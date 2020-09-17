https://ria.ru/20200917/aviakatastrofa-1577371195.html

В Совфеде ответили на требования Польши по делу Качиньского

Экспертные заключения в рамках расследования авиакатастрофы с крушением самолёта Леха Качиньского показали вину польских пилотов, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:47

2020-09-17T10:47

2020-09-17T10:56

алексей кондратьев

совет федерации рф

польша

катастрофа польского самолета под смоленском

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Экспертные заключения в рамках расследования авиакатастрофы с крушением самолёта <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Леха Качиньского</a> показали вину польских пилотов, заявил РИА Новости в четверг сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>.Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> предлагает арестовать российских авиадиспетчеров."Все экспертные заключения в рамках расследования с привлечением международных авиаспециалистов показали вину пилотов польского президентского борта", - сказал политик,По его словам, "они не оспорены судом и не имеют обратной силы".Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме <a href="http://ria.ru/location_Smolensk/" target="_blank" data-auto="true">Смоленска</a> во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. До этого польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам, с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.

https://ria.ru/20200801/1575252637.html

https://ria.ru/20200801/1575244994.html

https://ria.ru/20200410/1569740325.html

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польша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кондратьев, совет федерации рф, польша, катастрофа польского самолета под смоленском, происшествия