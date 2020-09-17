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https://ria.ru/20200917/dispetcher-1577410567.html
Захарова ответила на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров
Обвинения Польши в адрес диспетчеров из РФ по делу о крушении самолета польского президента Леха Качиньского является очередным аккордом в русофобском запале,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:51
2020-09-17T19:51
россия
мария захарова
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
лех качиньский
польша
катастрофа польского самолета под смоленском
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Обвинения <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> в адрес диспетчеров из РФ по делу о крушении самолета польского президента <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Леха Качиньского</a> является очередным аккордом в русофобском запале, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленска</a> во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям."Это очередной виток или очередной аккорд в этом русофобском запале", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>", комментируя заявления пресс-секретаря польской генпрокуратуры.Она напомнила, что еще в 2011 году <a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">МАК</a> однозначно определил причины случившегося: в условиях плохой видимости польские пилоты вопреки предостережениям диспетчеров приняли решение о посадке самолета в аэропорту Смоленска, что и стало причиной катастрофы."Я хочу подчеркнуть, что на тот момент польская сторона полностью согласилась с этими выводами", - отметила официальный представитель МИД РФ.По ее словам, в последние годы в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a> ударились "в конспирологические версии" причин случившегося, так как им необходимо держать русофобскую тему на плаву."Ничего из того, что было заявлено сегодня в этом пресс-релизе пресс-секретаря нацпрокуратуры Польши, реализовано не будет, в соответствии с нашей конституцией. Никакой выдачи не будет", - подчеркнула Захарова.Самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Miller/" target="_blank" data-auto="true">Миллера</a> и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
https://ria.ru/20200917/medvedev-1577409718.html
https://ria.ru/20200917/dispetcher-1577406224.html
https://ria.ru/20200917/aviakatastrofa-1577375091.html
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россия, мария захарова, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, польша, катастрофа польского самолета под смоленском, в мире

Захарова ответила на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров

19:51 17.09.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Обвинения Польши в адрес диспетчеров из РФ по делу о крушении самолета польского президента Леха Качиньского является очередным аккордом в русофобском запале, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.
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Медведев назвал заявления Польши по делу Качиньского пещерной русофобией
"Это очередной виток или очередной аккорд в этом русофобском запале", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1", комментируя заявления пресс-секретаря польской генпрокуратуры.
Она напомнила, что еще в 2011 году МАК однозначно определил причины случившегося: в условиях плохой видимости польские пилоты вопреки предостережениям диспетчеров приняли решение о посадке самолета в аэропорту Смоленска, что и стало причиной катастрофы.
"Я хочу подчеркнуть, что на тот момент польская сторона полностью согласилась с этими выводами", - отметила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, в последние годы в Варшаве ударились "в конспирологические версии" причин случившегося, так как им необходимо держать русофобскую тему на плаву.
"Ничего из того, что было заявлено сегодня в этом пресс-релизе пресс-секретаря нацпрокуратуры Польши, реализовано не будет, в соответствии с нашей конституцией. Никакой выдачи не будет", - подчеркнула Захарова.
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Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
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Польша назвала имена смоленских авиадиспетчеров, которых хочет арестовать
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РоссияМария ЗахароваТу-154Межгосударственный авиационный комитетЛех КачиньскийПольшаКатастрофа польского самолета под СмоленскомВ мире
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