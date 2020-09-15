Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/germaniya-1577271290.html
Клаус Эрнст: Россию нужно подключить к анализу тестов Навального в ФРГ
Пятнадцатого сентября российский блогер Алексей Навальный опубликовал свое первое после выхода из комы фото и подтвердил, что его состояние улучшилось. Однако в РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:00
2020-09-15T16:01
клаус эрнст
северный поток — 2
алексей навальный
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156190/80/1561908025_0:191:2964:1858_1400x0_80_0_0_a6e2f71ca60864647ac9c1f3ce5e7227.jpg
<em>Пятнадцатого сентября российский блогер Алексей Навальный опубликовал свое первое после выхода из комы фото и подтвердил, что его состояние улучшилось. Однако в странах Запада по-прежнему продолжают призывать к наказанию России в связи с предполагаемым "отравлением". Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ <a href="https://ria.ru/person_klaus-ernst" target="_blank">Клаус Эрнст</a> рассказал в интервью РИА Новости о том, нужны ли санкции против РФ, как он видит сотрудничество Берлина и Москвы по этому инциденту, стоит ли увязывать ситуацию с проектом газопровода "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток-2</a>" и чем чреват отказ от него.</em><strong>— Правительство Германии объявило, что все больше лабораторий в Европе подтверждают, что образцы крови Навального содержат яд группы "Новичок". Должно ли федеральное правительство также передать результаты этих исследований российским экспертам?</strong>— Я бы сказал, что это само собой разумеется, если, как было объявлено, оно (правительство ФРГ) хочет поддержать российскую сторону в расследовании. Результаты этих исследований должны быть детально представлены российской стороне.<strong>— Почему федеральное правительство колеблется до сих пор в этой связи?</strong>— Не знаю. Я не хочу сейчас ничего предполагать за федеральное правительство. Возможно, речь идет о вопросах секретности. Но я очень надеюсь, что правительство Германии как можно скорее подключит российскую сторону к анализу этих результатов. Нельзя требовать разъяснений и в то же время скрывать собственные сведения.<strong>— СМИ описали в минувшие выходные шесть сценариев того, как Германия еще может предотвратить "Северный поток-2". На ваш взгляд, есть ли способ остановить "Северный поток-2" таким образом, чтобы Германия не понесла экономических потерь? </strong>— Я не читал этой статьи, но я определенно считаю неправильным, если федеральное правительство приняло бы сейчас меры, чтобы остановить этот проект. Энергетическое партнерство с Россией возникло в те времена, когда отношения между ФРГ и Россией, тогда Советским Союзом, были намного хуже, чем сегодня. Это были времена холодной войны. И это энергетическое партнерство успешно пережило все кризисы, потому что оно отвечает интересам обеих сторон. Российская сторона, кстати, никогда не использовала экспорт газа в качестве средства давления, как и немецкая сторона. Это было бы совершенно новым качеством (отношений), если бы это было сделано сейчас. Я могу только предостеречь от этого. Если посмотреть в целом на санкции, которые ЕС проводит против России в течение шести лет, то научное исследование Кильского института мировой экономики и университета Линнань в Гонконге показало, что только 56% торговых потерь из-за этих санкций несет Россия. Остальной ущерб, составивший около 42 миллиарда долларов только за период с марта 2014 года по конец 2015 года, был почти полностью нанесен ЕС. Так что санкции вредят нам самим, Европе, почти так же сильно, как и России. Этот эффект авторы исследования описали термином friendly fire (англ. дружественный огонь), то есть обстрел собственных людей. Это не в интересах Германии и Европы. Вот почему я считаю, что несмотря на острую проблему с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навальным</a>, которую необходимо решать в любом случае, никакие новые санкции против России в повестку дня входить не должны.