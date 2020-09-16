Медведчук заявил, что Украина на две трети "живет в долг"
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© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Проект бюджета Украины на 2021 год на две трети сформирован за счет заимствований, страна почти перестала зарабатывать, заявил в среду глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медвдечук.
"Гордиться абсолютно нечем. Формирование 66% доходной части бюджета в 2021 году предполагается за счет внутренних и внешних заимствований. Это называется точка, полный тупик. При том, что и доходная часть бюджета текущего, 2020 года, тоже на 65% формировалась за счет внутренних и внешних заимствований", - заявил Медведчук в интервью украинским СМИ.
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По его словам, если страна способна обеспечить собственные затраты лишь на 34% и не может выжить без наращивания долгов, она фактически перестала зарабатывать.
"Если мы живем в долг на две трети, то возникает вопрос уже угрозы национальной безопасности. Если страна не может себя содержать, значит, система, выстроенная властью, президент (Владимир – ред.) Зеленский и его окружение, кабинет министров и монобольшинство в Верховной раде (партия "Слуга народа" – ред.) не способны обеспечить жизнедеятельность Украины", - отметил он.
Политик добавил, что, несмотря на парламентско-президентскую форму правления в стране, правительство действует без программы, без консультаций с Верховной радой и ее профильными комитетами.
Ранее в понедельник министр финансов Сергей Марченко представил проект государственного бюджета на 2021 год. Он отметил, что дефицит бюджета в следующем году планируется в 6% ВВП против 7,5% в текущем году. По словам Марченко, доходы бюджета прогнозируются на уровне 1 триллиона 71,1 миллиарда гривен (около 38,3 миллиарда долларов), расходы - 1 триллион 350 миллиардов гривен (около 48,3 миллиарда долларов). Дефицит госбюджета составит около 270 миллиардов гривен (около 9,7 миллиарда долларов).