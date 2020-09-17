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Суд отправил под домашний арест советника главы "Росатома" Грачева
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест советника гендиректора госкорпорации "Росатом", 78-летнего ученого и эколога Владимира Грачева, ему вменяется РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:02
2020-09-17T10:02
российская академия наук
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> отправил под домашний арест советника гендиректора госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>", 78-летнего ученого и эколога Владимира Грачева, ему вменяется покушение на мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана Грачеву до 30 сентября, ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере", - рассказал собеседник агентства.Постановление было вынесено еще 1 августа и, судя по картотеке суда, обжаловано не было.На сайте общественного совета госкорпорации "Росатом" указано, что Грачев - член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, с 2008 года он является советником генерального директора "Росатома". С 1999 по 2007 годы он также был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и председателем думского комитета по экологии. С 2017 года Грачев также председательствует в центральном совете Всероссийского общества охраны природы (ВООП).Неделю назад в соцсетях ВООП распространилось сообщение, что 5 сентября прошел пленум центрального совета организации. Подчеркивалось, что в ходе мероприятия участники услышали приветственное слово от Грачева, однако на фотографиях со встречи академика не было.По данным газеты "Коммерсант", Грачева задержали сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> при получении 3 миллионов рублей от бизнесменов, которых он консультировал по вопросам экологии. Газета со ссылкой на источники в правоохранительных структурах указывает, что за лоббирование экологических интересов предпринимателей Грачев требовал миллион евро. Последние посчитали сумму чрезмерной, после чего обратились в ФСБ.
https://ria.ru/20200914/moshennichestvo-1577193839.html
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российская академия наук, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Суд отправил под домашний арест советника главы "Росатома" Грачева

10:02 17.09.2020
1853
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест советника гендиректора госкорпорации "Росатом", 78-летнего ученого и эколога Владимира Грачева, ему вменяется покушение на мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана Грачеву до 30 сентября, ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере", - рассказал собеседник агентства.
Постановление было вынесено еще 1 августа и, судя по картотеке суда, обжаловано не было.
На сайте общественного совета госкорпорации "Росатом" указано, что Грачев - член-корреспондент РАН, с 2008 года он является советником генерального директора "Росатома". С 1999 по 2007 годы он также был депутатом Госдумы и председателем думского комитета по экологии. С 2017 года Грачев также председательствует в центральном совете Всероссийского общества охраны природы (ВООП).
Неделю назад в соцсетях ВООП распространилось сообщение, что 5 сентября прошел пленум центрального совета организации. Подчеркивалось, что в ходе мероприятия участники услышали приветственное слово от Грачева, однако на фотографиях со встречи академика не было.
По данным газеты "Коммерсант", Грачева задержали сотрудники ФСБ при получении 3 миллионов рублей от бизнесменов, которых он консультировал по вопросам экологии. Газета со ссылкой на источники в правоохранительных структурах указывает, что за лоббирование экологических интересов предпринимателей Грачев требовал миллион евро. Последние посчитали сумму чрезмерной, после чего обратились в ФСБ.
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Российская академия наукГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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