Историк Соколов объяснил, почему расстроилась его свадьба с Ещенко
15:00 16.09.2020 (обновлено: 16:21 16.09.2020)
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Доцент СПбГУ Олег Соколов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Госрегистрация брака между аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и экс-доцентом кафедры истории Олегом Соколовым должна была состояться 3 октября 2019 года, но ее отменили из-за неявки жениха и невесты, следует из ответа ЗАГС № 1, предоставленного адвокатом защиты Александрой Бакшеевой.
В ответе также отмечается, что других заявлений в ЗАГС не поступало.
Сам Соколов на судебном заседании пояснил, что свадьбу они не отменяли, а решили перенести дату.
"Двенадцатого-тринадцатого ноября должны были прийти и подать заявление в ЗАГС. Это не неявка, а это был перенос", — пояснил Соколов.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки — тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.
Ещенко была ученицей и возлюбленной 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору на почве ревности. Но в начале судебного следствия отказался отвечать на вопрос о признании вины.