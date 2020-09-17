Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200917/donor-1577378156.html
Один на десять тысяч: почему важно стать донором костного мозга
Ежегодно в России выявляют тысячи людей, страдающих заболеваниями крови. Помочь им зачастую может только пересадка костного мозга или стволовых клеток. Однако... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:00
2020-09-17T18:42
хорошие новости
хорошие новости
регистр доноров костного мозга
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577377255_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_c78cb53a2a4894ee530bbcbf837c96f4.jpg
Ежегодно в России выявляют тысячи людей, страдающих заболеваниями крови. Помочь им зачастую может только пересадка костного мозга или стволовых клеток. Однако стать донором для заболевшего может не каждый человек, по статистике, подходит один из десяти тысяч. В общероссийском регистре доноров людей недостаточно: около 100 тысяч человек. В преддверии Всемирного дня донора костного мозга, 19 сентября, РИА Новости расспросило экспертов и доноров, что мешает людям вступать в регистр и как развенчать мифы о донации."Страхов не было", — рассказывает Евгений Лепешкин из Тюмени, который стал донором костного мозга. Перед тем как вступить в регистр доноров, он внимательно изучил информацию в интернете, поэтому пришел уже подготовленным. Костный мозг для пересадки берут с помощью пункции из тазовых костей, стволовые клетки берут из крови. Евгений выбрал для себя второй путь."В две вены ставятся катетеры, подключается специальный аппарат, и он отбирает нужные клетки, а кровь возвращается по второй вене обратно. Мне пришлось двое суток по пять часов провести на аппарате. Перед процедурой пять дней производится стимуляция лейкостимом, чтобы усилить выработку лейкоцитов и стволовых клеток", — рассказывает Евгений.Существует миф, что донорство — очень болезненная процедура и после нее ухудшается здоровье. Однако, как рассказывают доноры, сама донация проходит без боли. Во время подготовки к сдаче стволовых клеток у человека может быть ощущение легкого гриппа, небольшая ломота в теле, потому что очень сильно подскакивают лейкоциты.Ведущий специалист отделения заготовки крови и ее компонентов ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава России Александра Ахремцова знает процедуру не только как профессионал, но и как донор. Она сдавала костный мозг из подвздошной кости под общим наркозом."От наркоза я отошла быстро, на следующий день уже жила обычной жизнью. У меня было четыре прокола — это точки, как от укуса комара, которых практически не видно. На данный момент не осталось никаких следов", — поделилась воспоминаниями Александра.России необходимо увеличить количество доноров в регистре со 100 тысяч хотя бы до 500–600 тысяч. Найти донора костного мозга в своей стране сейчас — редкая удача, и часто приходится обращаться к зарубежным базам, в которых уже состоят миллионы людей. Но это по силам не каждому: стоимость трансплантации костного мозга от донора из российского регистра составляет от 300 до 500 тысяч рублей, из немецкого — 20 тысяч евро.Как развенчать мифы о донорствеКак рассказала начальник отдела направлений медицинского волонтерства движения "Волонтеры-медики" Олеся Назарова, небольшое число доноров в российском регистре объясняется тем, что люди мало знают о донорстве костного мозга, а отсутствие достоверной информации рождает мифы. Например, некоторые считают, что донорство может повредить здоровью или помешать в будущем родить ребенка и жить полноценной жизнью, хотя это не соответствует действительности.Чтобы изменить эту ситуацию, "Волонтеры-медики" с 2019 года организуют квесты, игры, квизы, викторины на тему донорства. В России также проводятся акции по типированию, когда любой человек может сдать пробирку крови и стать частью регистра доноров."При проведении просветительских акций мы в основном развеиваем мифы, стараемся донести, что это не больно и не страшно", — отмечает Олеся.Стать донором может любой гражданин России от 18 до 45 лет весом более 50 килограммов, не страдающий хроническими заболеваниями. Сначала у человека берут одну пробирку крови (до десяти миллилитров — как для обычного анализа крови), чтобы определить HLA-генотип (типирование), и вносят в регистр доноров. Если в будущем человек окажется подходящим донором, с ним свяжутся и вызовут на процедуру. При этом попадание в регистр ни к чему не обязывает, отказаться от донорства можно в любой момент, хотя это, конечно, нежелательно, ведь другого донора может и не найтись.При донации забирают от двух до пяти процентов костного мозга, который через две-три недели полностью восстанавливается. Способность к регенерации гемопоэтических стволовых клеток настолько высока, что повторно донором можно становиться уже через три месяца.