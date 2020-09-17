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https://ria.ru/20200917/basta-1577397975.html
Минкультуры Украины исключило рэпера Басту из черного списка
Министерство культуры и информационной политики Украины на основании обращения Службы безопасности исключило из списка лиц, представляющих угрозу национальной... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:55
2020-09-17T16:55
культура
россия
ситуация на украине
министерство культуры украины
служба безопасности украины
верховная рада украины
баста (василий вакуленко)
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 17 сен – РИА Новости.</strong> Министерство культуры и информационной политики <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на основании обращения Службы безопасности исключило из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны, российского рэпера <a href="http://ria.ru/person_Basta_Vasilijj_Vakulenko/" target="_blank">Басту</a> (Василия Вакуленко), сообщила в четверг пресс-служба ведомства.Рэперу Басте запретили въезд на Украину в 2017 году."В министерство культуры и информационной политики 31 августа 2020 года поступило письмо от Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста"). То есть по представлению <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a> соответствующим приказом министерства от 16 сентября Василия Вакуленко был исключен из списка", - говорится в сообщении министерства.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_kultury_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Министерство культуры Украины</a> в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Gazmanov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Газманов</a>, <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Kobzon/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Кобзон</a>, Валерия Перфилова, <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Penkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Пенкин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Rozenbaum/" target="_blank" data-auto="true">Александр Розенбаум</a>, <a href="http://ria.ru/person__185/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Чичерина</a>. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20191213/1562363489.html
https://ria.ru/20200226/1565231872.html
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россия, ситуация на украине, министерство культуры украины, служба безопасности украины, верховная рада украины, баста (василий вакуленко), украина, в мире

Минкультуры Украины исключило рэпера Басту из черного списка

16:55 17.09.2020
664
© Фото : Youtube-канал ТО "Gazgolder"Баста в новом выпуске программы #Музыкалити
Баста в новом выпуске программы #Музыкалити - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Youtube-канал ТО "Gazgolder"
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины на основании обращения Службы безопасности исключило из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны, российского рэпера Басту (Василия Вакуленко), сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Рэперу Басте запретили въезд на Украину в 2017 году.
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"В министерство культуры и информационной политики 31 августа 2020 года поступило письмо от Службы безопасности Украины о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста"). То есть по представлению СБУ соответствующим приказом министерства от 16 сентября Василия Вакуленко был исключен из списка", - говорится в сообщении министерства.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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