<strong>— Сейчас складывается впечатление, что немецкие политики считают, что "Северный поток-2" вовсе не в интересах Германии. Например, члены партии "Зеленые" заявляют, что нужно полностью отказаться от российского газа. Что вы думаете об этом?</strong>— В этом нет ничего нового. "Зеленые" всегда были против этого газопровода. Они думают, что он нам не нужен. Мы хотим полного обеспечения за счет возобновляемой энергетики, ЕС только что вновь расширил свои цели в этой области. Мы хотим к 2050 году практически полностью избавиться от выбросов CO2. Нам нужен газ как переходная технология, если мы хотим справиться с отказом от угля и ядерной энергетики, сохранив при этом нашу промышленность и мобильность. Путь к абсолютной экологически чистой энергетике лежит через природный газ в качестве промежуточной технологии.<strong>— Какие шаги нужно предпринять сейчас, чтобы снова прийти к разумному диалогу?</strong>— В первую очередь, конечно, Россия должна провести расследование. Для меня нет сомнений в том, что Навальный был отравлен. Если три института независимо друг от друга обнаружили этот яд в его теле, то я предполагаю, что это так и есть. Однако пока не ясно, как это произошло и кто это был. Полное разъяснение этого вопроса также в интересах России. Россия должна быть заинтересована в сохранении отношений с Европой на партнерском уровне. Со стороны Германии должно быть сделано все, чтобы поддержать это расследование, которое должны провести русские. На мой взгляд, к этому расследованию относится и опрос Навального. Но в то же время мы должны разделять вещи, которые не имеют ничего общего друг с другом. Это относится к "Северному потоку-2".
https://ria.ru/20200915/yad-1577251249.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577266808.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/gazoprovod-1577270415.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156190/80/1561908025_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_0c4078be10b1b196a940f881f0095b31.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
клаус эрнст, северный поток — 2, алексей навальный, интервью

Клаус Эрнст: Россию нужно подключить к анализу тестов Навального в ФРГ

16:00 15.09.2020 (обновлено: 16:01 15.09.2020)
250
© AP Photo / Frank HormannПредседатель партии "Левые" Клаус Эрнст
Председатель партии Левые Клаус Эрнст - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Frank Hormann
Читать ria.ru в
Пятнадцатого сентября российский блогер Алексей Навальный опубликовал свое первое после выхода из комы фото и подтвердил, что его состояние улучшилось. Однако в странах Запада по-прежнему продолжают призывать к наказанию России в связи с предполагаемым "отравлением". Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст рассказал в интервью РИА Новости о том, нужны ли санкции против РФ, как он видит сотрудничество Берлина и Москвы по этому инциденту, стоит ли увязывать ситуацию с проектом газопровода "Северный поток-2" и чем чреват отказ от него.
— Правительство Германии объявило, что все больше лабораторий в Европе подтверждают, что образцы крови Навального содержат яд группы "Новичок". Должно ли федеральное правительство также передать результаты этих исследований российским экспертам?
— Я бы сказал, что это само собой разумеется, если, как было объявлено, оно (правительство ФРГ) хочет поддержать российскую сторону в расследовании. Результаты этих исследований должны быть детально представлены российской стороне.
— Почему федеральное правительство колеблется до сих пор в этой связи?
— Не знаю. Я не хочу сейчас ничего предполагать за федеральное правительство. Возможно, речь идет о вопросах секретности. Но я очень надеюсь, что правительство Германии как можно скорее подключит российскую сторону к анализу этих результатов. Нельзя требовать разъяснений и в то же время скрывать собственные сведения.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 11:19
Нарышкин опроверг наличие яда в организме Навального при вылете в Берлин
— СМИ описали в минувшие выходные шесть сценариев того, как Германия еще может предотвратить "Северный поток-2". На ваш взгляд, есть ли способ остановить "Северный поток-2" таким образом, чтобы Германия не понесла экономических потерь?
