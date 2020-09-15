Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200915/tatarstan-1577244317.html
Минниханов вступит в должность президента Татарстана 18 сентября
Церемония вступления в должность президента Татарстана Рустама Минниханова, победившего на прошедших выборах главы республики, пройдет 18 сентября, сообщается... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T09:25
2020-09-15T09:25
республика татарстан
госсовет татарстана
госдума рф
рустам минниханов
казань
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577161799_0:0:2852:1605_1400x0_80_0_0_bce63fd42ce32f5f190b4ec28b7e025e.jpg
<strong>КАЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Церемония вступления в должность президента Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустама Минниханова</a>, победившего на прошедших выборах главы республики, пройдет 18 сентября, сообщается на сайте Государственного совета Татарстана.Согласно информации на сайте республиканского парламента, торжественная церемония вступления Минниханова в должность президента республики начнется в 10:00 в Государственном большом концертном зале имени Сайдашева в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>. По традиции глава принесёт присягу на двух государственных языках республики – русском и татарском, положив руку на Конституцию Татарстана.С 11 по 13 сентября в республике прошло голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">Госсовета Татарстана</a>. За должность главы республики боролись пять кандидатов: Альфред Валиев ("<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>"), Олег Коробченко ("<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия Роста</a>"), Рустам Минниханов ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), Альмир Михеев ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>"), Владимир Сурчилов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>). В Татарстане 2,94 миллиона избирателей.По данным Центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. За Минниханова проголосовали 83,28% участвовавших в выборах избирателей. Михеев набрал 4,93% голосов, Валиев – 4,64%, Коробченко – 3,58%, Сурчилов – 2,84% голосов избирателей.На выборах президента Татарстана в 2015 году Минниханов набрал 94,4% голосов избирателей при явке 84,2%.
https://ria.ru/20200625/1573444671.html
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577161799_44:0:2775:2048_1400x0_80_0_0_1b791a5bf9879479ca7491ba34efd509.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госсовет татарстана, госдума рф, рустам минниханов, казань, политика

Минниханов вступит в должность президента Татарстана 18 сентября

09:25 15.09.2020
578
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДействующий президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время голосования на избирательном участке №42 в Казани
Действующий президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время голосования на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости. Церемония вступления в должность президента Татарстана Рустама Минниханова, победившего на прошедших выборах главы республики, пройдет 18 сентября, сообщается на сайте Государственного совета Татарстана.
Согласно информации на сайте республиканского парламента, торжественная церемония вступления Минниханова в должность президента республики начнется в 10:00 в Государственном большом концертном зале имени Сайдашева в Казани. По традиции глава принесёт присягу на двух государственных языках республики – русском и татарском, положив руку на Конституцию Татарстана.
С 11 по 13 сентября в республике прошло голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана. За должность главы республики боролись пять кандидатов: Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Олег Коробченко ("Партия Роста"), Рустам Минниханов ("Единая Россия"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Владимир Сурчилов (ЛДПР). В Татарстане 2,94 миллиона избирателей.
По данным Центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. За Минниханова проголосовали 83,28% участвовавших в выборах избирателей. Михеев набрал 4,93% голосов, Валиев – 4,64%, Коробченко – 3,58%, Сурчилов – 2,84% голосов избирателей.
На выборах президента Татарстана в 2015 году Минниханов набрал 94,4% голосов избирателей при явке 84,2%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня, 09:46Республика Татарстан
Путин назвал Татарстан одним из регионов-лидеров
010001
Обсудить 0
Республика ТатарстанГоссовет ТатарстанаГосдума РФРустам МиннихановКазаньПолитика
Рекомендуем
Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский в Кремле перед началом заседания Государственного совета об экологическом развитии РФ. 27 декабря 2016
Жириновский и Зюганов объяснили успех "Единой России" на выборах
Мультфильм Ну, погоди!
Стало известно, кто из звезд озвучит Волка в новом "Ну, погоди!"
Майли Сайрус, Дуа Липа и Билли Айдол
В записи альбома Майли Сайрус приняли участие Дуа Липа и Билли Айдол
Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Ситников заявил, что продолжит улучшать жизнь Костромской области
Мэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска ответила на обвинения о причастности к мошенничеству
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
Столица Южной Осетии город Цхинвал
Мишустин распорядился открыть границу с Южной Осетией
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой на новоселье жителей в Лянторе
Жильцов 12 аварийных домов в крупнейшем районе Югры переселят
Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева
Прокопьева: победа Цыбульского - свидетельство доверия населения Поморья
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт допустил, что переговоры Путина и Лукашенко продлятся до утра
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Эксперты: довыборы депутата ГД в Ярославской области прошли честно
Минск
Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
Избиратели и члены избирательной комиссии на избирательном участке No524 в Москве
В Верхневолжье по итогам выборов единороссы получат почти 80% мандатов
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал сделать все возможное для сохранения СВПД
Логотип партии Единая Россия
"Единая Россия" сформирует большинство в горсовете Новосибирска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13В Минске на митинге задержали сотрудника IT-компании
11:09В МВД Белоруссии проверят данные о гражданстве митрополита Кондрусевича
11:08Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
11:01Директор СВР ответил на обвинения Запада в ситуации с Навальным
10:59Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
10:57В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство
10:52Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
10:52Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
10:52Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
10:50К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
10:47Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
10:46Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
10:45В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
10:44Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
10:43В России за сутки выписаны 5605 переболевших COVID-19
10:43В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
10:43В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
10:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом
10:40Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
Лента новостейМолния