https://ria.ru/20200917/arest-1577368451.html

Суд отправил под домашний арест советника главы "Росатома" Грачева

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест советника гендиректора госкорпорации "Росатом", 78-летнего ученого и эколога Владимира Грачева, ему вменяется РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:02

2020-09-17T10:02

2020-09-17T10:02

российская академия наук

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> отправил под домашний арест советника гендиректора госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>", 78-летнего ученого и эколога Владимира Грачева, ему вменяется покушение на мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана Грачеву до 30 сентября, ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере", - рассказал собеседник агентства.Постановление было вынесено еще 1 августа и, судя по картотеке суда, обжаловано не было.На сайте общественного совета госкорпорации "Росатом" указано, что Грачев - член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, с 2008 года он является советником генерального директора "Росатома". С 1999 по 2007 годы он также был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и председателем думского комитета по экологии. С 2017 года Грачев также председательствует в центральном совете Всероссийского общества охраны природы (ВООП).Неделю назад в соцсетях ВООП распространилось сообщение, что 5 сентября прошел пленум центрального совета организации. Подчеркивалось, что в ходе мероприятия участники услышали приветственное слово от Грачева, однако на фотографиях со встречи академика не было.По данным газеты "Коммерсант", Грачева задержали сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> при получении 3 миллионов рублей от бизнесменов, которых он консультировал по вопросам экологии. Газета со ссылкой на источники в правоохранительных структурах указывает, что за лоббирование экологических интересов предпринимателей Грачев требовал миллион евро. Последние посчитали сумму чрезмерной, после чего обратились в ФСБ.

https://ria.ru/20200914/moshennichestvo-1577193839.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия