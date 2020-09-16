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https://ria.ru/20200916/kurily-1577340908.html
"Россия от нас устала". Японцы оценили шансы на передачу Курил Токио
Журналист Yahoo News Japan Иэру Сато оценил шансы на разрешение территориального спора с Россией вокруг Курильских островов при новом премьер-министре Ёсихидэ... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T18:23
2020-09-16T19:11
есихидэ суга
россия
синдзо абэ
москва
япония
токио
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Журналист <a href="https://news.yahoo.co.jp" target="_blank" rel="nofollow noopener">Yahoo News Japan</a> Иэру Сато оценил шансы на разрешение территориального спора с Россией вокруг <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a> при новом премьер-министре Ёсихидэ Суга. Автор высказал мнение, что новый премьер не будет так же энергично, как и его предшественник <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>, пытаться решить спор с Россией. Он отметил, что при Абэ отношения между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> получили значительное развитие, однако сейчас следует ожидать "отката назад", так как в японском обществе нет запроса на дальнейшее их углубление. Среди причин, по которым спор из-за Курил не будет решен в ближайшее время, журналист называет также позицию России. В Москве, утверждает он, заняли позицию "сдерживания" Токио. Об этом свидетельствует заявление <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в ноябре 2018 года о том, что в Совместной декларации между <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> 1956 года не сказано о том, на каких основаниях Москва передаст Токио острова <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a> и чей суверенитет распространится на них. Другой важный момент — отношение к спору в России и Японии. Так, в Токио считают проблему Курильских островов препятствием для развития связей с Москвой, в России же придерживаются иного мнения. "Проблема "северных территорий" для нее выходит за рамки двусторонних японско-российских отношений, а становится гораздо более важной проблемой углубляющегося глобального противостояния с Соединенными Штатами", — говорится в статье. Автор подчеркивает, что Курильские острова важны для безопасности России, и в случае их передачи Японии там появятся американские войска. Журналист отдельно выделил принятие поправок к Конституции России. Репортер обращает внимание также на то, что Россия привлекает китайские и южно-корейские инвестиции для развития островов. Автор подчеркивает, что у <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> и <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеула</a> также есть территориальные споры с Токио. Это, уверен журналист, создаст проблемы для нацбезопасности Японии. Еще одна проблема для Токио — стремительное старение населения и демографический кризис. "Вопросы восполнения человеческого потенциала становятся для Японии все более острыми", — отмечается в материале. Все это, заключил автор, говорит о скором "откате назад" в российско-японских отношениях, что отдалит решение территориального спора. Читатели портала согласились с выводами журналиста. "Не знаю, как насчет "отката назад", но уж продвижения вперед в японско-российских отношениях при новой власти ожидать не стоит", — написал пользователь bom и призвал "не поддаваться на хитрости России" и вести "твердую линию" в отношении Москвы. "Сколько лет тем японцам, которые жили когда-то на Курилах? Война закончилась 75 лет назад. Уже 75 лет тем русским, которые родились на Курилах после войны", — отметил kuroro. Он подчеркнул, что в случае передачи островов Японии придется "куда-то деть" их жителей. "Время уже ушло. Все эти политиканы, которые ничего не смогли сделать с островами в течение десятков лет, включая и Абэ. Вы во всем виноваты! Острова нам уже не вернуть!" — добавил пользователь. Jwm заявил, что у Токио нет шансов вернуть Курилы. "Единственный шанс вернуть острова у Японии был во время развала Советского Союза! Но наши бездарные политики его проморгали", — написал он. Misokatsu предложил обменять Курилы на "какую-то привлекательную для русских часть Японии". "Россия сама устала от нас. Нам же ясно показывают новой российской Конституцией — "никаких отчуждений территорий"!" — подчеркнул nekonokone. "Это только свою пропаганду раздувает Либерально-демократическая партия! Никто не сможет решить территориальную проблему с Россией! Хватит! Смиритесь! Лучше сейчас отойти от России в сторону!" — призвал ken. <strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20200916/248128279.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте ИноСМИ &gt;&gt;</a></em></strong>
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https://ria.ru/20200904/kurily-1576714393.html
Японцы из островов, сделают второй тайвань, деньги и желание есть, в отличии от москвы которая за 80 лет ничего не сделала
117
Да-да, отойдите от России в сторону....в сторону тех, кто сбросил атомные бомбы на ваши города и на чьей совести жизни миллонов ваших сограждан. Были самураи - и нет самураев, остались одни япошки.
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россия
москва
япония
токио
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есихидэ суга, россия, синдзо абэ, москва, япония, токио, в мире

