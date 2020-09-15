https://ria.ru/20200915/immunitet-1577243788.html

В России начали второй этап изучения популяционного иммунитета к COVID-19

Ко второму этапу исследований уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения России присоединятся новые регионы, всего запланировано участие 26... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:13

2020-09-15T09:13

2020-09-15T09:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

тюменская область

мурманская область

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Ко второму этапу исследований уровня популяционного иммунитета к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> среди населения России присоединятся новые регионы, всего запланировано участие 26 субъектов, говорится на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Ранее в ведомстве сообщили, что второй этап начинается в четырех регионах РФ: <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>."Роспотребнадзор сообщает, что в субъектах РФ проходит второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения РФ", - говорится в сообщении.Второй этап будет проходить в формате взятия материала у одних и тех же волонтеров, участников предыдущего этапа, с использованием той же тест-системы.Согласно сообщению, планируют приступить к исследованиям Ленинградская, Тюменская, Московская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Белгородская, Астраханская, Владимирская, Иркутская, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульская области</a>, Санкт-Петербург, Хабаровский, Краснодарский, Приморский, Красноярский Ставропольский края, Татарстан, Крым, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>.Добавляется, что Амурская, Калининградская и <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманская области</a> присоединятся к исследованию в октябре этого года.По данным ведомства, в рамках первого этапа в 26 регионах России обследовано более 74 тысяч человек. По результатам выявлено от 4,3% до 50,2% серопозитивных лиц к новой коронавирусной инфекции.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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мурманская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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