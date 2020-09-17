https://ria.ru/20200917/amputant-1577410156.html

Украинке отдали ампутированные ноги мужа

На Украине в городе Новый Буг женщина потеряла сознание, когда несла ампутированные ноги мужа, пишет местный портал "Тут.инфо". РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T19:42

2020-09-17T19:42

2020-09-17T20:05

ситуация на украине

николаевская область

украина

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. На <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в городе Новый Буг женщина потеряла сознание, когда несла ампутированные ноги мужа, пишет местный портал <a href="https://www.facebook.com/tyt.tv" target="_blank">"Тут.инфо".</a>Как рассказала подруга женщины, с которой та оставила своих детей, ее знакомой сказали дождаться завершения операции супруга."Ей сказали в больнице: "Придешь утром, посидишь, пока закончится операция, и заберешь ноги с собой", — рассказала она на сессии районного совета.Женщине выдали ампутированные части тела мужа, но по дороге она упала в обморок.Главврач больницы, где проходила операция, заявил, что супруга пациента не знала алгоритма действий, которого она должна была придерживаться. По его словам, если у нее была возможность похоронить ноги на кладбище, где в дальнейшем должен был покоиться ее муж, то она должна была их забрать. В противном случае ей следовало обратиться к заведующему отделением либо к его руководителю. Тогда бы этим вопросом занималась администрация района или города.Также он пожаловался, что 15 лет назад у больницы был центр утилизации, но его разворовали местные жители и сдали на металлолом. Поведение женщины он назвал "прихотями".

https://ria.ru/20191207/1562090044.html

https://ria.ru/20190820/1557715155.html

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николаевская область

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, николаевская область, украина