"Россия от нас устала". Японцы оценили шансы на передачу Курил Токио

18:23 16.09.2020 (обновлено: 19:11 16.09.2020)
21576
© РИА Новости / Антон ДенисовМыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Журналист Yahoo News Japan Иэру Сато оценил шансы на разрешение территориального спора с Россией вокруг Курильских островов при новом премьер-министре Ёсихидэ Суга.
Автор высказал мнение, что новый премьер не будет так же энергично, как и его предшественник Синдзо Абэ, пытаться решить спор с Россией. Он отметил, что при Абэ отношения между Москвой и Токио получили значительное развитие, однако сейчас следует ожидать "отката назад", так как в японском обществе нет запроса на дальнейшее их углубление.
Среди причин, по которым спор из-за Курил не будет решен в ближайшее время, журналист называет также позицию России. В Москве, утверждает он, заняли позицию "сдерживания" Токио. Об этом свидетельствует заявление Владимира Путина в ноябре 2018 года о том, что в Совместной декларации между СССР и Японии 1956 года не сказано о том, на каких основаниях Москва передаст Токио острова Шикотан и Хабомаи и чей суверенитет распространится на них.
Другой важный момент — отношение к спору в России и Японии. Так, в Токио считают проблему Курильских островов препятствием для развития связей с Москвой, в России же придерживаются иного мнения.
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"Проблема "северных территорий" для нее выходит за рамки двусторонних японско-российских отношений, а становится гораздо более важной проблемой углубляющегося глобального противостояния с Соединенными Штатами", — говорится в статье.
Автор подчеркивает, что Курильские острова важны для безопасности России, и в случае их передачи Японии там появятся американские войска.
Журналист отдельно выделил принятие поправок к Конституции России.

"Все ясно свидетельствует о том, что Россия не собирается уступать Японии "северные территории", — отмечает он.

Репортер обращает внимание также на то, что Россия привлекает китайские и южно-корейские инвестиции для развития островов. Автор подчеркивает, что у Пекина и Сеула также есть территориальные споры с Токио. Это, уверен журналист, создаст проблемы для нацбезопасности Японии.
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Еще одна проблема для Токио — стремительное старение населения и демографический кризис.
"Вопросы восполнения человеческого потенциала становятся для Японии все более острыми", — отмечается в материале.
Все это, заключил автор, говорит о скором "откате назад" в российско-японских отношениях, что отдалит решение территориального спора.
Читатели портала согласились с выводами журналиста.
"Не знаю, как насчет "отката назад", но уж продвижения вперед в японско-российских отношениях при новой власти ожидать не стоит", — написал пользователь bom и призвал "не поддаваться на хитрости России" и вести "твердую линию" в отношении Москвы.
"Сколько лет тем японцам, которые жили когда-то на Курилах? Война закончилась 75 лет назад. Уже 75 лет тем русским, которые родились на Курилах после войны", — отметил kuroro.
Он подчеркнул, что в случае передачи островов Японии придется "куда-то деть" их жителей.
"Время уже ушло. Все эти политиканы, которые ничего не смогли сделать с островами в течение десятков лет, включая и Абэ. Вы во всем виноваты! Острова нам уже не вернуть!" — добавил пользователь.
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"Единственный шанс вернуть острова у Японии был во время развала Советского Союза! Но наши бездарные политики его проморгали", — написал он.
Misokatsu предложил обменять Курилы на "какую-то привлекательную для русских часть Японии".
"Россия сама устала от нас. Нам же ясно показывают новой российской Конституцией — "никаких отчуждений территорий"!" — подчеркнул nekonokone.
"Это только свою пропаганду раздувает Либерально-демократическая партия! Никто не сможет решить территориальную проблему с Россией! Хватит! Смиритесь! Лучше сейчас отойти от России в сторону!" — призвал ken.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Обсудить 71
Есихидэ СугаРоссияСиндзо АбэМоскваЯпонияТокиоВ мире
Популярные комментарии
Японцы из островов, сделают второй тайвань, деньги и желание есть, в отличии от москвы которая за 80 лет ничего не сделала
16 сентября, 18:31
GAGasan Abdurahban ibn hatab
70025103
Да-да, отойдите от России в сторону....в сторону тех, кто сбросил атомные бомбы на ваши города и на чьей совести жизни миллонов ваших сограждан. Были самураи - и нет самураев, остались одни япошки.
16 сентября, 18:41
Mar NightmareMar Nightmare
11040102
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