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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200916/kuban-1577309943.html
Избирком Кубани утвердил результаты выборов главы региона
Избирательная комиссия Краснодарского края утвердила результаты выборов главы региона, признав их состоявшимися и действительными, победу одержал Вениамин... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:17
2020-09-16T12:17
единый день голосования — 2020
партия роста
вениамин кондратьев
лдпр
кпрф
краснодарский край
политика
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<strong>КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости.</strong> Избирательная комиссия <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> утвердила результаты выборов главы региона, признав их состоявшимися и действительными, победу одержал <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>.В воскресенье в единый день голосования жители Кубани выбирали губернатора региона. В выборах участвовали пять кандидатов: Кондратьев от "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>", Александр Сафронов от <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, Иван Тутушкин от <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>, Денис Хмелевской от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" и Олег Лугин от <a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a>. В связи с ситуацией вокруг коронавируса впервые жители края имели возможность проголосовать досрочно – 11-12 сентября."Избирательная комиссия Краснодарского края постановляет: признать выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края состоявшимися и действительными, считать избранным на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края Кондратьева Вениамина Ивановича, получившего 2 401 266 голосов избирателей, что составляет 82,97%, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - зачитал проект постановления крайизбиркома его председатель Алексей Черненко в ходе заседания комитета.Документ голосованием поддержали члены комиссии."Решение принято", - подвёл итог Черненко.По данным избиркома, общая активность избирателей на выборах губернатора Кубани составила 68,69%. В выборах приняли участие 2,9 миллиона избирателей.
https://ria.ru/20200916/gubernator-1577307707.html
https://ria.ru/20200916/chuvashiya-1577307113.html
краснодарский край
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РИА Новости
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партия роста, вениамин кондратьев, лдпр, кпрф, краснодарский край, политика

Избирком Кубани утвердил результаты выборов главы региона

12:17 16.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Краснодарского края утвердила результаты выборов главы региона, признав их состоявшимися и действительными, победу одержал Вениамин Кондратьев.
В воскресенье в единый день голосования жители Кубани выбирали губернатора региона. В выборах участвовали пять кандидатов: Кондратьев от "Единой России", Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Денис Хмелевской от "Справедливой России" и Олег Лугин от Партии роста. В связи с ситуацией вокруг коронавируса впервые жители края имели возможность проголосовать досрочно – 11-12 сентября.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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"Избирательная комиссия Краснодарского края постановляет: признать выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края состоявшимися и действительными, считать избранным на должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края Кондратьева Вениамина Ивановича, получившего 2 401 266 голосов избирателей, что составляет 82,97%, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - зачитал проект постановления крайизбиркома его председатель Алексей Черненко в ходе заседания комитета.
Документ голосованием поддержали члены комиссии.
"Решение принято", - подвёл итог Черненко.
По данным избиркома, общая активность избирателей на выборах губернатора Кубани составила 68,69%. В выборах приняли участие 2,9 миллиона избирателей.
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 11:32Единый день голосования — 2020
ЦИК Чувашии утвердил итоги выборов главы республики, где победил Николаев
2020220
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Единый день голосования — 2020Партия РостаВениамин КондратьевЛДПРКПРФКраснодарский крайПолитика
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