https://ria.ru/20200915/germaniya-1577271290.html

Клаус Эрнст: Россию нужно подключить к анализу тестов Навального в ФРГ

Пятнадцатого сентября российский блогер Алексей Навальный опубликовал свое первое после выхода из комы фото и подтвердил, что его состояние улучшилось. Однако в РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:00

2020-09-15T16:00

2020-09-15T16:01

клаус эрнст

северный поток — 2

алексей навальный

интервью

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<em>Пятнадцатого сентября российский блогер Алексей Навальный опубликовал свое первое после выхода из комы фото и подтвердил, что его состояние улучшилось. Однако в странах Запада по-прежнему продолжают призывать к наказанию России в связи с предполагаемым "отравлением". Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ <a href="https://ria.ru/person_klaus-ernst" target="_blank">Клаус Эрнст</a> рассказал в интервью РИА Новости о том, нужны ли санкции против РФ, как он видит сотрудничество Берлина и Москвы по этому инциденту, стоит ли увязывать ситуацию с проектом газопровода "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток-2</a>" и чем чреват отказ от него.</em><strong>— Правительство Германии объявило, что все больше лабораторий в Европе подтверждают, что образцы крови Навального содержат яд группы "Новичок". Должно ли федеральное правительство также передать результаты этих исследований российским экспертам?</strong>— Я бы сказал, что это само собой разумеется, если, как было объявлено, оно (правительство ФРГ) хочет поддержать российскую сторону в расследовании. Результаты этих исследований должны быть детально представлены российской стороне.<strong>— Почему федеральное правительство колеблется до сих пор в этой связи?</strong>— Не знаю. Я не хочу сейчас ничего предполагать за федеральное правительство. Возможно, речь идет о вопросах секретности. Но я очень надеюсь, что правительство Германии как можно скорее подключит российскую сторону к анализу этих результатов. Нельзя требовать разъяснений и в то же время скрывать собственные сведения.<strong>— СМИ описали в минувшие выходные шесть сценариев того, как Германия еще может предотвратить "Северный поток-2". На ваш взгляд, есть ли способ остановить "Северный поток-2" таким образом, чтобы Германия не понесла экономических потерь? </strong>— Я не читал этой статьи, но я определенно считаю неправильным, если федеральное правительство приняло бы сейчас меры, чтобы остановить этот проект. Энергетическое партнерство с Россией возникло в те времена, когда отношения между ФРГ и Россией, тогда Советским Союзом, были намного хуже, чем сегодня. Это были времена холодной войны. И это энергетическое партнерство успешно пережило все кризисы, потому что оно отвечает интересам обеих сторон. Российская сторона, кстати, никогда не использовала экспорт газа в качестве средства давления, как и немецкая сторона. Это было бы совершенно новым качеством (отношений), если бы это было сделано сейчас. Я могу только предостеречь от этого. Если посмотреть в целом на санкции, которые ЕС проводит против России в течение шести лет, то научное исследование Кильского института мировой экономики и университета Линнань в Гонконге показало, что только 56% торговых потерь из-за этих санкций несет Россия. Остальной ущерб, составивший около 42 миллиарда долларов только за период с марта 2014 года по конец 2015 года, был почти полностью нанесен ЕС. Так что санкции вредят нам самим, Европе, почти так же сильно, как и России. Этот эффект авторы исследования описали термином friendly fire (англ. дружественный огонь), то есть обстрел собственных людей. Это не в интересах Германии и Европы. Вот почему я считаю, что несмотря на острую проблему с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навальным</a>, которую необходимо решать в любом случае, никакие новые санкции против России в повестку дня входить не должны.<strong>— Сейчас складывается впечатление, что немецкие политики считают, что "Северный поток-2" вовсе не в интересах Германии. Например, члены партии "Зеленые" заявляют, что нужно полностью отказаться от российского газа. Что вы думаете об этом?</strong>— В этом нет ничего нового. "Зеленые" всегда были против этого газопровода. Они думают, что он нам не нужен. Мы хотим полного обеспечения за счет возобновляемой энергетики, ЕС только что вновь расширил свои цели в этой области. Мы хотим к 2050 году практически полностью избавиться от выбросов CO2. Нам нужен газ как переходная технология, если мы хотим справиться с отказом от угля и ядерной энергетики, сохранив при этом нашу промышленность и мобильность. Путь к абсолютной экологически чистой энергетике лежит через природный газ в качестве промежуточной технологии.<strong>— Какие шаги нужно предпринять сейчас, чтобы снова прийти к разумному диалогу?</strong>— В первую очередь, конечно, Россия должна провести расследование. Для меня нет сомнений в том, что Навальный был отравлен. Если три института независимо друг от друга обнаружили этот яд в его теле, то я предполагаю, что это так и есть. Однако пока не ясно, как это произошло и кто это был. Полное разъяснение этого вопроса также в интересах России. Россия должна быть заинтересована в сохранении отношений с Европой на партнерском уровне. Со стороны Германии должно быть сделано все, чтобы поддержать это расследование, которое должны провести русские. На мой взгляд, к этому расследованию относится и опрос Навального. Но в то же время мы должны разделять вещи, которые не имеют ничего общего друг с другом. Это относится к "Северному потоку-2".

https://ria.ru/20200915/yad-1577251249.html

https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577266808.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/gazoprovod-1577270415.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клаус эрнст, северный поток — 2, алексей навальный, интервью