https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577370374.html

Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского

Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского, это запрещает российская Конституция, заявил РИА Новости зампред международного комитета Совета... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:34

2020-09-17T10:34

2020-09-17T10:59

межгосударственный авиационный комитет

смоленск

совет федерации рф

андрей климов

лех качиньский

польша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569853693_0:23:1842:1059_1400x0_80_0_0_2ff32fec187cc79a1e99789d99fc6cac.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Россия не выдаст <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> диспетчеров по делу Качиньского, это запрещает российская Конституция, заявил РИА Новости зампред международного комитета Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a>.По его словам, Польше "на этом надо дело и закрывать".По словам сенатора, Польша "сама прекрасно понимает", что не сможет добиться выдачи российских диспетчеров для их ареста.Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a> на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. До этого польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.

https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575254869.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200410/1569860736.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200410/1569839962.html

смоленск

польша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

межгосударственный авиационный комитет, смоленск, совет федерации рф, андрей климов, лех качиньский, польша, в мире