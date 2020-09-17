https://ria.ru/20200917/benksi-1577391307.html

Бэнкси лишился прав на свою работу в Иерусалиме из-за анонимности

Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO) лишило британского уличного художника Бэнкси товарного знака на одну из самых известных его работ... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:28

2020-09-17T15:28

2020-09-17T15:41

культура

бэнкси

иерусалим

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO) лишило британского уличного художника <a href="http://ria.ru/person_Behnksi/" target="_blank" data-auto="true">Бэнкси</a> товарного знака на одну из самых известных его работ Flower Thrower в <a href="http://ria.ru/location_Jerusalem/" target="_blank" data-auto="true">Иерусалиме</a> в связи с тем, что он отказался раскрыть свою личность, сообщает газета <a href="https://www.theguardian.com/international" target="_blank">Guardian.</a>В 2014 году компания Pest Control Office от имени Бэнкси подала заявку на регистрацию торгового знака в ЕС на работу Flower Thrower, которую художник нарисовал в Иерусалиме в 2005 году. Запрос был одобрен. Однако два года назад компания Full Colour Black, которая занимается выпуском открыток, оспорила это решение, заявив, что она тоже должна иметь возможность использовать изображение картины, поскольку художник анонимен.На этой неделе EUIPO вынесло решение не в пользу художника, постановив, что "невозможно установить его как бесспорного владельца таких работ, потому что его личность не раскрыта". "Бэнкси принял решение оставаться анонимным и, по большей части, рисовать граффити на объектах собственности других людей без их разрешения вместо того, чтобы рисовать их на холсте или своей собственности", - отметило ведомство.Как заявляют юристы, решение EUIPO означает, что теперь художник может лишиться права на другие работы. При этом подчеркивается, что оно может быть оспорено. Компания Pest Control Office, представляющая интересы Бэнкси, не ответила на запрос издания о комментарии.Бэнкси (Banksy) - английский художник-загадка, провокатор и шутник, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.

https://ria.ru/20200908/banksy-1576886059.html

https://ria.ru/20200820/1575953814.html

иерусалим

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бэнкси, иерусалим, в мире