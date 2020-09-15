https://ria.ru/20200915/germaniya-1577271677.html

Россию надо подключить к анализу тестов Навального, заявили в бундестаге

Немецкая сторона должна детально предоставить России материалы по исследованиям, проведенным Алексею Навальному, Москва должна быть подключена к анализу этих... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:42

2020-09-15T15:42

2020-09-15T16:12

госпитализация алексея навального

россия

клаус эрнст

алексей навальный

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генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

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в мире

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<strong>БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Немецкая сторона должна детально предоставить России материалы по исследованиям, проведенным <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> должна быть подключена к анализу этих данных, заявил в интервью РИА Новости глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ <a href="http://ria.ru/person_klaus-ernst/" target="_blank" data-auto="true">Клаус Эрнст</a> ("Левые")."Результаты этих исследований должны быть детально представлены российской стороне", - сказал Эрнст, добавив, что очень надеется, что "правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> как можно скорее подключит российскую сторону к анализу этих результатов"."Нельзя требовать разъяснений и в то же время скрывать собственные сведения", - добавил он.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.<strong><a href="https://ria.ru/20200915/germaniya-1577271290.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577260931.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577260504.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, клаус эрнст, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, германия, в мире