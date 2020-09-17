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Россия наращивает группировки войск на важных восточных направлениях
Россия наращивает группировки войск на особо важных направлениях на востоке страны, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:14
2020-09-17T12:14
россия
восточный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
безопасность
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Россия наращивает группировки войск на особо важных направлениях на востоке страны, заявил министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> на заседании коллегии ведомства.Заседание коллегии началось с рассмотрения хода выполнения планов деятельности на 2019-2025 годы в Восточном военном округе и на Северном флоте в части реализации майских указов президента России, его поручений по итогам совещаний в Сочи и послания Федеральному Собранию.
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россия, восточный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность

Россия наращивает группировки войск на важных восточных направлениях

12:14 17.09.2020
1401
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Восточного военного округа
Военнослужащий Восточного военного округа - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Военнослужащий Восточного военного округа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Россия наращивает группировки войск на особо важных направлениях на востоке страны, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
Заседание коллегии началось с рассмотрения хода выполнения планов деятельности на 2019-2025 годы в Восточном военном округе и на Северном флоте в части реализации майских указов президента России, его поручений по итогам совещаний в Сочи и послания Федеральному Собранию.

"Военно-политическая обстановка на восточном стратегическом направлении остаётся напряжённой. В Восточном военном округе предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз. На особо важных направлениях последовательно наращиваются группировки войск".

Открытие Международного военно-технического форума Армия-2020
Сергей Шойгу
Министр обороны России
11822003
Обсудить 1
РоссияВосточный военный округМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуБезопасность
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