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https://ria.ru/20200916/ukraina-1577334943.html
Медведчук заявил, что Украина на две трети "живет в долг"
Проект бюджета Украины на 2021 год на две трети сформирован за счет заимствований, страна почти перестала зарабатывать, заявил в среду глава политсовета партии... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:00
2020-09-16T17:00
сергей марченко
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
виктор медведчук
верховная рада украины
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Проект бюджета <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на 2021 год на две трети сформирован за счет заимствований, страна почти перестала зарабатывать, заявил в среду глава политсовета партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа – За жизнь</a>" Виктор Медвдечук."Гордиться абсолютно нечем. Формирование 66% доходной части бюджета в 2021 году предполагается за счет внутренних и внешних заимствований. Это называется точка, полный тупик. При том, что и доходная часть бюджета текущего, 2020 года, тоже на 65% формировалась за счет внутренних и внешних заимствований", - заявил <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Медведчук</a> в интервью украинским СМИ.По его словам, если страна способна обеспечить собственные затраты лишь на 34% и не может выжить без наращивания долгов, она фактически перестала зарабатывать."Если мы живем в долг на две трети, то возникает вопрос уже угрозы национальной безопасности. Если страна не может себя содержать, значит, система, выстроенная властью, президент (Владимир – ред.) Зеленский и его окружение, кабинет министров и монобольшинство в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> (партия "Слуга народа" – ред.) не способны обеспечить жизнедеятельность Украины", - отметил он.Политик добавил, что, несмотря на парламентско-президентскую форму правления в стране, правительство действует без программы, без консультаций с Верховной радой и ее профильными комитетами.Ранее в понедельник министр финансов <a href="http://ria.ru/person_sergey-marchenko-glava-minfina-ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Марченко</a> представил проект государственного бюджета на 2021 год. Он отметил, что дефицит бюджета в следующем году планируется в 6% ВВП против 7,5% в текущем году. По словам Марченко, доходы бюджета прогнозируются на уровне 1 триллиона 71,1 миллиарда гривен (около 38,3 миллиарда долларов), расходы - 1 триллион 350 миллиардов гривен (около 48,3 миллиарда долларов). Дефицит госбюджета составит около 270 миллиардов гривен (около 9,7 миллиарда долларов).
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/ukraina-sevpotok-2-1577176116.html
https://ria.ru/20200722/1574709913.html
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сергей марченко, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире

Медведчук заявил, что Украина на две трети "живет в долг"

17:00 16.09.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Проект бюджета Украины на 2021 год на две трети сформирован за счет заимствований, страна почти перестала зарабатывать, заявил в среду глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медвдечук.
"Гордиться абсолютно нечем. Формирование 66% доходной части бюджета в 2021 году предполагается за счет внутренних и внешних заимствований. Это называется точка, полный тупик. При том, что и доходная часть бюджета текущего, 2020 года, тоже на 65% формировалась за счет внутренних и внешних заимствований", - заявил Медведчук в интервью украинским СМИ.
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По его словам, если страна способна обеспечить собственные затраты лишь на 34% и не может выжить без наращивания долгов, она фактически перестала зарабатывать.
"Если мы живем в долг на две трети, то возникает вопрос уже угрозы национальной безопасности. Если страна не может себя содержать, значит, система, выстроенная властью, президент (Владимир – ред.) Зеленский и его окружение, кабинет министров и монобольшинство в Верховной раде (партия "Слуга народа" – ред.) не способны обеспечить жизнедеятельность Украины", - отметил он.
Политик добавил, что, несмотря на парламентско-президентскую форму правления в стране, правительство действует без программы, без консультаций с Верховной радой и ее профильными комитетами.
Ранее в понедельник министр финансов Сергей Марченко представил проект государственного бюджета на 2021 год. Он отметил, что дефицит бюджета в следующем году планируется в 6% ВВП против 7,5% в текущем году. По словам Марченко, доходы бюджета прогнозируются на уровне 1 триллиона 71,1 миллиарда гривен (около 38,3 миллиарда долларов), расходы - 1 триллион 350 миллиардов гривен (около 48,3 миллиарда долларов). Дефицит госбюджета составит около 270 миллиардов гривен (около 9,7 миллиарда долларов).
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Министр экономики Украины объяснил, почему страна "не сможет так выжить"
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Сергей МарченкоОппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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