Обычно акции имеют федеральный характер, но бывают и локальные инициативы/проекты. Например, в марте 2019 года волонтеры-медики ЯНАО запустили акцию #ЖизньВТвоихРуках. Они выезжают в организации и образовательные учреждения, рассказывают, как вступить в регистр доноров, и отвечают на вопросы. "Обычно мы выезжаем с представителями станций переливания, которые делают забор крови. Шанс найти своего генетического близнеца — один к десяти тысячам. Самыми лучшими донорами друг другу являются однояйцевые близнецы", — рассказала волонтер Милана Зандукаева из Ямало-Ненецкого автономного округа. Акция проводилась и на Северном Кавказе, что особенно важно, потому что в регистре доноров не хватает представителей малочисленных народов, которых на Кавказе много. В 2020 году ко Дню донорства костного мозга "Волонтеры-медики" запустили проект "Просто линия". Волонтеры проведут акции по сдаче крови на типирование, квест-игры "Лабиринт истины, или О донорстве костного мозга без страхов", а также онлайн-встречи "Донорство костного мозга: диалоги о главном". К проекту присоединятся также деятели искусства и культуры, которые могут рассказать об этой проблеме. Вместе с акцией запустится арт-флешмоб: людям предлагают на основе одной линии нарисовать и опубликовать тематический рисунок у себя в социальных сетях с хештегом #простолиния и ссылкой на сайт, где собрана информация о мероприятиях и донорстве.Девятнадцатого сентября 2020 года — Всемирный день донора костного мозга. Его отмечают каждую третью субботу сентября более чем в 50 странах мира с 2015 года, в России — с 2016 года. Трансплантация костного мозга — один из эффективных методов лечения детей и взрослых, страдающих гематологическими, онкологическими, наследственными и аутоиммунными заболеваниями.
https://ria.ru/20200311/1568437860.html
https://ria.ru/20191021/1560032161.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577377255_315:0:3046:2048_1400x0_80_0_0_ff921021318bf5f3a8545a88252d9b88.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, регистр доноров костного мозга

Один на десять тысяч: почему важно стать донором костного мозга

18:00 17.09.2020 (обновлено: 18:42 17.09.2020)
624
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с кровью, взятые в рамках проекта Donor Kavkaza, посвященного донорству костного мозга
Пробирки с кровью, взятые в рамках проекта Donor Kavkaza, посвященного донорству костного мозга - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
Ежегодно в России выявляют тысячи людей, страдающих заболеваниями крови. Помочь им зачастую может только пересадка костного мозга или стволовых клеток. Однако стать донором для заболевшего может не каждый человек, по статистике, подходит один из десяти тысяч. В общероссийском регистре доноров людей недостаточно: около 100 тысяч человек. В преддверии Всемирного дня донора костного мозга, 19 сентября, РИА Новости расспросило экспертов и доноров, что мешает людям вступать в регистр и как развенчать мифы о донации.
"Страхов не было", — рассказывает Евгений Лепешкин из Тюмени, который стал донором костного мозга. Перед тем как вступить в регистр доноров, он внимательно изучил информацию в интернете, поэтому пришел уже подготовленным.
Костный мозг для пересадки берут с помощью пункции из тазовых костей, стволовые клетки берут из крови. Евгений выбрал для себя второй путь.
"В две вены ставятся катетеры, подключается специальный аппарат, и он отбирает нужные клетки, а кровь возвращается по второй вене обратно. Мне пришлось двое суток по пять часов провести на аппарате. Перед процедурой пять дней производится стимуляция лейкостимом, чтобы усилить выработку лейкоцитов и стволовых клеток", — рассказывает Евгений.
Существует миф, что донорство — очень болезненная процедура и после нее ухудшается здоровье. Однако, как рассказывают доноры, сама донация проходит без боли. Во время подготовки к сдаче стволовых клеток у человека может быть ощущение легкого гриппа, небольшая ломота в теле, потому что очень сильно подскакивают лейкоциты.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2020
11 марта, 15:29
В Минздраве отметили рост числа потенциальных доноров костного мозга
Ведущий специалист отделения заготовки крови и ее компонентов ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава России Александра Ахремцова знает процедуру не только как профессионал, но и как донор. Она сдавала костный мозг из подвздошной кости под общим наркозом.
"От наркоза я отошла быстро, на следующий день уже жила обычной жизнью. У меня было четыре прокола — это точки, как от укуса комара, которых практически не видно. На данный момент не осталось никаких следов", — поделилась воспоминаниями Александра.
России необходимо увеличить количество доноров в регистре со 100 тысяч хотя бы до 500–600 тысяч. Найти донора костного мозга в своей стране сейчас — редкая удача, и часто приходится обращаться к зарубежным базам, в которых уже состоят миллионы людей. Но это по силам не каждому: стоимость трансплантации костного мозга от донора из российского регистра составляет от 300 до 500 тысяч рублей, из немецкого — 20 тысяч евро.

