https://ria.ru/20200917/filantrop-1577389229.html
Основатель Duty Free пожертвовал все деньги на благотворительность
Основатель Duty Free Чак Фини потратил многомиллиардное состояние на благотворительность, сообщило издание Forbes. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:58
2020-09-17T14:58
2020-09-17T15:17
forbes
сан-франциско
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>.<strong> </strong>Основатель Duty Free Чак Фини потратил многомиллиардное состояние на благотворительность, сообщило издание <a href="https://www.forbes.ru/" target="_blank">Forbes</a>.По словам Фини, он отложил два миллиона для себя и жены, чтобы безбедно жить на пенсии, а все остальное отдал на пожертвования. За 40 лет бизнесмен перечислил разным благотворительным фондам восемь миллиардов долларов. Примечательно, что Фини предпочитает аскетичный образ жизни. Как пишет Forbes, он живет в скромной квартире в <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a>, которая напоминает комнату в студенческом общежитии.
https://ria.ru/20191125/1561556580.html
romanz
Я уверен Наши миллиардеры тоже также сделают, кто то сомневается в этом?))
57
Александр Великий
Так делает тот, кто познал жизнь и её философию!
46
18
сан-франциско
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
forbes, сан-франциско, в мире