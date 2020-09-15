https://ria.ru/20200915/immunitet-1577252015.html

Попова рассказала, от чего зависит популяционный иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чем интенсивнее эпидемиологический процесс, тем выше популяционный иммунитет к коронавирусу. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:30

2020-09-15T11:30

2020-09-15T11:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что чем интенсивнее эпидемиологический процесс, тем выше популяционный иммунитет к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусу</a>."Чем интенсивнее эпидпроцесс, тем выше популяционный иммунитет, что совершенно оправдано", - сказала Попова в ходе заседания президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.По ее словам, все зависит от степени вовлеченности в эпидпроцесс популяции в каждом регионе, там, где больше всего и раньше всего начался COVID-19 - это <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградская область</a>."Часть <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республики Татарстан</a>, Амурская и <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманская область</a> вошли первыми, потому что там большая вахта, уровень более 30, по Калининградской области - это почти 50%, уровень более 20% - это <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, Астраханская, Московская, Ленинградская, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменская области</a>. И менее 10% там, где была меньшая пораженность. Совершенно очевидная корреляция здесь есть, была проведена специальная работа по районам Ленинградской области", - отметила она.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200910/immunitet-1577049245.html

москва

тюменская область

мурманская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, тюменская область, мурманская область, общество