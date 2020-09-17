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Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
"Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России, следует из публикации журнала Forbes. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T08:44
2020-09-17T11:03
россия
forbes
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_LUKOJJL/" target="_blank" data-auto="true">Лукойл</a>" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России, следует из публикации журнала <a href="https://www.forbes.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Forbes</a>.Занять первое место компании позволила выручка, которая за прошлый год составила 7,841 триллиона рублей. За год изменений в первой пятерке рейтинга не произошло. На втором месте пр-прежнему располагается "<a href="http://ria.ru/organization_Surgutneftegaz/" target="_blank" data-auto="true">Сургутнефтегаз</a>", выручка которого достигла 1,814 триллиона рублей, а третье занимает <a href="http://ria.ru/organization_X5_Retail_Group/" target="_blank" data-auto="true">X5 Retail Group</a>, управляющая сетями "<a href="http://ria.ru/organization_Pjaterochka/" target="_blank" data-auto="true">Пятерочка</a>", "Перекресток" и "Карусель" (1,734 триллиона рублей). Еще один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" стал четвертым с выручкой в 1,369 триллиона, а пятое место досталось "<a href="http://ria.ru/organization_Tatneft/" target="_blank" data-auto="true">Татнефти</a>" (932,3 миллиарда рублей).Шестым, как и год назад, оказался один из крупнейших независимых производителей природного газа "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэк</a>" (877,8 миллиарда рублей). Далее следуют "Норильский никель" (831,7 миллиарда), металлургическая и горнодобывающая компания Evraz (770,3 миллиарда) и группа компаний "Мегаполис", владеющая и управляющая активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (752,3 миллиарда). Замкнул первую десятку Новолипецкий металлургический комбинат (684,4 миллиарда рублей).Всего в рейтинге представлены 200 компаний, которые контролируют частные собственники. Дочерние предприятия глобальных конгломератов в нем не учитываются, однако представлены компании, созданные иностранцами и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России. В прошлом году суммарная выручка участников рейтинга составила 45,3 триллиона рублей. Самое большое представительство у торговли — 51 компания. Они выросли на 14,4 процента, причем среди них всего пять с отрицательной динамикой. Выручка агропромышленных предприятий увеличилась на 12,5 процента (только у одной из 13 компаний она снизилась). Сектор недвижимости вырос на 27,7 процента, IT — на 21,7, строительства — на 12, цветной металлургии — на 11,7, финансов — на 11,6, телекоммуникаций — на 9,93, машиностроения — на 9,4, химической промышленности — на 1,8 процента.При этом черная металлургия за год упала на 2,5 процента, а угледобывающие компании — на 9,5. "В минус отработали 2019 год 55 компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было всего 12", — отмечает издание.
https://ria.ru/20200827/forbes-1576367113.html
https://ria.ru/20200805/1575403059.html
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россия, forbes, экономика

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

08:44 17.09.2020 (обновлено: 11:03 17.09.2020)
2743
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. "Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России, следует из публикации журнала Forbes.
Занять первое место компании позволила выручка, которая за прошлый год составила 7,841 триллиона рублей.
За год изменений в первой пятерке рейтинга не произошло. На втором месте пр-прежнему располагается "Сургутнефтегаз", выручка которого достигла 1,814 триллиона рублей, а третье занимает X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" (1,734 триллиона рублей). Еще один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" стал четвертым с выручкой в 1,369 триллиона, а пятое место досталось "Татнефти" (932,3 миллиарда рублей).
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Шестым, как и год назад, оказался один из крупнейших независимых производителей природного газа "Новатэк" (877,8 миллиарда рублей). Далее следуют "Норильский никель" (831,7 миллиарда), металлургическая и горнодобывающая компания Evraz (770,3 миллиарда) и группа компаний "Мегаполис", владеющая и управляющая активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (752,3 миллиарда). Замкнул первую десятку Новолипецкий металлургический комбинат (684,4 миллиарда рублей).
Всего в рейтинге представлены 200 компаний, которые контролируют частные собственники. Дочерние предприятия глобальных конгломератов в нем не учитываются, однако представлены компании, созданные иностранцами и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России.
В прошлом году суммарная выручка участников рейтинга составила 45,3 триллиона рублей. Самое большое представительство у торговли — 51 компания. Они выросли на 14,4 процента, причем среди них всего пять с отрицательной динамикой. Выручка агропромышленных предприятий увеличилась на 12,5 процента (только у одной из 13 компаний она снизилась). Сектор недвижимости вырос на 27,7 процента, IT — на 21,7, строительства — на 12, цветной металлургии — на 11,7, финансов — на 11,6, телекоммуникаций — на 9,93, машиностроения — на 9,4, химической промышленности — на 1,8 процента.
При этом черная металлургия за год упала на 2,5 процента, а угледобывающие компании — на 9,5. "В минус отработали 2019 год 55 компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было всего 12", — отмечает издание.
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