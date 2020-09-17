https://ria.ru/20200917/chasovnya-1577401896.html
В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину
Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:45
2020-09-17T17:45
2020-09-17T23:00
религия и мировоззрение
россия
новости - религия и мировоззрение
республика дагестан
калининградская область
калининград
происшествия
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<strong>МАХАЧКАЛА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое из которых моют обувь в источнике возле православной часовни храма Христа Спасителя в центре Калининграда. Военная прокуратура Балтийского флота подтвердила принадлежность присутствующих в ролике к военнослужащим одной из воинских частей Балтфлота и заявила о начале проверки. Также проверку проводит центр по противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области.По информации собеседника РИА Новости, в ведомстве узнали о произошедшем инциденте из соцсетей, сразу же связались с представителем правительства Дагестана в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a>, он подтвердил, что это были дагестанцы.В данный момент к нарушителям применена дисциплинарная ответственность в соответствии с уставом воинской части. Командование части и правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту, идет досудебное следствие.Ситуация находится на контроле у министра по национальной политике и делам религий Дагестана. "Министр сказал: "Ребята виноваты, а раз виноваты, пусть отвечают за свои поступки". В том плане, что выгораживать некрасивые поступки мы не будем. Наш представитель находится в тесном контакте с командованием части. Когда наш представитель узнал о произошедшем, в военную часть был направлен имам местной мечети. Он их поругал, провел с ними беседу, объяснил, что это некрасивый поступок, они фактически опозорили свою религию и Родину", — сообщили агентству в Миннаце.В ведомстве добавили, что родители военнослужащих извещены, при необходимости выедут в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининград</a>.
https://ria.ru/20200916/kadyrov-1577304786.html
Эх Ух
Это не ребята, это бараны с гор. Так не ведут себя люди.
184
Иван Иванов
Как их отмазывают... Всем дагестанским миром. А русских бы посадили молча и все.
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россия
калининградская область
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - религия и мировоззрение, республика дагестан, калининградская область, калининград, происшествия
МАХАЧКАЛА, 17 сен — РИА Новости. Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое из которых моют обувь в источнике возле православной часовни храма Христа Спасителя в центре Калининграда. Военная прокуратура Балтийского флота подтвердила принадлежность присутствующих в ролике к военнослужащим одной из воинских частей Балтфлота и заявила о начале проверки. Также проверку проводит центр по противодействию экстремизму УМВД России по Калининградской области.
"Ребята нашлись быстро, так как они проходят военную службу в Калининграде. Они очень сильно пожалели о том, что сделали, приносили извинения и готовы принести еще", — сказали агентству в республиканском министерстве.
По информации собеседника РИА Новости, в ведомстве узнали о произошедшем инциденте из соцсетей, сразу же связались с представителем правительства Дагестана в Калининградской области
, он подтвердил, что это были дагестанцы.
"Они гуляли — точно не ясно, была это увольнительная или самоволка, — набрели на родник, попили воду и решили привести себя в порядок. Ноги они в родник не засовывали — мочили руки и после этого протирали обувь. Один из парней снимал — ну, конечно же, закадровый текст неприятный. Они знают, что напортачили, признают свою вину, готовы публично принести извинения", — сообщили в министерстве.
В данный момент к нарушителям применена дисциплинарная ответственность в соответствии с уставом воинской части. Командование части и правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту, идет досудебное следствие.
Ситуация находится на контроле у министра по национальной политике и делам религий Дагестана. "Министр сказал: "Ребята виноваты, а раз виноваты, пусть отвечают за свои поступки". В том плане, что выгораживать некрасивые поступки мы не будем. Наш представитель находится в тесном контакте с командованием части. Когда наш представитель узнал о произошедшем, в военную часть был направлен имам местной мечети. Он их поругал, провел с ними беседу, объяснил, что это некрасивый поступок, они фактически опозорили свою религию и Родину", — сообщили агентству в Миннаце.
В ведомстве добавили, что родители военнослужащих извещены, при необходимости выедут в Калининград
.