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Историк Соколов объяснил, почему расстроилась его свадьба с Ещенко
Госрегистрация брака между аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и экс-доцентом кафедры истории Олегом Соколовым должна была состояться 3 октября 2019 года, но ее РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:00
2020-09-16T16:21
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Госрегистрация брака между аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и экс-доцентом кафедры истории <a href="https://ria.ru/person_oleg-sokolov-dotsent-spbgu/" target="_blank" data-auto="true">Олегом Соколовым</a> должна была состояться 3 октября 2019 года, но ее отменили из-за неявки жениха и невесты, следует из ответа ЗАГС № 1, предоставленного адвокатом защиты Александрой Бакшеевой.В ответе также отмечается, что других заявлений в ЗАГС не поступало.Сам Соколов на судебном заседании пояснил, что свадьбу они не отменяли, а решили перенести дату.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Ещенко</a> из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки — тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.Ещенко была ученицей и возлюбленной 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору на почве ревности. Но в начале судебного следствия отказался отвечать на вопрос о признании вины.
https://ria.ru/20200616/1572983904.html
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санкт-петербург
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Историк Соколов объяснил, почему расстроилась его свадьба с Ещенко

15:00 16.09.2020 (обновлено: 16:21 16.09.2020)
24403
© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов
Доцент СПбГУ Олег Соколов - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Доцент СПбГУ Олег Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Госрегистрация брака между аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и экс-доцентом кафедры истории Олегом Соколовым должна была состояться 3 октября 2019 года, но ее отменили из-за неявки жениха и невесты, следует из ответа ЗАГС № 1, предоставленного адвокатом защиты Александрой Бакшеевой.
В ответе также отмечается, что других заявлений в ЗАГС не поступало.
Сам Соколов на судебном заседании пояснил, что свадьбу они не отменяли, а решили перенести дату.

"Двенадцатого-тринадцатого ноября должны были прийти и подать заявление в ЗАГС. Это не неявка, а это был перенос", — пояснил Соколов.

В Сети появилось видео с последней ссорой историка Соколова с Ещенко - РИА Новости, 1920, 16.06.2020
16 июня, 10:01
В Сети появилось видео с последней ссорой историка Соколова с Ещенко
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки — тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
Ещенко была ученицей и возлюбленной 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору на почве ревности. Но в начале судебного следствия отказался отвечать на вопрос о признании вины.
57971154
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
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