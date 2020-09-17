https://ria.ru/20200917/filantrop-1577389229.html

Основатель Duty Free пожертвовал все деньги на благотворительность

Основатель Duty Free Чак Фини потратил многомиллиардное состояние на благотворительность, сообщило издание Forbes. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:58

2020-09-17T14:58

2020-09-17T15:17

forbes

сан-франциско

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577389963_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_d1f57334db9badd638f160ebb0e36dba.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>.<strong> </strong>Основатель Duty Free Чак Фини потратил многомиллиардное состояние на благотворительность, сообщило издание <a href="https://www.forbes.ru/" target="_blank">Forbes</a>.По словам Фини, он отложил два миллиона для себя и жены, чтобы безбедно жить на пенсии, а все остальное отдал на пожертвования. За 40 лет бизнесмен перечислил разным благотворительным фондам восемь миллиардов долларов. Примечательно, что Фини предпочитает аскетичный образ жизни. Как пишет Forbes, он живет в скромной квартире в <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a>, которая напоминает комнату в студенческом общежитии.

https://ria.ru/20191125/1561556580.html

romanz Я уверен Наши миллиардеры тоже также сделают, кто то сомневается в этом?)) 57

Александр Великий Так делает тот, кто познал жизнь и её философию! 46

18

сан-франциско

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

forbes, сан-франциско, в мире