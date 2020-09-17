https://ria.ru/20200917/donbass-1577417088.html

Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе

"Формулу Штайнмайера" включат в закон об особом статусе Донбасса, сейчас обсуждается механизм, как это может работать с точки зрения права, заявил депутат... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T23:31

2020-09-17T23:31

2020-09-17T23:31

ситуация на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

верховная рада украины

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 17 сен – РИА Новости.</strong> "Формулу Штайнмайера" включат в закон об особом статусе <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>, сейчас обсуждается механизм, как это может работать с точки зрения права, заявил депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа", член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> по Донбассу Андрей Костин.Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> "нормандской четверки" (РФ, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, Украина) в декабре 2019 года Верховная рада на внеочередном заседании продлила действие закона до 31 декабря 2020 года. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов прошли митинги противников такого решения <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200917/donbass-1577378816.html

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луганская народная республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, украина, в мире