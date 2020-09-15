https://ria.ru/20200915/tatarstan-1577244317.html

Минниханов вступит в должность президента Татарстана 18 сентября

Церемония вступления в должность президента Татарстана Рустама Минниханова, победившего на прошедших выборах главы республики, пройдет 18 сентября, сообщается... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:25

2020-09-15T09:25

2020-09-15T09:25

республика татарстан

госсовет татарстана

госдума рф

рустам минниханов

казань

политика

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<strong>КАЗАНЬ, 15 сен - РИА Новости.</strong> Церемония вступления в должность президента Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустама Минниханова</a>, победившего на прошедших выборах главы республики, пройдет 18 сентября, сообщается на сайте Государственного совета Татарстана.Согласно информации на сайте республиканского парламента, торжественная церемония вступления Минниханова в должность президента республики начнется в 10:00 в Государственном большом концертном зале имени Сайдашева в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>. По традиции глава принесёт присягу на двух государственных языках республики – русском и татарском, положив руку на Конституцию Татарстана.С 11 по 13 сентября в республике прошло голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">Госсовета Татарстана</a>. За должность главы республики боролись пять кандидатов: Альфред Валиев ("<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>"), Олег Коробченко ("<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партия Роста</a>"), Рустам Минниханов ("<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>"), Альмир Михеев ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>"), Владимир Сурчилов (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>). В Татарстане 2,94 миллиона избирателей.По данным Центризбиркома республики, явка на выборах составила 78,78%. За Минниханова проголосовали 83,28% участвовавших в выборах избирателей. Михеев набрал 4,93% голосов, Валиев – 4,64%, Коробченко – 3,58%, Сурчилов – 2,84% голосов избирателей.На выборах президента Татарстана в 2015 году Минниханов набрал 94,4% голосов избирателей при явке 84,2%.

https://ria.ru/20200625/1573444671.html

казань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госсовет татарстана, госдума рф, рустам минниханов, казань, политика