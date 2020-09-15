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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/immunitet-1577252015.html
Попова рассказала, от чего зависит популяционный иммунитет к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чем интенсивнее эпидемиологический процесс, тем выше популяционный иммунитет к коронавирусу. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:30
2020-09-15T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что чем интенсивнее эпидемиологический процесс, тем выше популяционный иммунитет к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусу</a>."Чем интенсивнее эпидпроцесс, тем выше популяционный иммунитет, что совершенно оправдано", - сказала Попова в ходе заседания президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.По ее словам, все зависит от степени вовлеченности в эпидпроцесс популяции в каждом регионе, там, где больше всего и раньше всего начался COVID-19 - это <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградская область</a>."Часть <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республики Татарстан</a>, Амурская и <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманская область</a> вошли первыми, потому что там большая вахта, уровень более 30, по Калининградской области - это почти 50%, уровень более 20% - это <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, Астраханская, Московская, Ленинградская, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменская области</a>. И менее 10% там, где была меньшая пораженность. Совершенно очевидная корреляция здесь есть, была проведена специальная работа по районам Ленинградской области", - отметила она.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, тюменская область, мурманская область, общество

Попова рассказала, от чего зависит популяционный иммунитет к коронавирусу

11:30 15.09.2020
1378
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чем интенсивнее эпидемиологический процесс, тем выше популяционный иммунитет к коронавирусу.
"Чем интенсивнее эпидпроцесс, тем выше популяционный иммунитет, что совершенно оправдано", - сказала Попова в ходе заседания президиума РАН.
По ее словам, все зависит от степени вовлеченности в эпидпроцесс популяции в каждом регионе, там, где больше всего и раньше всего начался COVID-19 - это Калининградская область.
"Часть Республики Татарстан, Амурская и Мурманская область вошли первыми, потому что там большая вахта, уровень более 30, по Калининградской области - это почти 50%, уровень более 20% - это Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская, Тюменская области. И менее 10% там, где была меньшая пораженность. Совершенно очевидная корреляция здесь есть, была проведена специальная работа по районам Ленинградской области", - отметила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваТюменская областьМурманская областьОбщество
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