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https://ria.ru/20200917/aviakatastrofa-1577371195.html
В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского
Экспертные заключения в рамках расследования авиакатастрофы с крушением самолёта Леха Качиньского показали вину польских пилотов, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:47
2020-09-17T10:56
алексей кондратьев
совет федерации рф
польша
катастрофа польского самолета под смоленском
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Экспертные заключения в рамках расследования авиакатастрофы с крушением самолёта <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Леха Качиньского</a> показали вину польских пилотов, заявил РИА Новости в четверг сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>.Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> предлагает арестовать российских авиадиспетчеров."Все экспертные заключения в рамках расследования с привлечением международных авиаспециалистов показали вину пилотов польского президентского борта", - сказал политик,По его словам, "они не оспорены судом и не имеют обратной силы".Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленска</a> во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. До этого польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
https://ria.ru/20200801/1575252637.html
https://ria.ru/20200801/1575244994.html
https://ria.ru/20200410/1569740325.html
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алексей кондратьев, совет федерации рф, польша, катастрофа польского самолета под смоленском, происшествия

В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского

10:47 17.09.2020 (обновлено: 10:56 17.09.2020)
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкОбломки самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
Обломки самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Обломки самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Экспертные заключения в рамках расследования авиакатастрофы с крушением самолёта Леха Качиньского показали вину польских пилотов, заявил РИА Новости в четверг сенатор Алексей Кондратьев.
Прокуратура Польши предлагает арестовать российских авиадиспетчеров.
"Все экспертные заключения в рамках расследования с привлечением международных авиаспециалистов показали вину пилотов польского президентского борта", - сказал политик,
По его словам, "они не оспорены судом и не имеют обратной силы".
"Россия своих граждан на глумление полякам не выдаст", - заключил Кондратьев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 12:36
Захарова оценила повторное расследование катастрофы Ту-154 в Польше
Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. До этого польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 01:42
Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.
В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.
Место падения польского самолета Ту-154 - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля, 07:57
Авиакатастрофа польского Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года
3630000
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Алексей КондратьевСовет Федерации РФПольшаКатастрофа польского самолета под СмоленскомПроисшествия
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