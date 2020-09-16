https://ria.ru/20200916/svadba-1577322729.html

Историк Соколов объяснил, почему расстроилась его свадьба с Ещенко

Госрегистрация брака между аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и экс-доцентом кафедры истории Олегом Соколовым должна была состояться 3 октября 2019 года, но ее РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:00

2020-09-16T15:00

2020-09-16T16:21

анастасия ещенко

олег соколов (доцент спбгу)

убийство девушки доцентом спбгу

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Госрегистрация брака между аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко и экс-доцентом кафедры истории <a href="https://ria.ru/person_oleg-sokolov-dotsent-spbgu/" target="_blank" data-auto="true">Олегом Соколовым</a> должна была состояться 3 октября 2019 года, но ее отменили из-за неявки жениха и невесты, следует из ответа ЗАГС № 1, предоставленного адвокатом защиты Александрой Бакшеевой.В ответе также отмечается, что других заявлений в ЗАГС не поступало.Сам Соколов на судебном заседании пояснил, что свадьбу они не отменяли, а решили перенести дату.Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> застрелил <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-eschenko/" target="_blank" data-auto="true">Ещенко</a> из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября случайный прохожий вытащил историка из реки Мойки — тот не удержал равновесие и соскользнул в воду. Позже в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.Ещенко была ученицей и возлюбленной 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору на почве ревности. Но в начале судебного следствия отказался отвечать на вопрос о признании вины.

https://ria.ru/20200616/1572983904.html

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия