В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского
10:47 17.09.2020 (обновлено: 10:56 17.09.2020)
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
Обломки самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экспертные заключения в рамках расследования авиакатастрофы с крушением самолёта Леха Качиньского показали вину польских пилотов, заявил РИА Новости в четверг сенатор Алексей Кондратьев.
Прокуратура Польши предлагает арестовать российских авиадиспетчеров.
"Все экспертные заключения в рамках расследования с привлечением международных авиаспециалистов показали вину пилотов польского президентского борта", - сказал политик,
По его словам, "они не оспорены судом и не имеют обратной силы".
"Россия своих граждан на глумление полякам не выдаст", - заключил Кондратьев.
Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. До этого польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
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Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.