звезды состоит из синего платья с глубоким декольте и гладкой укладкой. На другом — она лежит на шезлонге в коротком топе и мини-юбке.
Фотографии, которые показывают закулисье съемок модных рекламных кампаний, вызвали у поклонников бурю эмоций.
"Богиня!" — написал фан-аккаунт модели bellahadidbrasil.
"Ты такая красивая", — отметил ganeevv_.
"Очень горячая", — выразил мнение hadidbbs.
"Ты идеальная", — добавила lasonrisadenaipes.
Ранее в аккаунте Versace уже появлялись кадры откровенной рекламы с участием модели. На них девушка позирует у скал в провокационном наряде.
Модель Белла Хадид - РИА Новости, 1920, 15.10.2019
15 октября 2019, 15:58Культура
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
100004
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Белла ХадидШоу-бизнес
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