https://ria.ru/20200917/donor-1577378156.html

Один на десять тысяч: почему важно стать донором костного мозга

Ежегодно в России выявляют тысячи людей, страдающих заболеваниями крови. Помочь им зачастую может только пересадка костного мозга или стволовых клеток. Однако... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:00

2020-09-17T18:00

2020-09-17T18:42

хорошие новости

хорошие новости

регистр доноров костного мозга

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Ежегодно в России выявляют тысячи людей, страдающих заболеваниями крови. Помочь им зачастую может только пересадка костного мозга или стволовых клеток. Однако стать донором для заболевшего может не каждый человек, по статистике, подходит один из десяти тысяч. В общероссийском регистре доноров людей недостаточно: около 100 тысяч человек. В преддверии Всемирного дня донора костного мозга, 19 сентября, РИА Новости расспросило экспертов и доноров, что мешает людям вступать в регистр и как развенчать мифы о донации."Страхов не было", — рассказывает Евгений Лепешкин из Тюмени, который стал донором костного мозга. Перед тем как вступить в регистр доноров, он внимательно изучил информацию в интернете, поэтому пришел уже подготовленным. Костный мозг для пересадки берут с помощью пункции из тазовых костей, стволовые клетки берут из крови. Евгений выбрал для себя второй путь."В две вены ставятся катетеры, подключается специальный аппарат, и он отбирает нужные клетки, а кровь возвращается по второй вене обратно. Мне пришлось двое суток по пять часов провести на аппарате. Перед процедурой пять дней производится стимуляция лейкостимом, чтобы усилить выработку лейкоцитов и стволовых клеток", — рассказывает Евгений.Существует миф, что донорство — очень болезненная процедура и после нее ухудшается здоровье. Однако, как рассказывают доноры, сама донация проходит без боли. Во время подготовки к сдаче стволовых клеток у человека может быть ощущение легкого гриппа, небольшая ломота в теле, потому что очень сильно подскакивают лейкоциты.Ведущий специалист отделения заготовки крови и ее компонентов ФГБУ "НМИЦ гематологии" Минздрава России Александра Ахремцова знает процедуру не только как профессионал, но и как донор. Она сдавала костный мозг из подвздошной кости под общим наркозом."От наркоза я отошла быстро, на следующий день уже жила обычной жизнью. У меня было четыре прокола — это точки, как от укуса комара, которых практически не видно. На данный момент не осталось никаких следов", — поделилась воспоминаниями Александра.России необходимо увеличить количество доноров в регистре со 100 тысяч хотя бы до 500–600 тысяч. Найти донора костного мозга в своей стране сейчас — редкая удача, и часто приходится обращаться к зарубежным базам, в которых уже состоят миллионы людей. Но это по силам не каждому: стоимость трансплантации костного мозга от донора из российского регистра составляет от 300 до 500 тысяч рублей, из немецкого — 20 тысяч евро.Как развенчать мифы о донорствеКак рассказала начальник отдела направлений медицинского волонтерства движения "Волонтеры-медики" Олеся Назарова, небольшое число доноров в российском регистре объясняется тем, что люди мало знают о донорстве костного мозга, а отсутствие достоверной информации рождает мифы. Например, некоторые считают, что донорство может повредить здоровью или помешать в будущем родить ребенка и жить полноценной жизнью, хотя это не соответствует действительности.Чтобы изменить эту ситуацию, "Волонтеры-медики" с 2019 года организуют квесты, игры, квизы, викторины на тему донорства. В России также проводятся акции по типированию, когда любой человек может сдать пробирку крови и стать частью регистра доноров."При проведении просветительских акций мы в основном развеиваем мифы, стараемся донести, что это не больно и не страшно", — отмечает Олеся.Стать донором может любой гражданин России от 18 до 45 лет весом более 50 килограммов, не страдающий хроническими заболеваниями. Сначала у человека берут одну пробирку крови (до десяти миллилитров — как для обычного анализа крови), чтобы определить HLA-генотип (типирование), и вносят в регистр доноров. Если в будущем человек окажется подходящим донором, с ним свяжутся и вызовут на процедуру. При этом попадание в регистр ни к чему не обязывает, отказаться от донорства можно в любой момент, хотя это, конечно, нежелательно, ведь другого донора может и не найтись.При донации забирают от двух до пяти процентов костного мозга, который через две-три недели полностью восстанавливается. Способность к регенерации гемопоэтических стволовых клеток настолько высока, что повторно донором можно становиться уже через три месяца.Обычно акции имеют федеральный характер, но бывают и локальные инициативы/проекты. Например, в марте 2019 года волонтеры-медики ЯНАО запустили акцию #ЖизньВТвоихРуках. Они выезжают в организации и образовательные учреждения, рассказывают, как вступить в регистр доноров, и отвечают на вопросы. "Обычно мы выезжаем с представителями станций переливания, которые делают забор крови. Шанс найти своего генетического близнеца — один к десяти тысячам. Самыми лучшими донорами друг другу являются однояйцевые близнецы", — рассказала волонтер Милана Зандукаева из Ямало-Ненецкого автономного округа. Акция проводилась и на Северном Кавказе, что особенно важно, потому что в регистре доноров не хватает представителей малочисленных народов, которых на Кавказе много. В 2020 году ко Дню донорства костного мозга "Волонтеры-медики" запустили проект "Просто линия". Волонтеры проведут акции по сдаче крови на типирование, квест-игры "Лабиринт истины, или О донорстве костного мозга без страхов", а также онлайн-встречи "Донорство костного мозга: диалоги о главном". К проекту присоединятся также деятели искусства и культуры, которые могут рассказать об этой проблеме. Вместе с акцией запустится арт-флешмоб: людям предлагают на основе одной линии нарисовать и опубликовать тематический рисунок у себя в социальных сетях с хештегом #простолиния и ссылкой на сайт, где собрана информация о мероприятиях и донорстве.Девятнадцатого сентября 2020 года — Всемирный день донора костного мозга. Его отмечают каждую третью субботу сентября более чем в 50 странах мира с 2015 года, в России — с 2016 года. Трансплантация костного мозга — один из эффективных методов лечения детей и взрослых, страдающих гематологическими, онкологическими, наследственными и аутоиммунными заболеваниями.

https://ria.ru/20200311/1568437860.html

https://ria.ru/20191021/1560032161.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, регистр доноров костного мозга