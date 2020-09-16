https://ria.ru/20200916/khadid-1577310452.html

"Икона": самая красивая женщина в мире снялась в откровенной рекламе

Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной рекламе люксового бренда Versace. Фото появилось в... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:25

2020-09-16T12:25

2020-09-16T12:25

белла хадид

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Американская супермодель <a href="http://ria.ru/person_bella-khadid/">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной в мире, снялась в откровенной рекламе люксового бренда <a href="http://ria.ru/organization_Versace/" target="_blank" data-auto="true">Versace</a>. Фото появилось в аккаунте марки в <a href="https://www.instagram.com/versace/">Instagram</a>.На размещенном в сети снимке 23-летняя манекенщица изображена сидящей на камне на пляже. Девушка позирует в откровенном темно-синем платье с глубоким вырезом. Ее образ дополнили золотое колье и браслеты. "На скалах — неподражаемая Белла Хадид, излучающая гламур и чувственность на фоне экзотического заката", — гласит подпись к фотографии. Поклонников поразила красота и естественность модели."Она выглядит великолепно", — написал justinsxpurpose."Вот это высокая мода”, — прокомментировала piperflynn2."Белла - икона", — выразила мнение zezo_beautiful."Ошеломительно", — поделилась sayana_erdyneeva.Известно, что модель рекламирует новый аромат Versace — Dylan Blue. Ранее Хадид стала героиней рекламного ролика этой же марки, в котором появилась в купальнике. Вместе с ней для именитого бренда снялась жена <a href="http://ria.ru/person_Dzhastin_Biber/" target="_blank" data-auto="true">Джастина Бибера</a> - Хейли Болдуин. На видео девушки позируют на пляже на фоне океана с журналом в руках, на котором изображена <a href="http://ria.ru/person_Donatella_Versache/" target="_blank" data-auto="true">Донателла Версаче</a>.

https://ria.ru/20191015/1559815671.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белла хадид, шоу-бизнес