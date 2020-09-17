Захарова ответила на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Обвинения Польши в адрес диспетчеров из РФ по делу о крушении самолета польского президента Леха Качиньского является очередным аккордом в русофобском запале, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.
Она напомнила, что еще в 2011 году МАК однозначно определил причины случившегося: в условиях плохой видимости польские пилоты вопреки предостережениям диспетчеров приняли решение о посадке самолета в аэропорту Смоленска, что и стало причиной катастрофы.
"Я хочу подчеркнуть, что на тот момент польская сторона полностью согласилась с этими выводами", - отметила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, в последние годы в Варшаве ударились "в конспирологические версии" причин случившегося, так как им необходимо держать русофобскую тему на плаву.
"Ничего из того, что было заявлено сегодня в этом пресс-релизе пресс-секретаря нацпрокуратуры Польши, реализовано не будет, в соответствии с нашей конституцией. Никакой выдачи не будет", - подчеркнула Захарова.
Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.