Как развенчать мифы о донорстве

Как рассказала начальник отдела направлений медицинского волонтерства движения "Волонтеры-медики" Олеся Назарова, небольшое число доноров в российском регистре объясняется тем, что люди мало знают о донорстве костного мозга, а отсутствие достоверной информации рождает мифы. Например, некоторые считают, что донорство может повредить здоровью или помешать в будущем родить ребенка и жить полноценной жизнью, хотя это не соответствует действительности.
Чтобы изменить эту ситуацию, "Волонтеры-медики" с 2019 года организуют квесты, игры, квизы, викторины на тему донорства. В России также проводятся акции по типированию, когда любой человек может сдать пробирку крови и стать частью регистра доноров.
"При проведении просветительских акций мы в основном развеиваем мифы, стараемся донести, что это не больно и не страшно", — отмечает Олеся.
Стать донором может любой гражданин России от 18 до 45 лет весом более 50 килограммов, не страдающий хроническими заболеваниями. Сначала у человека берут одну пробирку крови (до десяти миллилитров — как для обычного анализа крови), чтобы определить HLA-генотип (типирование), и вносят в регистр доноров. Если в будущем человек окажется подходящим донором, с ним свяжутся и вызовут на процедуру. При этом попадание в регистр ни к чему не обязывает, отказаться от донорства можно в любой момент, хотя это, конечно, нежелательно, ведь другого донора может и не найтись.
При донации забирают от двух до пяти процентов костного мозга, который через две-три недели полностью восстанавливается. Способность к регенерации гемопоэтических стволовых клеток настолько высока, что повторно донором можно становиться уже через три месяца.
Обычно акции имеют федеральный характер, но бывают и локальные инициативы/проекты. Например, в марте 2019 года волонтеры-медики ЯНАО запустили акцию #ЖизньВТвоихРуках. Они выезжают в организации и образовательные учреждения, рассказывают, как вступить в регистр доноров, и отвечают на вопросы.
"Обычно мы выезжаем с представителями станций переливания, которые делают забор крови. Шанс найти своего генетического близнеца — один к десяти тысячам. Самыми лучшими донорами друг другу являются однояйцевые близнецы", — рассказала волонтер Милана Зандукаева из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Акция проводилась и на Северном Кавказе, что особенно важно, потому что в регистре доноров не хватает представителей малочисленных народов, которых на Кавказе много.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 21.10.2019
21 октября 2019, 15:47
В России ежегодно растет число операций по трансплантации костного мозга
В 2020 году ко Дню донорства костного мозга "Волонтеры-медики" запустили проект "Просто линия". Волонтеры проведут акции по сдаче крови на типирование, квест-игры "Лабиринт истины, или О донорстве костного мозга без страхов", а также онлайн-встречи "Донорство костного мозга: диалоги о главном". К проекту присоединятся также деятели искусства и культуры, которые могут рассказать об этой проблеме. Вместе с акцией запустится арт-флешмоб: людям предлагают на основе одной линии нарисовать и опубликовать тематический рисунок у себя в социальных сетях с хештегом #простолиния и ссылкой на сайт, где собрана информация о мероприятиях и донорстве.
Девятнадцатого сентября 2020 года — Всемирный день донора костного мозга. Его отмечают каждую третью субботу сентября более чем в 50 странах мира с 2015 года, в России — с 2016 года. Трансплантация костного мозга — один из эффективных методов лечения детей и взрослых, страдающих гематологическими, онкологическими, наследственными и аутоиммунными заболеваниями.
1900112
Обсудить 0
Хорошие новостиХорошие новостиРегистр доноров костного мозга
Рекомендуем
Медицинские инструменты в операционной
Украинке отдали ампутированные ноги мужа
Основатель Duty Free Чак Фини
Основатель Duty Free пожертвовал все деньги на благотворительность
Борис Моисеев
"Все взорвалось": Борис Моисеев ответил на сообщения о параличе
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Познер рассказал о самой страшной вещи, которую видел в своей жизни
Телеведущая Ольга Скабеева
"Было довольно страшно": Скабеева переболела COVID-19
Мужчина в защитной маске на фоне табло с котировками ценных бумаг в Гонконге
Оценен ущерб мировой экономике от коронавируса
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова осудила экстремизм в искусстве
Как можно это не знать: кто считается образованным человеком?
"Как можно это не знать": кто считается образованным человеком?
Люди гуляют по улице города
Книга жалоб: новый проект поможет жителям управлять городами
Девушка в маске на пляже
Дорогая маска: ограничения и штрафы в разных странах из-за коронавируса
Сотрудница лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Защита или опыты. Для чего американцам биолаборатории у границ России
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Ефремов пошутил о российских заключенных
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Справка и паспорт
Как корреспондент РИА Новости покупала справки об отсутствии COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Уничтожить русскую вакцину: маленький гешефт большой политики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
22:25Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Лента новостейМолния