https://ria.ru/20200917/khadid-1577406053.html

Супермодель Белла Хадид вызвала бурную реакцию фанатов снимками в бикини

Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила в Instagram фотографии со съемки рекламной кампании для бренда Versace. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:36

2020-09-17T18:36

2020-09-17T18:36

белла хадид

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной в мире, выложила в Instagram фотографии со съемки рекламной кампании для бренда <a href="http://ria.ru/organization_Versace/" target="_blank" data-auto="true">Versace</a>. На серии снимков модель позирует в фирменных купальниках марки на берегу моря. Один из образов звезды состоит из синего платья с глубоким декольте и гладкой укладкой. На другом — она лежит на шезлонге в коротком топе и мини-юбке. Фотографии, которые показывают закулисье съемок модных рекламных кампаний, вызвали у поклонников бурю эмоций. "Богиня!" — написал фан-аккаунт модели bellahadidbrasil."Ты такая красивая", — отметил ganeevv_."Очень горячая", — выразил мнение hadidbbs."Ты идеальная", — добавила lasonrisadenaipes.Ранее в аккаунте Versace уже появлялись <a href="https://ria.ru/20200916/khadid-1577310452.html" target="_blank">кадры откровенной рекламы</a> с участием модели. На них девушка позирует у скал в провокационном наряде.

https://ria.ru/20191015/1559815671.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белла хадид, шоу-бизнес