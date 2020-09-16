https://ria.ru/20200916/nanopark-1577333893.html
Новый нанопарк "Гатчина" готов принять первых резидентов
Будущий инновационный центр Ленинградской области — индустриальный парк "Северо-Западный нанотехнологический центр" — готов к приему резидентов – малых и... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:52
2020-09-16T16:52
2020-09-16T16:52
ленинградская область
александр дрозденко
роснано
ленинградская область
гатчинский район
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<strong>С.- ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Будущий инновационный центр <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> — индустриальный парк "Северо-Западный нанотехнологический центр" — готов к приему резидентов – малых и средних инновационных компаний, объект принял глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> во время рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Gatchinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Гатчинский район</a>."Сегодня здесь готовы два здания для якорного инвестора "Северо-Западного центра трансфера технологий" и площадки для других резидентов", — сказал Дрозденко.Он напомнил, что инвестиционное соглашение о создании на территории Ленинградской области Северо-Западного нанотехнологического центра заключено между Группой "<a href="http://ria.ru/organization_ROSNANO/" target="_blank" data-auto="true">РОСНАНО</a>", Ленинградской областью, ООО "Пронано" и АО "Леноблинновации" в 2012 году. К сегодняшнему дню в регионе создана территория для создания новых технологий.Глава региона отметил. что на территории в 19,4 гектаров созданы промышленные и коммерческие помещения, где планируется разместить всю инфраструктуру для развития малых и средних высокотехнологичных и инновационных компаний. Концепцией проекта предусмотрено размещение предприятий в сферах нанотехнологий, наноматериалов и наноэлектроники, медицинских, фармацевтических и биотехнологий, радиационных технологий, приборостроения и машиностроения.В свою очередь, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов добавил, что сегодня регион ведет переговоры с нефтегазовыми компаниями о возможности размещения поставщиков инновационных технологических решений для нефтегазовой отрасли из числа предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, есть потенциальный резидент, готовый открыть на площадке производство светодиодных светильников и центр разработок систем освещения.
https://ria.ru/20200916/gatchina-1577331452.html
ленинградская область
гатчинский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, роснано, ленинградская область, гатчинский район
С.- ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости.
Будущий инновационный центр Ленинградской области
— индустриальный парк "Северо-Западный нанотехнологический центр" — готов к приему резидентов – малых и средних инновационных компаний, объект принял глава региона Александр Дрозденко
во время рабочей поездки в Гатчинский район
.
"Сегодня здесь готовы два здания для якорного инвестора "Северо-Западного центра трансфера технологий" и площадки для других резидентов", — сказал Дрозденко.
Он напомнил, что инвестиционное соглашение о создании на территории Ленинградской области Северо-Западного нанотехнологического центра заключено между Группой "РОСНАНО
", Ленинградской областью, ООО "Пронано" и АО "Леноблинновации" в 2012 году. К сегодняшнему дню в регионе создана территория для создания новых технологий.
Глава региона отметил. что на территории в 19,4 гектаров созданы промышленные и коммерческие помещения, где планируется разместить всю инфраструктуру для развития малых и средних высокотехнологичных и инновационных компаний. Концепцией проекта предусмотрено размещение предприятий в сферах нанотехнологий, наноматериалов и наноэлектроники, медицинских, фармацевтических и биотехнологий, радиационных технологий, приборостроения и машиностроения.
В свою очередь, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов добавил, что сегодня регион ведет переговоры с нефтегазовыми компаниями о возможности размещения поставщиков инновационных технологических решений для нефтегазовой отрасли из числа предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, есть потенциальный резидент, готовый открыть на площадке производство светодиодных светильников и центр разработок систем освещения.