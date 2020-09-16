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https://ria.ru/20200916/potok-1577312345.html
В Кремле ответили на слова главы Еврокомиссии о "Северном потоке — 2"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не политизировать "Северный поток — 2". РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:03
2020-09-16T14:05
урсула фон дер ляйен
ангела меркель
дмитрий песков
госпитализация алексея навального
россия
северный поток — 2
алексей навальный
еврокомиссия
москва
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> призвал не политизировать "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>".Ряд немецких политиков выступает за остановку строительства трубопровода из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель отмечала, что эти два вопроса должны рассматриваться отдельно друг от друга.Песков подчеркнул, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, который отвечает интересам и России, и Евросоюза — в частности, Германии.Глава Европейской комиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> ранее также заявила, что любое разрешение ситуации с газовым проектом "не поменяет модель поведения России на международной арене".По его словам, такие слова демонстрируют "ангажированность, сознательное или несознательное непонимание реальности".Двадцатого августа основателя ФБК Алексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Его ввели в состояние комы.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила несколько запросов с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.Глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст призвал правительство Германии предоставить российской стороне результаты всех обследований и экспертиз, связанных с состоянием россиянина, и подчеркнул, что немецкие власти не могут требовать от Москвы разъяснений и в то же время скрывать свои сведения.В начале недели Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он вышел из комы. Представители основателя ФБК заявили, что он хочет вернуться в Россию.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200915/bundestag-1577271648.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
Бессмысленно. Теперь на Западе по любому поводу будут привязывать российский "Северный поток - 2" ко всему что только возможно. Только клиника "Конь в пальто", вылечит западных партнеров от повторения! :)
162
Робяты, вы о чём?! Датчане разрешили барже "Фортуне" строить трубу, а на "Академике Черском" заканчиваются работы по высочайшей модификации судна под данные работы. СП-2 даже не обсуждается - он будет построен уже в этом году.
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россия
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германия
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урсула фон дер ляйен, ангела меркель, дмитрий песков, госпитализация алексея навального, россия, северный поток — 2, алексей навальный, еврокомиссия, москва, германия, в мире

В Кремле ответили на слова главы Еврокомиссии о "Северном потоке — 2"

13:03 16.09.2020 (обновлено: 14:05 16.09.2020)
43582
© REUTERS / Hannibal HanschkeТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не политизировать "Северный поток — 2".
Ряд немецких политиков выступает за остановку строительства трубопровода из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель отмечала, что эти два вопроса должны рассматриваться отдельно друг от друга.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
Песков подчеркнул, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, который отвечает интересам и России, и Евросоюза — в частности, Германии.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также заявила, что любое разрешение ситуации с газовым проектом "не поменяет модель поведения России на международной арене".
"Мы категорически не согласны с таким заявлением. Первое — то, что произошло с берлинским пациентом, нуждается в прояснении. <...> Для продвижения в этом расследовании и прояснении обстоятельств и причин необходимо сотрудничество с Германией в первую очередь. Россия добивается этого сотрудничества, но пока не встречает взаимности", — прокомментировал Песков слова главы ЕК.
По его словам, такие слова демонстрируют "ангажированность, сознательное или несознательное непонимание реальности".
Двадцатого августа основателя ФБК Алексея Навального госпитализировали в Омске, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Его ввели в состояние комы.
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Позже его перевезли в Германию, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила несколько запросов с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
Глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст призвал правительство Германии предоставить российской стороне результаты всех обследований и экспертиз, связанных с состоянием россиянина, и подчеркнул, что немецкие власти не могут требовать от Москвы разъяснений и в то же время скрывать свои сведения.
В начале недели Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он вышел из комы. Представители основателя ФБК заявили, что он хочет вернуться в Россию.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Обсудить 37
Урсула фон дер ЛяйенАнгела МеркельДмитрий ПесковГоспитализация Алексея НавальногоРоссияСеверный поток — 2Алексей НавальныйЕврокомиссияМоскваГерманияВ мире
Популярные комментарии
Бессмысленно. Теперь на Западе по любому поводу будут привязывать российский "Северный поток - 2" ко всему что только возможно. Только клиника "Конь в пальто", вылечит западных партнеров от повторения! :)
16 сентября, 13:20
ППравдаруб
68631109
Робяты, вы о чём?! Датчане разрешили барже "Фортуне" строить трубу, а на "Академике Черском" заканчиваются работы по высочайшей модификации судна под данные работы. СП-2 даже не обсуждается - он будет построен уже в этом году.
16 сентября, 13:23
scofferscoffer
8674203
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