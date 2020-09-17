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Украинке отдали ампутированные ноги мужа
На Украине в городе Новый Буг женщина потеряла сознание, когда несла ампутированные ноги мужа, пишет местный портал "Тут.инфо". РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T19:42
2020-09-17T20:05
ситуация на украине
николаевская область
украина
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. На <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в городе Новый Буг женщина потеряла сознание, когда несла ампутированные ноги мужа, пишет местный портал <a href="https://www.facebook.com/tyt.tv" target="_blank">"Тут.инфо".</a>Как рассказала подруга женщины, с которой та оставила своих детей, ее знакомой сказали дождаться завершения операции супруга."Ей сказали в больнице: "Придешь утром, посидишь, пока закончится операция, и заберешь ноги с собой", — рассказала она на сессии районного совета.Женщине выдали ампутированные части тела мужа, но по дороге она упала в обморок.Главврач больницы, где проходила операция, заявил, что супруга пациента не знала алгоритма действий, которого она должна была придерживаться. По его словам, если у нее была возможность похоронить ноги на кладбище, где в дальнейшем должен был покоиться ее муж, то она должна была их забрать. В противном случае ей следовало обратиться к заведующему отделением либо к его руководителю. Тогда бы этим вопросом занималась администрация района или города.Также он пожаловался, что 15 лет назад у больницы был центр утилизации, но его разворовали местные жители и сдали на металлолом. Поведение женщины он назвал "прихотями".
https://ria.ru/20191207/1562090044.html
https://ria.ru/20190820/1557715155.html
Жесть.......
57
Холодца сварит, соседей пригласит... :))
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11
николаевская область
украина
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ситуация на украине, николаевская область, украина

Украинке отдали ампутированные ноги мужа

19:42 17.09.2020 (обновлено: 20:05 17.09.2020)
6025
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедицинские инструменты в операционной
Медицинские инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. На Украине в городе Новый Буг женщина потеряла сознание, когда несла ампутированные ноги мужа, пишет местный портал "Тут.инфо".
Как рассказала подруга женщины, с которой та оставила своих детей, ее знакомой сказали дождаться завершения операции супруга.
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"Ей сказали в больнице: "Придешь утром, посидишь, пока закончится операция, и заберешь ноги с собой", — рассказала она на сессии районного совета.
Женщине выдали ампутированные части тела мужа, но по дороге она упала в обморок.
Главврач больницы, где проходила операция, заявил, что супруга пациента не знала алгоритма действий, которого она должна была придерживаться. По его словам, если у нее была возможность похоронить ноги на кладбище, где в дальнейшем должен был покоиться ее муж, то она должна была их забрать. В противном случае ей следовало обратиться к заведующему отделением либо к его руководителю. Тогда бы этим вопросом занималась администрация района или города.
Также он пожаловался, что 15 лет назад у больницы был центр утилизации, но его разворовали местные жители и сдали на металлолом. Поведение женщины он назвал "прихотями".
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Обсудить 11
Ситуация на УкраинеНиколаевская областьУкраина
Популярные комментарии
Жесть.......
17 сентября, 19:57
Арсений НовиковАрсений Новиков
2000500
Холодца сварит, соседей пригласит... :))
17 сентября, 20:00
EDD KORVINEDD KORVIN
050108
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