https://ria.ru/20200917/forbes-1577365533.html

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний

"Лукойл" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России, следует из публикации журнала Forbes. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T08:44

2020-09-17T08:44

2020-09-17T11:03

россия

forbes

экономика

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_LUKOJJL/" target="_blank" data-auto="true">Лукойл</a>" вновь возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России, следует из публикации журнала <a href="https://www.forbes.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Forbes</a>.Занять первое место компании позволила выручка, которая за прошлый год составила 7,841 триллиона рублей. За год изменений в первой пятерке рейтинга не произошло. На втором месте пр-прежнему располагается "<a href="http://ria.ru/organization_Surgutneftegaz/" target="_blank" data-auto="true">Сургутнефтегаз</a>", выручка которого достигла 1,814 триллиона рублей, а третье занимает <a href="http://ria.ru/organization_X5_Retail_Group/" target="_blank" data-auto="true">X5 Retail Group</a>, управляющая сетями "<a href="http://ria.ru/organization_Pjaterochka/" target="_blank" data-auto="true">Пятерочка</a>", "Перекресток" и "Карусель" (1,734 триллиона рублей). Еще один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" стал четвертым с выручкой в 1,369 триллиона, а пятое место досталось "<a href="http://ria.ru/organization_Tatneft/" target="_blank" data-auto="true">Татнефти</a>" (932,3 миллиарда рублей).Шестым, как и год назад, оказался один из крупнейших независимых производителей природного газа "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэк</a>" (877,8 миллиарда рублей). Далее следуют "Норильский никель" (831,7 миллиарда), металлургическая и горнодобывающая компания Evraz (770,3 миллиарда) и группа компаний "Мегаполис", владеющая и управляющая активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса (752,3 миллиарда). Замкнул первую десятку Новолипецкий металлургический комбинат (684,4 миллиарда рублей).Всего в рейтинге представлены 200 компаний, которые контролируют частные собственники. Дочерние предприятия глобальных конгломератов в нем не учитываются, однако представлены компании, созданные иностранцами и зарегистрированные за границей, но работающие в основном в России. В прошлом году суммарная выручка участников рейтинга составила 45,3 триллиона рублей. Самое большое представительство у торговли — 51 компания. Они выросли на 14,4 процента, причем среди них всего пять с отрицательной динамикой. Выручка агропромышленных предприятий увеличилась на 12,5 процента (только у одной из 13 компаний она снизилась). Сектор недвижимости вырос на 27,7 процента, IT — на 21,7, строительства — на 12, цветной металлургии — на 11,7, финансов — на 11,6, телекоммуникаций — на 9,93, машиностроения — на 9,4, химической промышленности — на 1,8 процента.При этом черная металлургия за год упала на 2,5 процента, а угледобывающие компании — на 9,5. "В минус отработали 2019 год 55 компаний из 200 участников рейтинга, год назад таких было всего 12", — отмечает издание.

https://ria.ru/20200827/forbes-1576367113.html

https://ria.ru/20200805/1575403059.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, forbes, экономика