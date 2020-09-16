https://ria.ru/20200916/kuban-1577309943.html

Избирком Кубани утвердил результаты выборов главы региона

Избирательная комиссия Краснодарского края утвердила результаты выборов главы региона, признав их состоявшимися и действительными, победу одержал Вениамин... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:17

2020-09-16T12:17

2020-09-16T12:17

единый день голосования — 2020

партия роста

вениамин кондратьев

лдпр

кпрф

краснодарский край

политика

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<strong>КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости.</strong> Избирательная комиссия <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> утвердила результаты выборов главы региона, признав их состоявшимися и действительными, победу одержал <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>.В воскресенье в единый день голосования жители Кубани выбирали губернатора региона. В выборах участвовали пять кандидатов: Кондратьев от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", Александр Сафронов от <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, Иван Тутушкин от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, Денис Хмелевской от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" и Олег Лугин от <a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a>. В связи с ситуацией вокруг коронавируса впервые жители края имели возможность проголосовать досрочно – 11-12 сентября."Избирательная комиссия Краснодарского края постановляет: признать выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края состоявшимися и действительными, считать избранным на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края Кондратьева Вениамина Ивановича, получившего 2 401 266 голосов избирателей, что составляет 82,97%, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - зачитал проект постановления крайизбиркома его председатель Алексей Черненко в ходе заседания комитета.Документ голосованием поддержали члены комиссии."Решение принято", - подвёл итог Черненко.По данным избиркома, общая активность избирателей на выборах губернатора Кубани составила 68,69%. В выборах приняли участие 2,9 миллиона избирателей.

https://ria.ru/20200916/gubernator-1577307707.html

https://ria.ru/20200916/chuvashiya-1577307113.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия роста, вениамин кондратьев, лдпр, кпрф, краснодарский край, политика