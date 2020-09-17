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Россия наращивает группировки войск на важных восточных направлениях

Россия наращивает группировки войск на особо важных направлениях на востоке страны, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:14

2020-09-17T12:14

2020-09-17T12:14

россия

восточный военный округ

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

безопасность

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Россия наращивает группировки войск на особо важных направлениях на востоке страны, заявил министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> на заседании коллегии ведомства.Заседание коллегии началось с рассмотрения хода выполнения планов деятельности на 2019-2025 годы в Восточном военном округе и на Северном флоте в части реализации майских указов президента России, его поручений по итогам совещаний в Сочи и послания Федеральному Собранию.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность