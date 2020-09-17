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Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского
Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского, это запрещает российская Конституция, заявил РИА Новости зампред международного комитета Совета... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:34
2020-09-17T10:59
межгосударственный авиационный комитет
смоленск
совет федерации рф
андрей климов
лех качиньский
польша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Россия не выдаст <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> диспетчеров по делу Качиньского, это запрещает российская Конституция, заявил РИА Новости зампред международного комитета Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a>.По его словам, Польше "на этом надо дело и закрывать".По словам сенатора, Польша "сама прекрасно понимает", что не сможет добиться выдачи российских диспетчеров для их ареста.Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a> на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. До этого польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575254869.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200410/1569860736.html
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межгосударственный авиационный комитет, смоленск, совет федерации рф, андрей климов, лех качиньский, польша, в мире

Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу гибели Качиньского

10:34 17.09.2020 (обновлено: 10:59 17.09.2020)
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского, это запрещает российская Конституция, заявил РИА Новости зампред международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
"Россия не выдаст Польше диспетчеров по делу Качиньского, это запрещает российская Конституция", - сказал Климов.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 14:24
"Это война". Соловьев об обвинениях РФ в гибели самолета Качиньского
По его словам, Польше "на этом надо дело и закрывать".
По словам сенатора, Польша "сама прекрасно понимает", что не сможет добиться выдачи российских диспетчеров для их ареста.
"Там идут у них внутриполитические разборки, разборки внутри ЕС, а Россия - это раскрученный бренд типа "плохого парня". Вот они и вспомнили про это дело, чтобы в очередной раз Россию обвинить", - заключил Климов.
Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. До этого польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.
О чем молчит Польша? Доклад о гибели Качиньского не обнародован - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля, 14:42Акценты
О чем молчит Польша? Доклад о гибели Качиньского не обнародованДесять лет прошло с момента авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши. Варшава неоднократно обвиняла в этом Россию и своего бывшего премьера Дональда Туска. Но выбрать одного виновного, видимо, пока не смогла.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
Цветы у памятного камня, установленного на месте крушения польского самолета Ту-154 10 апреля 2010 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля, 09:19
Смотрели 40 раз. СК о расследовании гибели самолета Качиньского
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Межгосударственный авиационный комитетСмоленскСовет Федерации РФАндрей КлимовЛех КачиньскийПольшаВ мире
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