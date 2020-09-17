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Основатель Duty Free пожертвовал все деньги на благотворительность
Основатель Duty Free Чак Фини потратил многомиллиардное состояние на благотворительность, сообщило издание Forbes. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:58
2020-09-17T15:17
forbes
сан-франциско
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>.<strong> </strong>Основатель Duty Free Чак Фини потратил многомиллиардное состояние на благотворительность, сообщило издание <a href="https://www.forbes.ru/" target="_blank">Forbes</a>.По словам Фини, он отложил два миллиона для себя и жены, чтобы безбедно жить на пенсии, а все остальное отдал на пожертвования. За 40 лет бизнесмен перечислил разным благотворительным фондам восемь миллиардов долларов. Примечательно, что Фини предпочитает аскетичный образ жизни. Как пишет Forbes, он живет в скромной квартире в <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a>, которая напоминает комнату в студенческом общежитии.
https://ria.ru/20191125/1561556580.html
Я уверен Наши миллиардеры тоже также сделают, кто то сомневается в этом?))
57
Так делает тот, кто познал жизнь и её философию!
46
18
сан-франциско
РИА Новости
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forbes, сан-франциско, в мире

Основатель Duty Free пожертвовал все деньги на благотворительность

14:58 17.09.2020 (обновлено: 15:17 17.09.2020)
8187
© Фото : The Atlantic Philanthropies Основатель Duty Free Чак Фини
Основатель Duty Free Чак Фини - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : The Atlantic Philanthropies
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Основатель Duty Free Чак Фини потратил многомиллиардное состояние на благотворительность, сообщило издание Forbes.
По словам Фини, он отложил два миллиона для себя и жены, чтобы безбедно жить на пенсии, а все остальное отдал на пожертвования. За 40 лет бизнесмен перечислил разным благотворительным фондам восемь миллиардов долларов.

"Мы многому научились. Оглядываясь назад, я понимаю, что можно было сделать некоторые вещи по-другому, но я все равно очень доволен. Я рад тому, что смог добиться этой цели при жизни", — сказал филантроп.

Примечательно, что Фини предпочитает аскетичный образ жизни. Как пишет Forbes, он живет в скромной квартире в Сан-Франциско, которая напоминает комнату в студенческом общежитии.
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56717173317
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ForbesСан-ФранцискоВ мире
Популярные комментарии
Я уверен Наши миллиардеры тоже также сделают, кто то сомневается в этом?))
17 сентября, 15:28
rromanz
1521003
Так делает тот, кто познал жизнь и её философию!
17 сентября, 15:38
А Александр Великий
4121002
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