— Я не читал этой статьи, но я определенно считаю неправильным, если федеральное правительство приняло бы сейчас меры, чтобы остановить этот проект. Энергетическое партнерство с Россией возникло в те времена, когда отношения между ФРГ и Россией, тогда Советским Союзом, были намного хуже, чем сегодня. Это были времена холодной войны. И это энергетическое партнерство успешно пережило все кризисы, потому что оно отвечает интересам обеих сторон. Российская сторона, кстати, никогда не использовала экспорт газа в качестве средства давления, как и немецкая сторона. Это было бы совершенно новым качеством (отношений), если бы это было сделано сейчас. Я могу только предостеречь от этого.
Если посмотреть в целом на санкции, которые ЕС проводит против России в течение шести лет, то научное исследование Кильского института мировой экономики и университета Линнань в Гонконге показало, что только 56% торговых потерь из-за этих санкций несет Россия. Остальной ущерб, составивший около 42 миллиарда долларов только за период с марта 2014 года по конец 2015 года, был почти полностью нанесен ЕС. Так что санкции вредят нам самим, Европе, почти так же сильно, как и России. Этот эффект авторы исследования описали термином friendly fire (англ. дружественный огонь), то есть обстрел собственных людей. Это не в интересах Германии и Европы. Вот почему я считаю, что несмотря на острую проблему с Навальным, которую необходимо решать в любом случае, никакие новые санкции против России в повестку дня входить не должны.
Автомобиль скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 14:39
Боррель оценил влияние ситуации с Навальным на отношения России и ЕС
— Сейчас складывается впечатление, что немецкие политики считают, что "Северный поток-2" вовсе не в интересах Германии. Например, члены партии "Зеленые" заявляют, что нужно полностью отказаться от российского газа. Что вы думаете об этом?
— В этом нет ничего нового. "Зеленые" всегда были против этого газопровода. Они думают, что он нам не нужен. Мы хотим полного обеспечения за счет возобновляемой энергетики, ЕС только что вновь расширил свои цели в этой области. Мы хотим к 2050 году практически полностью избавиться от выбросов CO2. Нам нужен газ как переходная технология, если мы хотим справиться с отказом от угля и ядерной энергетики, сохранив при этом нашу промышленность и мобильность. Путь к абсолютной экологически чистой энергетике лежит через природный газ в качестве промежуточной технологии.
— Какие шаги нужно предпринять сейчас, чтобы снова прийти к разумному диалогу?
— В первую очередь, конечно, Россия должна провести расследование. Для меня нет сомнений в том, что Навальный был отравлен. Если три института независимо друг от друга обнаружили этот яд в его теле, то я предполагаю, что это так и есть. Однако пока не ясно, как это произошло и кто это был. Полное разъяснение этого вопроса также в интересах России. Россия должна быть заинтересована в сохранении отношений с Европой на партнерском уровне. Со стороны Германии должно быть сделано все, чтобы поддержать это расследование, которое должны провести русские. На мой взгляд, к этому расследованию относится и опрос Навального. Но в то же время мы должны разделять вещи, которые не имеют ничего общего друг с другом. Это относится к "Северному потоку-2".
Трубы для газопровода Северный поток -2 в порту Мукран в Германии - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 15:28
"Лишь коммерция". Австрийский лидер о спорах по "Северному потоку-2"
200000
Обсудить 0
Клаус ЭрнстСеверный поток — 2Алексей НавальныйИнтервью
Рекомендуем
Алексей Навальный
В бундестаге призвали поддержать расследование России по Навальному
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
В бундестаге рассказали о последствиях отказа от "Северного потока — 2"
Алексей Навальный
Россия задала ЕС девять вопросов о ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Мясников обратился к Навальному
Алексей Навальный
Сенатор напомнил Евросоюзу, что Навальный под следствием за клевету
Президент Украины Владимир Зеленский
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского о жизни в республиках Донбасса
Вид на Берлин
Россию надо подключить к анализу тестов Навального, заявили в бундестаге
Алексей Навальный
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали планы создания "списка Навального"
Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали действия Берлина в ситуации с Навальным
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Главу МИД Германии раскритиковали за слишком короткую встречу с Лавровым
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния