https://ria.ru/20200917/basta-1577397975.html

Минкультуры Украины исключило рэпера Басту из черного списка

Министерство культуры и информационной политики Украины на основании обращения Службы безопасности исключило из списка лиц, представляющих угрозу национальной... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:55

2020-09-17T16:55

2020-09-17T16:55

культура

россия

ситуация на украине

министерство культуры украины

служба безопасности украины

верховная рада украины

баста (василий вакуленко)

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Министерство культуры и информационной политики <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на основании обращения Службы безопасности исключило из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны, российского рэпера <a href="http://ria.ru/person_Basta_Vasilijj_Vakulenko/" target="_blank">Басту</a> (Василия Вакуленко), сообщила в четверг пресс-служба ведомства.Рэперу Басте запретили въезд на Украину в 2017 году."В министерство культуры и информационной политики 31 августа 2020 года поступило письмо от Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста"). То есть по представлению <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a> соответствующим приказом министерства от 16 сентября Василия Вакуленко был исключен из списка", - говорится в сообщении министерства.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_kultury_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Министерство культуры Украины</a> в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Gazmanov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Газманов</a>, <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Kobzon/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Кобзон</a>, Валерия Перфилова, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Penkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Пенкин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Rozenbaum/" target="_blank" data-auto="true">Александр Розенбаум</a>, <a href="http://ria.ru/person__185/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Чичерина</a>. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20191213/1562363489.html

https://ria.ru/20200226/1565231872.html

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россия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, министерство культуры украины, служба безопасности украины, верховная рада украины, баста (василий вакуленко), украина, в мире