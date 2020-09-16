https://ria.ru/20200916/potok-1577312345.html

В Кремле ответили на слова главы Еврокомиссии о "Северном потоке — 2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не политизировать "Северный поток — 2". РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:03

2020-09-16T13:03

2020-09-16T14:05

урсула фон дер ляйен

ангела меркель

дмитрий песков

госпитализация алексея навального

россия

северный поток — 2

алексей навальный

еврокомиссия

москва

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> призвал не политизировать "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>".Ряд немецких политиков выступает за остановку строительства трубопровода из-за ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель отмечала, что эти два вопроса должны рассматриваться отдельно друг от друга.Песков подчеркнул, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, который отвечает интересам и России, и Евросоюза — в частности, Германии.Глава Европейской комиссии <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> ранее также заявила, что любое разрешение ситуации с газовым проектом "не поменяет модель поведения России на международной арене".По его словам, такие слова демонстрируют "ангажированность, сознательное или несознательное непонимание реальности".Двадцатого августа основателя ФБК Алексея Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a>, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Его ввели в состояние комы.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила несколько запросов с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.Глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст призвал правительство Германии предоставить российской стороне результаты всех обследований и экспертиз, связанных с состоянием россиянина, и подчеркнул, что немецкие власти не могут требовать от Москвы разъяснений и в то же время скрывать свои сведения.В начале недели Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он вышел из комы. Представители основателя ФБК заявили, что он хочет вернуться в Россию.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20200915/bundestag-1577271648.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

Правдаруб Бессмысленно. Теперь на Западе по любому поводу будут привязывать российский "Северный поток - 2" ко всему что только возможно. Только клиника "Конь в пальто", вылечит западных партнеров от повторения! :) 162

scoffer Робяты, вы о чём?! Датчане разрешили барже "Фортуне" строить трубу, а на "Академике Черском" заканчиваются работы по высочайшей модификации судна под данные работы. СП-2 даже не обсуждается - он будет построен уже в этом году. 142

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россия

москва

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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